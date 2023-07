Les témoins déposent sous serment lors d’une audition du Congrès sur les OVNIs

Qu’est-il arrivé? La Commission de surveillance de la Chambre des communes a tenu mercredi une audience publique sur les phénomènes anormaux non identifiés et leurs implications en matière de sécurité nationale, de sécurité publique et de transparence gouvernementale. UAP, anciennement phénomènes aériens non identifiés, est le dernier acronyme pour ce qu’on appelait depuis des décennies les OVNI.

L’audience a été marquée par les témoignages de trois témoins clés. David Fravor est un ancien driver de chasse et était commandant du groupe de frappe du porte-avions USS Nimitz en novembre 2004 lorsqu’il a reçu l’ordre, ainsi que trois autres personnes, de suspendre leur exercice d’entraînement pour enquêter sur des traces radar inhabituelles observées depuis des semaines.

Fravor et un autre driver, Alex Dietrich, ont déclaré avoir observé un objet cylindrique sans moyen visible de propulsion effectuer des manœuvres physiquement impossibles selon notre compréhension actuelle de la physique. Fravor s’est approché pour regarder de plus près et a engagé un jeu de chat et de souris en spirale avec l’objet avant que celui-ci ne s’envole à une vitesse incroyable.

Ryan Graves, le directeur exécutif d’Americans for Safe Aerospace, est un ancien driver de chasse de la Marine qui affirme avoir régulièrement rencontré des UAP au cours des missions d’entraînement. Dans un cas, un UAP décrit comme un cube sombre à l’intérieur d’une sphère transparente se serait approché d’un avion de chasse à moins de 50 pieds. Selon Graves, les UAP représentent des risques majeurs pour la sécurité des drivers.

David Grusch est un ancien responsable du renseignement américain qui s’est récemment fait connaître en tant que lanceur d’alerte. Parmi les nombreuses déclarations de Grusch, on trouve celles selon lesquelles le gouvernement américain entretient des relations avec les OVNI depuis au moins les années 1930, qu’il a mis en place un programme de récupération des débris d’accidents, qu’il a tenté d’ingénierie inverse la technologie alien, et qu’il est même en possession de corps d’extraterrestres.

Ceux qui espéraient une preuve irréfutable lors de l’audience d’aujourd’hui concernant l’existence d’une intelligence non humaine ou des informations sur un prétendu camouflage étaient cruellement déçus. Il était clair que certains membres n’étaient pas intéressés d’être là, mais d’autres ont posé des questions très pertinentes qui ont apporté des informations intéressantes.

Grusch a déclaré à un moment donné que le gouvernement américain est impliqué dans ces phénomènes depuis au moins les années 1930. Lorsqu’on lui a demandé des informations supplémentaires sur les noms, les programmes d’accès spécial, les installations où les engins pourraient être stockés, qui a autorisé de tels programmes, combien d’argent était impliqué, ou s’il y a eu une campagne de désinformation publique menée par le gouvernement sur cette question, Grusch a répondu à chaque fois qu’il ne pouvait pas commenter publiquement et que tout ce qu’il savait avait déjà été partagé en toute confidentialité.

Grusch a ensuite déclaré qu’il savait que plusieurs de ses collègues avaient été physiquement blessés, tant lors de rencontres avec des UAP que lors d’incidents impliquant d’autres personnes du gouvernement. Lorsqu’on lui a demandé des informations sur l’affaire des « Phoenix Lights » de 1997, Grusch a déclaré qu’il ne connaissait que ce qui était dans le domaine public et que cela ne relevait pas de son domaine de compétence.

L’ancien responsable du renseignement a déclaré qu’il avait passé environ 11 heures à tout partager avec les comités lors de séances à huis clos.

Un autre moment intéressant s’est produit lorsque le représentant Gaetz a parlé d’une visite récente à la base aérienne d’Eglin pour enquêter sur un incident lié à un UAP. Gaetz et son groupe se sont vus initialement interdire de rencontrer l’équipage de vol et de voir les preuves de la rencontre. Après avoir fait pression, ils ont finalement été autorisés à voir une image capturée par l’un des drivers.

Gaetz a déclaré que l’image montrait quelque chose qui « n’est lié à aucune capacité humaine, que ce soit des États-Unis ou de l’un de nos adversaires ». Selon Gaetz, le driver aurait signalé avoir vu une série de quatre engins en formation de diamant et que lorsque le driver s’en approchait, son système radar est tombé en panne et son système FLIR a dysfonctionné. La photo a été capturée « manuellement », a ajouté Gaetz.

