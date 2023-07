Nintendo a déjà expédié des kits de développement pour la Switch 2 aux studios alors qu’il se prépare pour un lancement fin 2024

Préparez-vous avec votre grain de sel : Une nouvelle fuite suggère que Nintendo s’apprête à sortir sa console « next-gen ». Des initiés ont affirmé qu’il s’agirait d’un autre hybride comme la Switch. Cependant, le nouvel appareil abandonnerait l’écran OLED au profit d’un écran LED pour réduire les coûts de fabrication. Nintendo vise un lancement de la console portable au deuxième semestre 2024 et les kits de développement sont déjà entre les mains des développeurs.

Les dates de sortie d’une nouvelle Nintendo Switch ont été assez contradictoires, mais selon des sources de VGC, elle devrait arriver au H2 2024, corroborant une rumeur précédente. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a également déclaré aux investisseurs de ne pas s’attendre à du nouveau hardware avant l’exercice fiscal 2023, qui se termine le 31 mars 2024, ce qui ne colle pas parfaitement avec les nouvelles informations.

Bien que cela ne soit pas une confirmation officielle, cette date correspond du moins aux attentes déclarées de l’entreprise, contrairement à d’autres rumeurs qui mentionnaient un lancement dès 2020 ou 2021. La Switch a fêté son sixième anniversaire en mars, il est donc plus probable qu’un nouveau hardware soit lancé vers la fin de 2024 ou le début de 2025, ce qui correspond davantage à une génération de console classique. De plus, Furukawa-san a récemment déclaré que Nintendo était prêt pour une « transition en douceur » vers le nouveau hardware, ne faisant que confirmer l’arrivée imminente d’un appareil mis à jour.

La nouvelle intervient également alors que les ventes de la Switch sont en baisse. Les expéditions pour 2022 ont baissé de plus de 22 % et les prévisions des comptables de Nintendo indiquent une nouvelle baisse de 15 % pour l’exercice 2023. De plus, un communiqué de Nikkei publié plus tôt cette année proposait une période similaire en se basant sur les discussions en cours entre Nintendo et ses fournisseurs de versions.

Outre la période potentielle de lancement et la décevante nouvelle concernant l’écran, les initiés n’ont pas donné beaucoup plus de détails. Ils ont mentionné qu’elle aurait « un emplacement pour cartouche » pour les jeux physiques, mais il n’est pas clair si cela sera différent du port actuel semblable à celui de SanDisk. Mis à part cela, le reste des caractéristiques relève de notre imagination.

On peut présumer qu’au moins des processeurs plus puissants seront attendus. Bien que le dernier titre AAA de Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fonctionne parfaitement sur le système vieillissant, Kotaku note que l’appareil a montré certaines difficultés à exécuter d’autres titres récents, y compris Xenoblade Chronicles 3 et Pokémon Scarlet and Violet.

