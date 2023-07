Les Reality Labs de Meta ont maintenant perdu 40 milliards de dollars, pourtant la société vient de réaliser son meilleur trimestre depuis 2021

Qu’est-il arrivé? On peut facilement imaginer que quelqu’un qui a perdu 40 milliards de dollars dans une entreprise déciderait que cela ne valait tout simplement pas la peine. Mais ce n’est pas le cas de Mark Zuckerberg quand il s’agit de son plan pour le métaverse. Malgré la division responsable qui a enregistré une autre perte massive au deuxième trimestre, Meta a connu son meilleur trimestre depuis 2021, ce qui a fait grimper le cours de l’action de l’entreprise de 7% hier.

Les Reality Labs (Laboratoires de Réalité de Meta), la division derrière les ambitions de l’entreprise dans le métaverse, entre autres, ont enregistré une perte de 13,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, ne générant que 276 millions de dollars de revenus. La société a déclaré s’attendre à ce que les Laboratoires de Réalité enregistrent encore plus de pertes en 2023 que l’année dernière, où elle avait perdu plus de 14 milliards de dollars. Ce dernier chiffre indique que la division a maintenant perdu plus de 40 milliards de dollars depuis 2020.

Mais Mark Zuckerberg, qui a toujours soutenu que le métaverse est un investissement à long terme qui générera des milliards ou des billions d’ici la fin de la décennie, a déclaré que Meta reste pleinement engagé dans sa vision. « Je ne peux pas vous garantir que j’aurai raison avec ce pari. Je pense toutefois que c’est la direction dans laquelle le monde se dirige », a déclaré le PDG de Meta.

Il n’y a pas eu beaucoup d’enthousiasme entourant le métaverse depuis le début, mais la montée de l’IA générative cette année l’a vraiment relégué au second plan. Zuckerberg, bien sûr, ne perd pas confiance et croit que des articles comme les lunettes intelligentes et un internet plus immersif joueront un rôle dans l’essor du métaverse.

« Il y a, vous savez, un milliard ou deux milliards de personnes qui portent des lunettes aujourd’hui. Je pense qu’à l’avenir, elles seront toutes des lunettes intelligentes et tout le temps que nous passons devant les télévisions et les ordinateurs, je pense que cela deviendra plus immersif et ressemblera davantage à la réalité virtuelle dans le futur », a déclaré Zuckerberg. « Ce que nous voyons, ce sont des moyens plus riches pour les personnes de communiquer, même avec les applications mobiles que nous avons, passant du texte aux photos aux vidéos, cette tendance continue vers une plus grande immersion. Toutes ces tendances me font penser que c’est la bonne chose à faire. Je pense que nous serons heureux de l’avoir fait. »

Heureusement pour Meta, les pertes des Laboratoires de Réalité n’ont pas attiré trop d’attention alors que l’entreprise a dépassé les attentes avec une hausse de 11% du chiffre d’affaires annuel à 32 milliards de dollars – Wall Street s’attendait à 31,1 milliards de dollars. Le bénéfice par action, quant à lui, a augmenté de 21% pour atteindre 1,98 dollar.

Zuckerberg a également parlé de la focalisation de Meta sur les recommandations alimentées par l’IA, qui ont permis à Reels d’obtenir 200 milliards de vues par jour sur Facebook et Instagram, ainsi que de la sortie du modèle linguistique Llama 2 de l’entreprise.

On a également mentionné Threads. L’application similaire à Twitter a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs en seulement cinq jours après son lancement, et bien que l’engagement des utilisateurs soit en baisse de 70%, Zuckerberg pense qu’elle finira par revendiquer des centaines de millions d’utilisateurs.

