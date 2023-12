La norme de certification Wi-Fi 7 sera officiellement établie au cours du premier trimestre de l’année prochaine

Wi-Fi 7, la prochaine génération de la technologie Wi-Fi, sera officiellement établie au premier trimestre de l’année prochaine. Wi-Fi CERTIFIED 7™, basé sur la technologie IEEE 802.11be, sera disponible avant la fin du premier trimestre 2024. Les appareils dotés de Wi-Fi 7 arrivent sur le marché aujourd’hui, et Wi-Fi CERTIFIED 7 facilitera l’interopérabilité mondiale et apportera des performances Wi-Fi® avancées à la prochaine ère des appareils connectés. Wi-Fi 7 apporte des capacités de pointe pour permettre des innovations qui nécessitent un débit élevé, une latence réduite et une fiabilité accrue dans les environnements domestiques, d’entreprise et industriels. Cela inclut des applications clés comme la réalité augmentée, virtuelle et étendue (RA/RV/RD), la formation en 3D immersive et la diffusion de vidéos en ultra-haute définition.

Bien que la norme Wi-Fi 7 ne soit pas officielle, quelques marques ont lancé des produits basés sur le brouillon de Wi-Fi 7. Pour cette raison, certaines personnes ont utilisé le Wi-Fi 7 même si la norme n’est pas officielle. L’Alliance Wi-Fi a maintenant annoncé qu’elle participera au CES 2024 du 9 au 12 janvier de l’année prochaine. Elle a également confirmé que la certification Wi-Fi CERTIFIED 7 basée sur la norme IEEE 802.11be sera officiellement lancée avant la fin du premier trimestre.

Avantages de Wi-Fi 7

En termes simples, Wi-Fi 7 introduit de nombreuses nouvelles technologies basées sur la norme Wi-Fi 6. Les principaux avantages se reflètent dans :

Débit plus élevé

Amélioration du support des délais déterministes

Amélioration de l’efficacité même dans les réseaux denses

Plus grande robustesse et fiabilité

Consommation d’énergie réduite

L’objectif de Wi-Fi 7 est d’améliorer davantage le débit des réseaux WLAN et de fournir des garanties d’accès à faible latence. Pour atteindre cet objectif, l’ensemble du protocole a apporté des modifications correspondantes au niveau PHY et au niveau MAC. Comparé au protocole Wi-Fi 6, les principaux changements techniques apportés par le protocole Wi-Fi 7 sont les suivants :

1. Prise en charge d’une largeur de bande maximale de 320 MHz

Wi-Fi 7 décrit une opération tri-bande sur toutes les trois bandes Wi-Fi – 2.4, 5 et 6 GHz. Le spectre non autorisé dans les bandes 2.4 GHz et 5 GHz est limité et encombré. Le Wi-Fi existant rencontrera inévitablement des problèmes de QoS faible lors de l’exécution d’applications émergentes telles que la RV/RA. Pour atteindre l’objectif d’amélioration maximale du débit, le Wi-Fi 7 continuera d’introduire la bande de fréquences 6 GHz et d’ajouter de nouveaux modes de largeur de bande. Cela inclut la plage continue de 240 MHz, la plage non continue de 160+80 MHz, la plage continue de 320 MHz et la plage non continue de 160+160 MHz.

2. Prise en charge du mécanisme Multi-RU

Dans le Wi-Fi 6, chaque utilisateur ne peut envoyer ou recevoir des frames que sur la RU spécifique qui lui est assignée. Cela limite considérablement la flexibilité de l’ordonnancement des ressources spectrales. Pour résoudre ce problème et améliorer davantage l’efficacité spectrale, le Wi-Fi 7 définit un mécanisme qui permet d’allouer plusieurs RUs à un seul utilisateur. Bien sûr, pour équilibrer la complexité de mise en œuvre et l’utilisation du spectre, le protocole impose certaines restrictions sur la combinaison des RUs. Cela signifie ce qui suit

Les RUs de petite taille (RUs inférieures à 242-Tone) ne peuvent être fusionnées qu’avec des RUs de petite taille

Les RUs de grande taille (RUs supérieures ou égales à 242-Tone) ne peuvent être combinées qu’avec des RUs de grande taille

Les RUs de petite taille et les RUs de grande taille ne sont pas autorisées à être mélangées

3. Introduction de la technologie de modulation 4096-QAM d’ordre supérieur

La méthode de modulation la plus élevée du Wi-Fi 6 est le 1024-QAM, dans lequel les symboles de modulation transportent 10 bits. Pour augmenter davantage la vitesse, le Wi-Fi 7 introduira le 4096-QAM, de sorte que les symboles de modulation transportent 12 bits. Avec le même codage, le 4096-QAM du Wi-Fi 7 peut obtenir une augmentation du débit de 20% par rapport au 1024-QAM du Wi-Fi 6.

4. Introduction du mécanisme Multi-lien Multi-link

Pour assurer une utilisation efficace de toutes les ressources spectrales disponibles, il est urgent de mettre en place de nouveaux mécanismes de gestion, de coordination et de transmission de spectre aux bandes de 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Le groupe de travail (Workgroup) a défini des technologies liées à l’agrégation multi-liens, notamment une architecture MAC améliorée d’agrégation multi-liens, un accès multiliens aux canaux et une transmission multiliens.

5. Prise en charge de la planification collaborative entre plusieurs AP

Actuellement, dans le cadre du protocole 802.11, il n’y a pas beaucoup de collaboration entre les AP. Les fonctions WLAN courantes telles que le réglage automatique et l’itinérance intelligente sont des fonctionnalités définies par le fabricant. La collaboration entre les AP vise uniquement à optimiser la sélection des canaux, à ajuster les charges entre les AP, etc., pour obtenir une utilisation efficace et une répartition équilibrée des ressources de fréquence radio. La planification collaborative entre plusieurs AP dans le Wi-Fi 7, y compris la planification de la coordination dans le domaine temporel et le domaine fréquentiel entre les cellules, la coordination des interférences entre les cellules et le MIMO distribué, peut réduire efficacement les interférences entre les AP et améliorer considérablement l’utilisation des ressources de l’interface aérienne.

Il existe de nombreuses méthodes de planification coopérative entre plusieurs AP, notamment le C-OFDMA (accès multiple par répartition orthogonale coordonnée), le CSR (réutilisation spatiale coordonnée), le CBF (formation de faisceau coordonnée) et le JXT (transmission conjointe).

6. Coordination automatisée des fréquences (AFC)

La coordination automatisée des fréquences (AFC) a fait ses débuts avec le Wi-Fi 6E. La génération demi-étape entre le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 7 est apparue en conséquence de la bande de 6 GHz. Elles sont maintenant disponibles dans de nombreux endroits. Avec le Wi-Fi 7, plus de catégories d’appareils sans fil recevront une certification AFC, ce qui en étendra l’utilité et l’impact.

7. Opérations multi-liens (MLO)

Les opérations multi-liens (MLO) sont une nouvelle fonctionnalité qui permet aux appareils de se connecter simultanément à plusieurs points d’accès, améliorant ainsi les performances et la fiabilité du réseau.

Fonctionnalités clés de Wi-Fi 7

Les fonctionnalités clés de Wi-Fi 7 travaillent ensemble pour offrir des débits de données plus élevés et prend en charge une latence déterministe pour des cas d’utilisation sophistiqués qui demandent une fiabilité de premier ordre. Certaines des fonctionnalités les plus attendues incluent :

Canaux ultra-larges de 320 MHz

4K-QAM

Unité de ressources multiples (MRU)

Perforation du préambule

Opération multi-lien (MLO)

Scénarios d’application de Wi-Fi 7

Les nouvelles fonctionnalités introduites par le Wi-Fi 7 augmenteront considérablement les débits de transmission de données et offriront une latence plus faible, et ces avantages seront plus utiles pour les applications émergentes, comme :

Diffusion vidéo

Conférence vidéo/voix

Jeu sans fil

Collaboration en temps réel

Calcul en nuage/périphérique

Internet industriel des objets

RA/RV immersive

Télémédecine interactive

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :