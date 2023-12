OnePlus 12: Date de lancement mondial confirmée

Les fans de OnePlus du monde entier ont jubilé mardi dernier lorsque le smartphone OnePlus 12 a été dévoilé en Chine. Maintenant, l’attente est presque terminée pour les fans du monde entier car OnePlus a officiellement confirmé la date de lancement mondial de cet appareil phare.

Lors d’un événement spécial organisé à Anvers, en Belgique, pour célébrer le 10e anniversaire de l’entreprise, Alexander Vanderhaeghe, directeur du pays de OnePlus Benelux, a annoncé que le OnePlus 12 serait présenté mondialement le 23 janvier 2024. Cette confirmation met fin à des mois de spéculations.

OnePlus 12 : Lancement mondial confirmé pour le 23 janvier 2024

Aux côtés du OnePlus 12, l’entreprise a également confirmé le lancement mondial du OnePlus 12R à la même date. Cependant, il n’est pas encore clair si ce modèle sera disponible à l’achat en Europe ou s’il restera exclusif à l’Inde. Comme ce fut le cas avec les générations précédentes.

Le OnePlus 12 offre une puissance impressionnante avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3 et ses 24 Go de RAM dans sa configuration la plus puissante. De plus, il dispose de 1 To de stockage interne, offrant amplement d’espace pour les données et le contenu des utilisateurs.

L’appareil présente un superbe écran AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité maximale impressionnante de 4500 mAh en réalité l’un des écrans les plus lumineux actuellement disponibles sur le marché.

Pour les amateurs de photographie, le OnePlus 12 propose un système de caméra robuste comprenant un capteur principal Sony LYTIA de 50 MP. Un objectif grand angle de 48 MP et un objectif téléobjectif de 64 MP avec un zoom optique 3x. La caméra frontale, quant à elle, offre une résolution de 32 MP, garantissant des selfies et des appels vidéo de haute qualité.

Ce dispositif est alimenté par une énorme batterie de 5400 mAh qui prend en charge la charge rapide de 100W et la charge sans fil de 50W. Vous permettant de rester connecté et productif tout au long de la journée.

L’événement du 23 janvier promet d’être important pour OnePlus, car l’entreprise annonce également l’expansion de sa gamme de produits IoT et la présentation d’une version noire du téléphone pliable OnePlus Open.

