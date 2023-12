Les ventes du realme GT5 Pro battent des records

Le dernier fleuron de realme, le GT5 Pro, a fait sensation dans le monde des smartphones, dominant les précommandes sur les principales plateformes de commerce électronique. Selon Kuai Technology, il a obtenu la première place dans la catégorie des appareils de 420 $ sur JD.com, surpassant ses concurrents et démontrant son attrait indéniable auprès des consommateurs.

Cette domination ne se limite pas à une seule catégorie. Le GT5 Pro est également en tête du classement des smartphones ayant une capacité de stockage de 1 To les plus vendus sur JD.com, solidifiant ainsi sa position en tant que choix convoité pour les utilisateurs recherchant un espace de stockage suffisant. Son succès ne s’arrête pas là, car il a grimpé à la première place tant convoitée dans la liste des téléphones mobiles les plus vendus sur Tmall, démontrant ainsi sa popularité généralisée sur différentes plateformes.

Révélation du succès phénoménal du realme GT5 Pro sur JD.com et Tmall

Alors, qu’est-ce qui rend le GT5 Pro si attrayant? Ses caractéristiques impressionnantes jouent certainement un rôle majeur. Il dispose d’un superbe écran de 6,78 pouces avec une résolution époustouflante de 1,5K, présenté par les responsables comme le meilleur de l’industrie. Avec sa prise en charge du PWM 2160 Hz, l’écran offre une expérience de visionnage fluide et confortable, idéale pour les joueurs et les utilisateurs de médias lourds.

Sous le capot, le GT5 Pro est équipé du puissant SoC Snapdragon 8 Gen3. Assurant des performances dignes d’un fleuron pour les tâches exigeantes et la multitâche sans problème. Mais la puissance ne s’arrête pas là. Le téléphone est doté d’un objectif téléobjectif à périscope révolutionnaire équipé du capteur haute résolution Sony IMX890. Permettant aux utilisateurs de capturer des photos d’une qualité époustouflante et de libérer leur photographe intérieur. Cet objectif offre des capacités de superzoom jusqu’à 120x, vous permettant de capturer des objets éloignés avec une clarté remarquable.

Par ailleurs, le GT5 Pro privilégie l’autonomie de la batterie avec une robuste batterie de 5400 mAh. Cela vous permet de rester connecté et productif tout au long de la journée sans vous soucier de recharges fréquentes. Et lorsque vous avez besoin de recharger, le téléphone prend en charge une recharge filaire ultrarapide de 100 W et une recharge sans fil de 50 W. Vous permettant de vous remettre en marche en un rien de temps.

Ainsi, avec son écran exceptionnel, ses performances puissantes, son système de caméra avancé et sa batterie longue durée, le realme GT5 Pro a manifestement conquis le cœur et l’esprit des consommateurs. Son succès en précommande est un témoignage de ses fonctionnalités innovantes et de son engagement envers la satisfaction des utilisateurs. La date de vente officielle est fixée au 14 décembre, et avec l’immense demande en précommande, le GT5 Pro est sur le point de devenir l’un des smartphones les plus populaires de la saison des fêtes.

