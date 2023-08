Les nouvelles tablette tactile DOOGEE T20S & T10S ultra équipées et pas chères

Les tablettes tactiles DOOGEE T20S & T10S font leur entrée sur le marché avec des caractéristiques prometteuses et un prix compétitif. Ces deux appareils offrent des performances avancées et des fonctionnalités intéressantes, chacun avec son propre design et format. Dans cet article, nous passerons en revue les spécifications techniques de la DOOGEE T20S, mettant en avant son écran 2K de 10,4 pouces et son processeur Unisoc T616. Ensuite, nous explorerons la DOOGEE T10S, qui se distingue par son écran FHD de 10,1 pouces et son processeur Unisoc T606. Enfin, nous effectuerons une comparaison détaillée entre ces deux modèles pour vous aider à déterminer la tablette qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.

Tablette DOOGEE T20S : une alliée technologique au quotidien

La tablette DOOGEE T20S est une véritable révolution technologique. Dotée d’un écran 2K de 10,4 pouces, elle offre une expérience visuelle riche et détaillée. Embarquant le système d’exploitation Android 13, elle est votre partenaire idéal pour une utilisation quotidienne efficace.

Un écran de haute qualité pour une expérience visuelle inégalée

La DOOGEE T20S est équipée d’un écran de 10,4 pouces offrant une résolution de 2000 x 1200 pixels. Cet écran 2K délivre une qualité d’image cristalline et des couleurs vibrantes. De plus, il est certifié par TÜV SÜD pour la réduction des émissions de lumière bleue, protégeant ainsi vos yeux lors de longues sessions d’utilisation.

Un design ultra-mince et léger

Avec un poids de seulement 470g et une épaisseur de 7,9mm, la DOOGEE T20S est facile à transporter. Son design unibody en métal ultra-mince la rend à la fois robuste et élégante.

Une performance exceptionnelle

La tablette DOOGEE T20S embarque un processeur Unisoc T616 à huit cœurs, assurant une performance élevée pour toutes vos tâches.

Elle est dotée de 8 Go de RAM, extensible jusqu’à 7 Go supplémentaires, et d’une capacité de stockage de 128 Go , extensible jusqu’à 1 To via une carte TF.

Un appareil photo de 13MP pour immortaliser vos meilleurs moments

Capturez vos meilleurs moments avec l’appareil photo principal de 13MP de la DOOGEE T20S. Profitez de fonctionnalités telles que la détection de scènes AI, le HDR, le portrait AI intelligent et le mode Pro pour des photos d’une clarté et d’un détail exceptionnels.

Une batterie longue durée pour une utilisation toute la journée

La DOOGEE T20S est équipée d’une batterie de 7500mAh, vous permettant de l’utiliser toute la journée sans vous soucier de la recharge. Que vous regardiez des vidéos, travailliez ou jouiez, elle vous accompagne sans faillir.

Des fonctionnalités avancées pour une utilisation optimale

La DOOGEE T20S offre une multitude de fonctionnalités avancées. Elle est équipée de haut-parleurs stéréo Hi-Res pour une qualité sonore professionnelle, et supporte le Widevine L1 pour la lecture de vidéos en haute résolution. De plus, elle offre une expérience de jeu améliorée et la possibilité d’exécuter plusieurs applications simultanément grâce à la fonctionnalité d’écran partagé.

La tablette DOOGEE T20S est également équipée d’une caméra frontale de 5MP pour des conférences vidéo de haute qualité, et supporte le Dual 4G LTE et le Wi-Fi double bande pour une connectivité optimale.

Des accessoires pour booster votre productivité

La DOOGEE T20S peut être équipée d’un clavier magnétique pour une frappe fluide et des gestes précis sur un grand pavé tactile. De plus, elle est compatible avec un stylet sensible à la pression de 1024 niveaux, idéal pour libérer votre créativité.

Un environnement sécurisé pour les enfants

La DOOGEE T20S est dotée de contrôles parentaux intégrés, vous permettant de choisir les applications accessibles, de contrôler le temps d’écran et d’assurer un équilibre entre l’apprentissage et le divertissement pour vos enfants.

En conclusion, la tablette DOOGEE T20S est un outil technologique complet, idéal pour le travail, le divertissement et l’apprentissage. Son design élégant, ses performances élevées et ses fonctionnalités avancées en font un choix de premier plan pour tous les utilisateurs.

➡️ Voir l’offre DOOGEE T20S

Tablette DOOGEE T10S : une technologie compacte pour vos besoins quotidiens

Après la DOOGEE T20S, nous vous présentons la DOOGEE T10S, une autre merveille technologique de la gamme DOOGEE. Cette tablette offre des caractéristiques impressionnantes dans un format compact et élégant.

Un affichage FHD impressionnant

La DOOGEE T10S se distingue par son écran FHD de 10,1 pouces offrant une résolution de 1200 x 1920 pixels. Cet écran délivre une qualité d’image remarquable et des couleurs éclatantes, pour une expérience visuelle immersive. Lire sur l’écran de la DOOGEE T10S dans un environnement très lumineux, tel que celui de notre prise en main, ne pose aucun problème.

Un design compact et élégant

Pesant seulement 563g et affichant une épaisseur de 8,4mm, la DOOGEE T10S est conçue pour être transportée facilement.

Son corps en métal ultra-mince lui confère une robustesse et une élégance qui ne manqueront pas de vous séduire.

Une performance optimisée

La DOOGEE T10S est propulsée par un processeur Unisoc T606 à huit cœurs, garantissant une performance élevée pour toutes vos applications. Avec 11 Go de RAM (6+5 Go) et une capacité de stockage de 128 Go, extensible jusqu’à 1 To, elle offre un espace de travail suffisant pour toutes vos tâches.

Des fonctionnalités de caméra avancées

La DOOGEE T10S est équipée d’un appareil photo principal de 8MP, vous permettant de capturer vos moments préférés avec une clarté exceptionnelle. De plus, sa caméra frontale de 5MP assure des appels vidéo de haute qualité.

Une autonomie prolongée

Grâce à sa batterie de 6600mAh, la DOOGEE T10S vous accompagne tout au long de la journée, que vous soyez en déplacement, au travail ou en train de vous détendre chez vous.

Des fonctionnalités supplémentaires pour une utilisation polyvalente

La DOOGEE T10S est dotée de nombreuses fonctionnalités avancées. Elle supporte Widevine L1 pour la lecture de vidéos en haute résolution et offre une expérience de jeu améliorée. De plus, elle est équipée d’un clavier Bluetooth et d’un stylet sensible à la pression de 1024 niveaux, idéal pour augmenter votre productivité ou stimuler votre créativité.

Un environnement sécurisé pour les plus jeunes

Comme la T20S, la DOOGEE T10S dispose de contrôles parentaux intégrés, permettant de garantir un environnement numérique sûr et équilibré pour vos enfants.

En somme, la DOOGEE T10S est une tablette technologique compacte et puissante, idéale pour une variété d’utilisations. Son design compact, ses performances optimisées et ses fonctionnalités avancées complètent parfaitement la gamme DOOGEE.

➡️ Voir l’offre DOOGEE T10S

Comparaison entre la DOOGEE T20S et la DOOGEE T10S : Quelle tablette choisir ?

La DOOGEE T20S et la DOOGEE T10S sont deux tablettes impressionnantes offrant des performances élevées, un design élégant et une multitude de fonctionnalités. Cependant, il existe quelques différences notables qui peuvent influencer votre choix.

La T20S, avec son écran 2K de 10,4 pouces et sa batterie de 7500mAh, est idéale si vous recherchez une expérience visuelle supérieure et une autonomie prolongée. Elle est dotée d’un processeur Unisoc T616 plus puissant et de 8 Go de RAM (extensible à 15 Go), ce qui la rend parfaitement adaptée aux tâches exigeantes et au multitâche. Son prix est de 253,25€, mais avec le code de réduction TS30, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30%, ce qui la rend encore plus abordable.

➡️ Voir l’offre DOOGEE T20S

La T10S quant à elle offre un écran FHD de 10,1 pouces et une batterie de 6600mAh. Bien que légèrement plus petite et moins puissante, elle reste une option solide pour ceux qui recherchent une tablette performante à un prix plus abordable. Elle est équipée d’un processeur Unisoc T606 et de 6 Go de RAM (extensible à 11Go), ce qui la rend capable de gérer efficacement plusieurs applications et tâches. Son prix est de 217,85€, mais n’oubliez pas d’utiliser le code de réduction TS30 pour bénéficier d’une réduction de 30%.

➡️ Voir l’offre DOOGEE T10S

Le choix entre la DOOGEE T20S et la DOOGEE T10S dépend principalement de vos besoins spécifiques et de votre budget. Les deux tablettes offrent une excellente valeur, des performances élevées et une multitude de fonctionnalités, vous assurant une expérience utilisateur exceptionnelle.