L’UE parvient à un accord préliminaire pour réglementer les outils d’IA générative

L’Union européenne (UE) a conclu un accord préliminaire pour réglementer les outils d’IA générative. Cela marque une étape importante dans la prise en compte de cette technologie qui progresse rapidement. Selon le Washington Post, alors que le monde s’efforce de faire face aux risques liés au développement rapide de l’IA, les responsables de l’UE ont conclu un accord vendredi dernier avec l’Accord-cadre – l’accord intérimaire sur l’Acte sur l’intelligence artificielle (AI Act). Il s’agira de l’accord réglementaire le plus complet sur l’IA dans la région, ainsi que du projet de loi le plus vaste et le plus ambitieux de ce type à ce jour.

Thierry Breton, le responsable du marché intérieur de l’UE, a publié un document sur l’IA générative qui produit du contenu et effectue une série de contrôles. Bien que le projet de loi doive encore être formellement approuvé par les États membres de l’UE et les parlements, il marque une étape clé dans la politique de l’UE. Il réglementera le développement et la diffusion des modèles d’apprentissage automatique et d’IA. Il réglementera également leur utilisation dans l’éducation, les applications dans l’emploi, les soins de santé et d’autres domaines.

Breton a utilisé X pour célébrer l’exploit réalisé par l’UE. Il a déclaré :

« L’UE devient le tout premier continent à établir des règles claires pour l’utilisation de l’IA. L’#AIAct est bien plus qu’un livre de règles – c’est un tremplin pour les startups et les chercheurs de l’UE afin de prendre de l’avance dans la course mondiale de l’IA. »

La réglementation de l’IA dans l’UE

L’UE envisage une approche de réglementation des modèles et systèmes d’IA générative, comme le rapporte Bloomberg. Cette approche établit des règles pour différents modèles de base, qui sont des systèmes d’IA pouvant être utilisés dans diverses applications. Les niveaux de l’approche analyseront et classeront les systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque, avec une réglementation plus ou moins stricte en fonction des risques identifiés.

Cependant, dans la dernière proposition, le développement de l’IA sera divisé en quatre catégories. Les catégories seront distinguées par le degré de risque social que chaque catégorie peut entraîner. Les risques sont minimes, risques limités, risques élevés et interdits.

Interdits : Comprend tout comportement contournant le consentement de l’utilisateur, ciblant des groupes protégés ou fournissant un suivi biométrique en temps réel (comme la reconnaissance faciale).

Risques élevés : Comprend tout ce qui est « destiné à être utilisé comme composant de sécurité d’un produit » ou pour des applications spécifiques telles que les infrastructures tests, l’éducation, les affaires juridiques/judiciaires et le recrutement d’employés.

En même temps, des chatbots comme ChatGPT, Bard et Bing entrent dans la catégorie des « risques limités ».

La Commission européenne a écrit dans cet accord que l’IA ne devrait pas être une « fin » en soi. Cependant, elle devrait être un outil au service des êtres humains, avec pour objectif ultime de bénéficier aux êtres humains. Par conséquent, les règles de l’IA sur le marché de l’UE ou d’autres formes d’IA qui affectent les citoyens de l’UE devraient être « centrées sur les personnes ». Elle doit également faire croire aux personnes que la technologie est utilisée de manière « sûre et légale ».

AI Act et réglementations

L’AI Act est la première loi complète sur l’IA au monde, visant à réglementer l’IA dans l’UE. Elle vise à garantir de meilleures conditions pour la technologie afin de créer des avantages tels qu’une amélioration des soins de santé, un transport plus sûr et plus propre, une fabrication plus efficace et une énergie moins chère et plus durable. La loi divise l’IA en catégories de risque, allant des technologies « inacceptables » qui doivent être réglementées aux formes d’IA moyennement et faiblement risquées.

Il y a eu des désaccords entre les États membres de l’UE concernant la réglementation des modèles d’IA générative, appelés « modèles de base ». L’Allemagne, la France et l’Italie s’étaient initialement opposées à une réglementation directe de ces modèles, préférant une autorégulation des entreprises qui les soutiennent. Cependant, un compromis a finalement été trouvé et l’UE a accepté des règles historiques pour l’intelligence artificielle.

L’AI Act est une réalisation historique pour l’UE, car elle vise à faire de la région un pôle mondial de l’IA fiable en établissant des règles harmonisées régissant le développement, la commercialisation et l’utilisation de l’IA. La réglementation a été saluée pour son potentiel de protection des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’environnement, tout en soutenant l’innovation et en faisant de l’Europe un leader dans le domaine de l’IA. Il s’agit d’une étape importante vers la réglementation de l’IA.

Implications pour les outils d’IA générative

Les nouvelles réglementations auront plusieurs implications pour les entreprises qui développent ou utilisent des outils d’IA générative en Europe. Celles-ci incluent :

1. Droits de propriété intellectuelle : Les organisations doivent prendre en compte les domaines d’utilisation, les restrictions territoriales et les droits de sous-licence. Elles doivent également prendre en compte la propriété de toutes modifications ou améliorations, les conditions financières, ainsi que les motifs et les conséquences de résiliation.

2. Protection des données : Les autorités européennes de protection des données ont clairement indiqué qu’elles n’interprétaient pas les exemptions de l’AI Act. De plus, les contrôleurs d’IA générative devront réfléchir à la manière de traiter et de répondre de manière adéquate aux demandes d’accès, de rectification et de suppression des droits.

3. Exigences de transparence : Les systèmes d’IA générative, comme ChatGPT, devront se conformer aux exigences de transparence.

