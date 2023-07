Les derniers téléphones Galaxy Fold et Galaxy Flip de Samsung veulent percer dans le grand public

Plier ou ne pas plier. Telle est la question.

Du moins, c’est ce que Samsung – et maintenant plusieurs autres entreprises – espèrent que les personnes commenceront à se demander lorsqu’ils envisagent leur prochain achat de smartphone. La catégorie des téléphones pliables, que Samsung a lancée il y a un peu plus de 5 ans avec le lancement du Galaxy Fold original, est lentement mais sûrement passée d’un créneau spécialisé à une option qui est sur le point de devenir grand public.

Samsung a contribué au processus lors de son dernier événement de lancement du Galaxy Unpacked – organisé pour la première fois en Corée du Sud – avec la présentation des dernières versions de sa gamme de téléphones pliables, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5.

À première vue, il est tentant de rejeter ces nouveaux appareils comme de simples mises à jour annuelles qui n’apportent que quelques améliorations à leurs designs existants. Ironiquement, cependant, ce sont certains des changements subtils qui ont le plus d’impact sur la façon dont on se sent en utilisant les appareils.

Le Fold 5 et le Flip 5 ont tous les deux une conception de charnière améliorée appelée Flex Hinge pour l’écran pliable, ce qui rend les téléphones un peu plus fins et leur permet de se fermer complètement. Jusqu’à ce que je les aie eu entre les mains et les aie essayés – comme je l’ai fait ici en Corée – je ne pouvais pas apprécier le changement. Mais une fois que je les ai testés physiquement, j’ai immédiatement ressenti une amélioration de l’utilisabilité et de la propreté du design, même par communiqué aux modèles de quatrième génération. Cela donne juste une meilleure sensation et un meilleur fonctionnement.

Sur le plan interne, les deux téléphones sont désormais alimentés par la dernière plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pour Galaxy SoC, offrant une amélioration d’environ 15% en termes de performances par communiqué aux téléphones de l’année dernière et jusqu’à 171% par communiqué au Snapdragon 855 de la première génération du Fold.

Un changement très visible sur le Flip 5 est l’augmentation de près de 4 fois de la taille de l’écran externe, que Samsung appelle Flex Window.

Avec une résolution de 3,4 pouces et de 720 x 748, il remplit désormais presque complètement le panneau arrière et offre une usabilité et des fonctionnalités considérablement améliorées. Par exemple, vous pouvez désormais afficher plusieurs widgets simultanément, accéder à un clavier QWERTY complet pour répondre aux textos sans ouvrir le téléphone, etc.

Si l’écran plus grand est une mise à niveau évolutive importante, il est également clairement concurrentiel, car la deuxième génération du Razr Plus de Motorola et d’autres conceptions de sociétés chinoises comme Oppo ont commencé à inclure des dalles externes plus grands sur leurs appareils pliables.

C’est un excellent exemple de la manière dont une concurrence supplémentaire dans une catégorie peut favoriser l’innovation. Bien que Samsung ait apporté des améliorations solides par lui-même, il ne fait aucun doute que nous allons voir davantage et plus rapidement d’innovations dans cet environnement concurrentiel naissant. (J’espère, par exemple, que Samsung envisage de créer un futur Fold avec le communiqué hauteur/largeur plus court du nouveau Pixel Fold de Google – mais c’est une autre histoire.)

Ce qui est également intéressant dans les développements que Samsung apporte à la catégorie des téléphones pliables, c’est qu’ils ont franchi des étapes importantes pour rendre ces appareils grand public. Bien que beaucoup de personnes – moi y compris – pensaient que les téléphones pliables seraient adoptés rapidement simplement en raison des avantages uniques que leur forme permet, cinq ans plus tard, il est clair que ce n’est pas le cas.

Les prix élevés des appareils ont été un facteur limitatif, mais de nombreux acheteurs potentiels étaient également préoccupés par la fiabilité du format différent que représentaient les téléphones pliables.

Surmonter ces problèmes a nécessité à la fois du temps et des développements continuels pour répondre aux préoccupations (ou aux préoccupations perçues) que les personnes avaient concernant les téléphones pliables, en particulier leur durabilité à long terme. Dans cette optique, des améliorations telles que la nouvelle conception de charnière prennent une importance nouvelle car elles aident à rendre l’appareil plus stable. De plus, le fait que Samsung en soit maintenant à sa cinquième génération de téléphones pliables donne aux acheteurs potentiels plus de confiance dans le fait que la catégorie est désormais suffisamment mature pour les utilisateurs réguliers et pas seulement pour les premiers adoptants. (Cela a également donné à l’entreprise cinq ans pour faire passer son message sur la catégorie – un délai significativement plus long que ce que beaucoup pensaient nécessaire.)

La concurrence accrue dans le domaine des téléphones pliables a également contribué à donner plus de légitimité à cette catégorie. Certains consommateurs ne sont pas à l’aise d’acheter un produit qui ne provient que d’une seule entreprise, en particulier dans le monde en constante évolution de la technologie mobile. De manière étrange, la présence de produits concurrentiels solides rend les dernières offres de Samsung encore plus attrayantes.

Le résultat final de tous ces développements est que l’on a enfin l’impression que les téléphones pliables sont prêts à sortir de leur marché de niche et à entrer dans le grand public. En réalité, lors d’une conversation avec T.M. Roh, le président mondial de Samsung pour l’expérience mobile, nous avons discuté de l’opportunité de marché potentielle des téléphones pliables et il a mentionné les prévisions de recherche selon lesquelles le marché pourrait atteindre 100 millions d’expéditions annuelles au cours des prochaines années – un bond énorme par communiqué à l’actuel marché d’environ 14-15 millions d’unités par an.

Même si cela peut sembler être un objectif ambitieux, il est important de se rappeler qu’à l’ère d’un marché des smartphones en déclin, les téléphones pliables ont réussi à surpasser les attentes et sont désormais le segment à la croissance la plus rapide de l’industrie. Bien que cela ait certainement pris plus de temps que prévu, il semble que les téléphones pliables commencent enfin à atteindre leur potentiel.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :