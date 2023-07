De DoubleClick à l’IA: Comment Google façonne l’avenir de la publicité numérique

Sean Downey, président de Google pour les Amériques et les partenaires constructeurs mondiaux, n’a pas peur du changement. Avec deux décennies dans le marché de la publicité, il a tout vu, du boom des dot-com à la répression de la vie privée numérique. Alors que l’IA générative balaye l’industrie, Google se retrouve confronté à de nouveaux problèmes dans la conception des futures technologies publicitaires. Downey, quant à lui, garde son calme. Beaucoup pensent que l’IA change ce qui nous entoure et certains craignent que Google ne perde sa position sur le marché ou ne modifie notre façon de rechercher. Mais pour Downey et Google, rien de tout cela n’est nouveau.

« Nous avons formé le marché à penser la recherche, à penser le retour sur investissement et à construire des opérations et une croissance dessus », a déclaré Downey. « L’IA pose le même problème pour nous ».

Nous sommes à l’ère de la publicité numérique et voici comment Google y fait face.

Rôle de Sean Downey dans la publicité numérique

Downey a rejoint Google en 2008, à un moment test de l’histoire de l’entreprise. Internet annonçait une nouvelle ère des médias sociaux et du commerce en ligne, et la technologie évoluait pour permettre aux annonceurs d’atteindre un public mondial. Tout au long de ces changements, Google a réalisé des mouvements stratégiques tels que le lancement de Google Chrome, la monétisation de YouTube et l’acquisition de DoubleClick, une entreprise de marketing publicitaire en ligne. Downey a aidé à fusionner les publicités de DoubleClick avec Google, simplifiant les choses et créant de nouvelles solutions publicitaires pour de nombreux clients.

La force de Downey réside dans sa capacité à écouter et à encourager les personnes lors de l’ascension de Google vers la domination. Il construit des équipes cohésives qui innovent et gèrent le marché publicitaire en constante évolution. Son approche optimiste des défis et des affaires non terminées pousse Google à la tête du marché.

Google encourage l’innovation en matière d’intelligence artificielle. Google a dévoilé ses publicités numériques alimentées par l’IA lors de sa conférence annuelle de développeurs I/O. Elle combine l’IA générative dans les recherches et les publicités de vente au détail. Le Search Generative Experience (SGE) affiche des publicités personnalisées et pertinentes pour chaque étape du parcours de l’utilisateur. Dans le même temps, Google met la transparence en haut de la liste. Ainsi, tout le monde peut voir quels résultats de recherche sont des publicités et lesquels sont organiques. Pour un utilisateur Google moyen, cela peut ne pas être très important. Mais pour les jeunes utilisateurs, qui ont ouvert les yeux et ont vu Google, cela est vital.

« Par exemple, si quelqu’un recherche ‘activités de plein air à faire à Maui’ et affine ensuite la recherche en demandant des ‘activités pour enfants’ et ‘du surf’, il peut voir une publicité entièrement personnalisée pour une marque de voyages faisant la promotion de cours de surf pour enfants », selon un récent article de blog de Google sur leurs nouvelles publicités numériques pilotées par l’IA.

Google tirera parti de l’IA générative

Google réinvente son produit phare, la recherche, en utilisant les dernières technologies de l’IA. Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, met l’accent sur l’évolution continue de la recherche et ajoute l’IA pour rendre l’expérience plus naturelle et intuitive. Avec des instantanés générés par l’IA plus rapides, le SGE fournit des résumés de sujets rapides et des connexions pour des recherches approfondies. Les publicités jouent un rôle essentiel dans cette nouvelle expérience de recherche. Google essaie différents emplacements et formats publicitaires en utilisant l’IA générative.

Les résultats financiers d’Alphabet restent solides grâce à l’IA. En conséquence, elle obtient de plus en plus de résultats en matière de publicités numériques. Personne ne peut nier que Google travaille sur des fonctionnalités et des outils pilotés par l’IA. En fin de compte, ils permettront à l’entreprise de s’adapter et d’innover dans l’industrie dynamique de la publicité numérique.

Google continue d’être à la pointe de l’ère de l’IA, façonnant l’avenir de la publicité numérique. Avec Ruth Porat en tant que présidente et directrice des investissements, Alphabet est prêt à poursuivre son leadership dans l’innovation pilotée par l’IA.

En conclusion

L’ascension de Google, d’une petite start-up à un géant de la publicité numérique, montre sa capacité à s’adapter à diverses situations sur le marché et dans les affaires. La vision de Downey et l’engagement de Google envers le changement piloté par l’IA ont posé les bases de la croissance future.

L’expertise de Sean Downey et l’engagement de Google envers l’IA façonnent l’avenir de la publicité numérique. En embrassant le changement et repoussant les limites de l’IA, Google change la publicité de manière importante. La transparence reste essentielle chez Google, permettant des interactions efficaces entre les annonceurs et les utilisateurs. Le parcours de Google inspire le progrès, mêlant l’IA et l’ingéniosité humaine pour des publicités exceptionnelles.

