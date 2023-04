Ne le montrez pas à vos enfants ou ils voudront l’avoir : Xiaomi vend le pistolet ultime

Il s’appelle Xiaomi MIJIA Pulse Water Gun et il s’agit plutôt d’un jouet pour enfants et adultes, car ce pistolet à eau a des lumières, des sons et est capable de tirer à 9 mètres avec une précision totale.

Voici le nouveau pistolet à eau Xiaomi MIJIA Pulse, le pistolet à eau ultime.

Des produits plus fous de Xiaomi, qui ces dernières semaines nous ont appris des choses aussi incroyables qu’un mini-PC en forme de Rubik’s cube ou un haut-parleur intelligent pour enfants, qui sont finalement également les destinataires de ce nouveau MIJIA Pulse Water Gun qui vient d’être mis en vente en Chine.

Enfants ou enfants plus âgés, nous faisons l’avertissement nécessaire, car c’est certainement le pistolet à eau définitif qui arrivera cet été pour ravir toutes sortes de personnes, qui pourront s’amuser et se rafraîchir avec un jouet capable de tirer de l’eau avec une précision totale jusqu’à 9 mètres en ajoutant des effets avec des lumières et des sons.

Comme toujours, le pire est que ces produits arrivent d’abord en Chine, en l’occurrence sur la plateforme de financement participatif YouPin appartenant à Xiaomi, laissant les marchés internationaux avec de longues dents et plusieurs mois d’attente jusqu’à ce qu’ils arrivent enfin importés dans les stores Xiaomi en France ou autres pays.

Dans ce cas, le nouveau MIJIA Pulse Water Gun a ouvert ses commandes il y a quelques jours, le 17 avril, dans un programme de financement collectif qui nous permet de l’acheter pour 649 yuans, environ 85 euros plus ou moins, qui iront jusqu’à 105 euros en fin de mois une fois la campagne de lancement terminée.

Ici vous avez toutes les informations dont vous avez besoin sur YouPin :

MIJIA Pulse Water Gun, toutes les infos (sur YouPin)

En ce qui concerne le design, il y a peu à dire, et c’est que tous les produits Xiaomi finissent par avoir une similitude indubitable en raison de leur minimalisme, leurs finitions dans des tons neutres de blanc et de gris avec des détails orange, avec des fonctionnalités comme le drapeau et très peu de vantardises en apparence toujours élégant et bien entretenu.

Le meilleur de ce type de gadget est toujours à l’intérieur, et c’est qu’ici Xiaomi nous propose un pistolet à eau avec trois modes de lancement (coup unique, coup rechargé et coup continu) qui a des effets d’éclairage dynamiques de la lumière et du son qui sont synchronisés avec les plans pour le divertissement majeur.

Le MIJIA Pulse Water Gun a un réservoir pour 25 bombes à eau et atteint avec une précision totale entre 7 et 9 mètres, ce qui étend ses possibilités non seulement au jeu mais aussi au nettoyage, puisque nous pouvons tirer sur un point de saleté ou un bug qui s’incruste lui-même dans les coins d’un toit ou similaire.

Pistolet à eau MIJIA Pulse, galerie d’images

Il dispose d’un écran tactile haute définition où vous pouvez contrôler le mode de prise de vue et l’état de l’appareil, qui intègre une batterie au lithium de 1 800 mAh et un connecteur de charge USB Type-C avec une puissance allant jusqu’à 10 watts.

De plus, pour compléter un produit qui nous semble rond, le pistolet à eau MIJIA Pulse a la capacité d’absorber automatiquement l’eau, rechargeant ses réservoirs en seulement 10 ou 15 secondes, nous pouvons donc en profiter presque sans avoir à nous mouiller les mains. Bien que qui veut rester au sec en jouant avec un pistolet à eau !

