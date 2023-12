Android Auto se met à jour pour rendre le stationnement un peu moins problématique

Android Auto vient d’obtenir une nouvelle fonctionnalité pratique. Cela facilitera la vie de ceux qui ne se souviennent pas très bien où ils ont garé leur voiture. Fondamentalement, la dernière version apportera une fonction activée par Google Maps.

Avec la mise à jour en place, vous pouvez enregistrer l’emplacement de votre stationnement sur Google Maps. La mise à jour est actuellement disponible, et les utilisateurs qui ont la dernière version de Google Maps sur leur Android Auto peuvent commencer à utiliser la fonctionnalité immédiatement. Donc, si vous ne l’avez pas encore, allez sur le Google Play Store et cherchez une mise à jour.

Plus d’informations sur la fonctionnalité Enregistrer l’emplacement du stationnement d’Android Auto

La nouvelle fonctionnalité d’Android Auto s’appelle « Enregistrer l’emplacement du stationnement ». Elle apparaîtra sur Google Maps lorsque vous atteignez votre destination sélectionnée. Une fois activée, la fonctionnalité épinglera votre place de stationnement sur Maps. Elle enregistrera également l’emplacement de votre place de stationnement et d’autres détails sur votre compte Google.

Avec cette fonctionnalité d’Android Auto, vous pouvez simplement regarder Google Maps lorsque vous essayez de retourner à votre voiture mais ne parvenez pas à la trouver. Elle vous guidera et facilitera la recherche de votre voiture. De plus, votre téléphone Android enregistrera l’emplacement pour vous rappeler le lendemain. Grâce à cela, vous n’avez pas besoin de vous balader sans but.

Pour ceux qui se posent la question, les téléphones Android ont cette fonctionnalité depuis longtemps. Sur Google Maps, vous pouvez appuyer sur le point bleu qui montre où vous vous trouvez, et une option s’ouvrira. Comme la fonctionnalité sur Android Auto, elle s’appelle « Enregistrer votre emplacement de stationnement ».

Mais c’est certainement bien de voir Android Auto reprendre certaines des astuces de conduite que les téléphones Android peuvent faire. Vous pouvez en savoir plus sur cette fonctionnalité dans ce guide officiel fourni par Google.

