Petite entreprise chinoise méconnue travaillant sur un écran d’ordinateur en encre électronique couleur

Pourquoi cela compte : Les moniteurs d’ordinateur à encre électronique existent depuis un moment déjà, mais ils ont eu un attrait limité en raison de leurs faibles taux de rafraîchissement et de leur manque de couleurs, ce qui les rend appropriés uniquement pour la lecture ou la programmation. Le premier problème persiste, mais bientôt vous pourrez acheter un moniteur d’encre électronique couleur 3K grâce à une entreprise peu connue appelée Dasung.

Les écrans d’encre électronique ne sont pas aussi populaires que les écrans LCD ou OLED, principalement parce que les déclinaisons de couleurs ne peuvent pas rivaliser en termes de taux de rafraîchissement ou de gamme de couleurs, tandis que les versions en niveaux de gris sont principalement utilisées dans les liseuses électroniques ou comme écrans secondaires. Cela n’empêche pas des entreprises comme Dasung de chercher à créer une nouvelle niche pour la technologie.

L’entreprise chinoise spécialisée dans les écrans travaille sur ce qui semble être le premier moniteur d’ordinateur couleur à encre électronique au monde. Tout simplement appelé « Paperlike Color », le nouveau moniteur est équipé d’un écran E-Ink Kaleido 3 de 25,3 pouces, qui prend en charge 4 096 couleurs. Comme tous les écrans d’encre électronique, il sera plus doux pour les yeux, car il dépend de la lumière ambiante pour être lisible.

Plus important encore, l’écran offre une résolution impressionnante de 3 200 x 1 800 (format 16:9), ce qui se traduit par une densité de 145 pixels par pouce. Un format plus vertical aurait été agréable à voir, mais comme le nouveau moniteur ressemble presque identiquement au Dasung Paperlike 253, nous supposons que l’entreprise a réutilisé sa conception pour économiser sur les coûts de fabrication.

Tout comme son grand frère, le Paperlike Color semble être destiné aux personnes dont le travail implique de passer plusieurs heures par jour devant un écran. Dasung affirme que le nouveau moniteur est doté d’un mode de rafraîchissement élevé et de haut-parleurs stéréo intégrés, ce qui le rend plus utilisable pour des tâches telles que la navigation sur le web et le visionnage de vidéos.

Les options de connectivité sont assez bonnes et comprennent DisplayPort, HDMI et USB-C, et vous pouvez également reproduire le contenu de l’écran à partir d’un appareil mobile à l’aide de Miracast ou AirPlay. Le support inclus vous permet de faire pivoter l’écran de 90 degrés pour une utilisation en mode portrait, et Dasung affirme également travailler sur une déclinaison d’écran incurvé avec une « courbure confortable de 4000R ».

L’entreprise n’a pas encore communiqué de détails sur le prix et la disponibilité, mais à la manière typique de Dasung, il existe une page de prévisualisation pour une campagne de financement participatif Indiegogo ici. Pour référence, le Paperlike 253 est vendu au détail à 1 999 dollars (ou 1 748 dollars sur le site web de Dasung), et Dasung affirme qu’il proposera des réductions pour les premiers contributeurs d’Indiegogo.

