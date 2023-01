Nous savons maintenant quels chiens sont les plus agressifs (et nous sommes à blâmer)

Une étude brésilienne a évalué 665 chiens de différentes races et leurs propriétaires pour des éléments liés à l’agressivité. Il a été constaté que des facteurs sociaux, environnementaux, physiques et morphologiques peuvent influencer de manière significative le comportement agressif.

Normalement, bien que les preuves scientifiques manquent, on a tendance à penser que certaines races de chiens peuvent être génétiquement plus agressives que d’autres, comme les pit-bulls, les rottweilers et les huskies sibériens, qui sont souvent – et injustement – pointés du doigt comme « dangereux » pour les humains d’abord. Etablir un classement sur la base de données concrètes est impossible, cependant selon une nouvelle étude il existe plusieurs facteurs capables d’influencer significativement la probabilité qu’un chien soit plus ou moins agressif envers les étrangers et/ou le propriétaire. La race du chien, comme on pouvait s’y attendre, n’y est pour rien ou presque. Parmi les différents facteurs interviennent le comportement du maître, le sexe de ce dernier et celui de Fido, le poids et certaines caractéristiques morphologiques du crâne dont plusieurs ont été artificiellement sélectionnées par l’homme au cours des siècles.

L’étude a été menée par une équipe de recherche brésilienne coordonnée par des scientifiques de l’Institut de psychologie de l’Université de São Paulo, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de politique publique et de santé collective de l’Université fédérale de São Paulo. Les scientifiques, coordonnés par les professeurs Briseida Resende et Flavio Ayrosa, professeurs au Département de psychologie expérimentale de l’université brésilienne, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé 665 chiens de différentes races et métis, ainsi que leurs familles respectives. Pendant la pandémie de COVID-19, les participants à l’étude ont reçu des questionnaires élaborés par les docteurs Natália Albuquerque et Carine Savalli, avec de multiples questions consacrées aux facteurs sociaux, environnementaux et aux caractéristiques de leur animal de compagnie. Par exemple, ils ont posé des questions sur la fréquence des promenades à l’extérieur et des comportements agressifs (comme les aboiements ou les morsures), ainsi que sur la démographie, la race de chien, etc. L’agressivité a été évaluée à l’aide d’un questionnaire standardisé spécifique appelé Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire (C-BARQ).

En croisant toutes les données, des associations significatives ont émergé entre l’agressivité canine et les facteurs sociaux et environnementaux. Par exemple, comme l’a précisé le professeur Ayrosa dans un communiqué de presse, le sexe du propriétaire était un bon prédicteur du comportement du chien envers les étrangers : « L’absence d’agressivité était 73 % plus fréquente chez les chiens que chez les femelles », a-t-il expliqué. En d’autres termes, les chiens de propriétaires masculins ont tendance à être plus agressifs. Le sexe du chien est également un prédicteur important. Le comportement agressif envers le propriétaire était en fait inférieur de 40 % chez les chiennes. Une autre corrélation pertinente était avec la morphologie du museau : les chiens avec des crânes brachycéphales, c’est-à-dire des chiens à museau plat comme les boxers, les carlins et les bouledogues, étaient 79 % plus susceptibles d’être agressifs envers leurs propriétaires que les chiens mésocéphales. Cela ne devrait pas surprendre, étant donné que les chiens à museau carlin souffrent généralement de divers problèmes de santé et peuvent donc être nettement plus irritables. La Norvège a même interdit l’élevage de deux chiens brachycéphales (l’épagneul Cavalier King Charles et le bouledogue anglais), précisément parce qu’il est jugé cruel d’élever des animaux condamnés à tant de souffrances, alors que certains médecins vétérinaires estiment que le carlin ne devrait plus être considéré un chien « typique », à la lumière du pourcentage significativement plus élevé de maux et de conditions auxquels cette race doit faire face.

Des chercheurs brésiliens ont également découvert que les chiens dont les propriétaires les promènent souvent à l’extérieur et passent beaucoup de temps ensemble pour jouer ont tendance à être moins agressifs. La formation a également joué un rôle important en influençant le comportement agressif. Les chercheurs ont également observé que le poids a un impact positif sur l’agressivité, diminuant de 3% pour chaque kilogramme supplémentaire de masse corporelle. Après tout, les propriétaires de petits chiens savent à quel point les mini-animaux domestiques peuvent être pestilentiels.

« Les résultats mettent en évidence quelque chose que nous étudions depuis un certain temps : le comportement émerge de l’interaction entre l’animal et son contexte. L’environnement et la relation propriétaire-animal, ainsi que la morphologie, sont tous des facteurs qui influencent la façon dont les animaux interagissent avec nous et dont nous interagissons avec eux», a déclaré le professeur Briseida de Resende. Les auteurs de l’étude soulignent que bien que les comportements agressifs soient souvent considérés comme non désirés, « parce qu’ils sont majoritairement associés à des contextes négatifs et à d’éventuels épisodes de morsures ou d’attaques », ils représentent « une composante importante du développement comportemental des chiens, basée sur la communication ». , et doit être considéré comme tel pour comprendre comment, pourquoi et quand il survient chez les chiens de compagnie ». Il faut souligner que certains paramètres évalués dans l’étude sont confondants ; par exemple, en fait, un chien peut faire moins de promenades parce qu’il est agressif ou vice versa. Ce sont des questions qui devront être étudiées dans des enquêtes ad hoc pour faire ressortir les relations de cause à effet.

Les détails de la recherche « Relations entre les facteurs morphologiques, environnementaux, sociaux et les profils agressifs chez les chiens de compagnie brésiliens », soutenus par la FAPESP, ont été publiés dans la revue scientifique Applied Animal Behavior Science. Une étude récente a également révélé quels chiens sont les plus intelligents.

