Les meilleures montres de sport pour la natation : Quelle montre connectée est la bonne pour toi ?

Actuellement, de nombreuses montres connectées, trackers de fitness et montres spécifiquement promues comme montres de sport sont étanches et conviennent donc à la natation. Cependant, si vous aimez particulièrement « barboter » ou que vous considérez la natation comme un défi sportif, il serait préférable d’avoir une montre adaptée. Par exemple, une certification IP67 pourrait ne plus suffire aux personnes ambitieuses. Nos favoris actuels (en date de juillet 2023) conviennent non seulement à la natation, mais aussi à la plongée en apnée et en haute mer, au kitesurf et à d’autres activités aquatiques et terrestres.

Contenu:

Amazfit T-Rex 2 : Avec surveillance de la fréquence cardiaque pendant la natation

Dans notre test de l’Amazfit T-Rex 2, la montre de sport s’est bien comportée, notamment en raison de sa finition de qualité et de son grand écran tactile lumineux. Et bien sûr, il y a aussi l’esthétique rétro réussie.

Pour les nageurs, l’intéressant avec la T-Rex 2 est qu’elle est étanche jusqu’à 100 mètres et résiste jusqu’à 96 heures dans l’eau salée. Même une surveillance de la fréquence cardiaque pendant la natation est possible, si nécessaire. Les modes de natation pris en charge par la montre sont la natation en piscine, en eau libre, avec palmes et synchronisée.

L’Amazfit T-Rex 2 est adaptée à la natation. (Photo : Charles A)

Cependant : l’Amazfit T-Rex 2 est également une montre de sport polyvalente pour d’autres activités comme la randonnée, l’entraînement en force, le snowboard, le golf ou le ski. Plus de 150 programmes sportifs sont installés. Naturellement, elle ne manque pas non plus d’une gestion de la santé mesurant la fréquence cardiaque, le niveau de stress et la saturation en oxygène du sang. Un autre point positif est l’autonomie de la batterie allant jusqu’à 24 jours et le prix attractif par communiqué aux montres de sport similaires.

Fonctions liées à la natation de l’Amazfit T-Rex 2 :

✅ Etanche jusqu’à 100 mètres

✅ Divers modes de natation au choix

✅ Protégé jusqu’à 96 heures contre l’eau salée

Points forts Points faibles Très robuste selon la norme militaire 810G Parfois, les données ne sont pas précises Plus de 150 programmes sportifs Choix limité d’applications tierces Autonomie de batterie longue Plus une montre de sport qu’une smartwatch

Apple Watch Ultra : Avec ordinateur de plongée intégré

Si vous possédez un iPhone, l’Apple Watch Ultra est le meilleur choix – surtout si vous aimez non seulement la natation, mais que vous voulez aussi emporter votre montre avec vous lors de vos plongées. Elle est étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur et convient à la plongée sportive jusqu’à 40 mètres. Avec l’application optionnelle Oceanic+, vous pouvez obtenir un ordinateur de plongée complet avec profondimètre et navigation sous-marine.

L’Apple Watch Ultra est également adaptée à la plongée. (Photo : Apple)

Pour les nageurs, toutes les options pertinentes sont disponibles, notamment les styles de nage (crawl, dos, libre, papillon), le nombre de mouvements effectués et de longueurs parcourues, la consommation de calories. La mesure SWOLF et les mesures de fréquence cardiaque sont également standard sur l’Ultra.

Un avantage pratique de l’Apple Watch Pro : lorsque vous enregistrez votre entraînement de natation, la montre verrouille l’écran pour empêcher les entrées dues à la pression de l’eau ou aux gouttes d’eau individuelles.

Astuce : La plupart des fonctionnalités sont également disponibles sur l’Apple Watch Series 8 moins chère. Cependant, vous devrez renoncer aux fonctions de plongée détaillées. De plus, elle est moins robuste.

Fonctions liées à la natation de l’Apple Watch Ultra :

✅ Étanche jusqu’à 100 mètres, pour les plongeurs sportifs jusqu’à 40 mètres

✅ Ordinateur de plongée avec profondimètre

✅ Tous les styles de nage pertinents peuvent être entraînés

✅ SWOLF

✅ Mesure de fréquence cardiaque pendant la natation

Points forts Points faibles Parfaitement adapté aux iPhone Compatible uniquement avec l’iPhone Boîtier en titane solide Très élevé prix Grand choix d’applications pour plus de fonctionnalités Autonomie relativement courte (jusqu’à 36 heures)

Le nom parle de lui-même : la Garmin Swim 2 est destinée aux nageurs, mais ne néglige pas les fonctionnalités hors de l’eau. Mais elle se sent le mieux à la piscine ou en eau libre. Utilisez la détection automatique du style de nage et enregistrez les mouvements de natation, la distance, le rythme ou votre fréquence cardiaque sous l’eau.

Avec la fonctionnalité Critical Swim Speed, vous améliorez votre seuil de performance aérobie pendant l’entraînement, et vous pouvez même créer des entraînements de natation personnalisés. Un mode spécial est disponible pour la natation en eau libre, où vous pouvez suivre précisément votre entraînement dans des lacs, en mer ou dans des rivières grâce au GPS.

De nombreuses autres applications sportives, notamment pour le vélo, la course à pied ou le cardio, sont également disponibles sur la Garmin Swim 2.

Fonctions liées à la natation de la Garmin Swim 2 :

✅ Détection des styles de nage et programmes d’entraînement

✅ Mode pour la natation en eau libre

✅ Etanche jusqu’à 50 mètres (5 ATM)

✅ Mesure de la fréquence cardiaque sous l’eau

✅ SWOLF

Points forts Points faibles Autonomie de batterie longue jusqu’à 7 jours Plutôt axé sur les activités de natation que sur d’autres sports Optimisé pour les besoins des nageurs Design discret et ennuyeux

Polar Vantage V2 : Reconnaît quatre types de mouvements de natation

La Polar Vantage V2 est une montre multisports adaptée à toutes les activités sportives imaginables. Cependant, elle dispose également de fonctionnalités spécifiques aux nageurs. Elle reconnaît les styles de natation suivants pendant l’entraînement : crawl, dos crawlé, brasse et papillon. Si vous le souhaitez, vous pouvez même modifier la longueur de la piscine pour des résultats plus précis. Les données de transition, la fréquence de coup de bras et même le suivi de l’itinéraire en eau libre sont également disponibles.

La Polar Vantage V2 est étanche jusqu’à 100 mètres. (Photo : Polar)

Pour les sportifs plus expérimentés, des informations supplémentaires sont disponibles, notamment le SWOLF. Le score indique votre efficacité de natation – comparable au handicap de golf. Un autre point fort de la Polar Vantage V2 est la technologie de fusion de capteurs de précision Polar Precision Prime, qui promet une grande précision de la fréquence cardiaque pendant la natation.

Fonctions liées à la natation de la Polar Vantage V2 :

✅ Reconnaissance des styles de natation

✅ Etanche jusqu’à 100 mètres

✅ Mesure de la fréquence cardiaque pendant l’entraînement de natation

✅ SWOLF

✅ Disponible séparément : Capteur optique de fréquence cardiaque Polar Verity Sense pour des données plus précises

Points forts Points faibles Longue autonomie de batterie jusqu’à 100 heures Relativement grande, peut sembler un peu encombrante pour certains Plus de 100 programmes sportifs Peu d’applications tierces disponibles Programmes complets pour la récupération et la consommation de calories

Samsung Galaxy Watch5 (Pro) : La rencontre entre le style de vie et la montre de natation

Bien que Samsung ne vante pas directement sa propre montre Galaxy comme une montre de sport pour la natation, elle dispose des fonctionnalités essentielles. Vous pouvez choisir entre deux modes de natation (libre, piscine) ou laisser la montre détecter elle-même lorsque vous entrez dans l’eau. Vous obtiendrez également des informations telles que le nombre de longueurs parcourues, les calories brûlées, la distance parcourue ou le rythme.

La Galaxy Watch5 est également très adaptée à la natation. (Photo : Netcost)

De plus, la Galaxy Watch5 (Pro) prend en charge SWOLF et la mesure de la fréquence cardiaque dans l’eau. Comme elle est étanche jusqu’à 50 mètres, elle ne convient pas à la plongée. Elle est cependant idéale pour la natation.

Pour la natation, je recommande la Galaxy Watch5 Pro avec sa plus longue autonomie de batterie et son boîtier plus robuste. Mais la Watch5 régulière dispose également d’un verre saphir très solide.

Remarque : lors de notre test de la Galaxy Watch5, nous avons été convaincus par les nombreuses fonctions de remise en forme et la qualité de fabrication en général.

Fonctions liées à la natation de la Samsung Galaxy Watch5 (Pro) :

✅ Étanche jusqu’à 50 mètres

✅ Deux modes de natation

✅ SWOLF

✅ Mesure de la fréquence cardiaque pendant la natation

Points forts Points faibles Design attrayant Fonctionnalités complètes uniquement avec un smartphone Samsung Grand choix d’applications grâce à WearOS Autonomie relativement courte de la batterie Montre connectée avec mesure de la pression artérielle et ECG Moins de fonctionnalités spécifiques à la natation par communiqué à la concurrence

Quelles fonctions une montre de sport pour la natation devrait-elle avoir ?

Une bonne montre connectée pour la natation doit disposer d’options spécifiquement conçues pour les sportifs afin d’assurer un entraînement raisonnable et efficace.

La Garmin Swim 2 offre de nombreuses fonctionnalités pour les nageurs, mais vous n’avez pas besoin de tout – par exemple, si vous ne vous entraînez qu’à des fins récréatives et non professionnelles. (Photo : Garmin)

Lors de l’achat, veuillez prendre en compte les aspects suivants :

Mode de natation : Une montre de natation adaptée peut différencier entre la natation en plein air (mer, lac, rivière) et la natation en piscine. Toutes les montres présentées ici sont capables de cela. Dans ce contexte, les wearables suivent et calculent la distance, le rythme, le nombre de mouvements, les calories, le SWOLF (efficacité de la nage) et le nombre de longueurs parcourues.

Une montre de natation adaptée peut différencier entre la natation en plein air (mer, lac, rivière) et la natation en piscine. Toutes les montres présentées ici sont capables de cela. Dans ce contexte, les wearables suivent et calculent la distance, le rythme, le nombre de mouvements, les calories, le SWOLF (efficacité de la nage) et le nombre de longueurs parcourues. Styles de nage : Certaines montres de sport prennent également en charge la nage en crawl, le papillon, la brasse et la natation du dos, comme la Garmin Swim 2 ou l’Apple Watch Ultra.

Certaines montres de sport prennent également en charge la nage en crawl, le papillon, la brasse et la natation du dos, comme la Garmin Swim 2 ou l’Apple Watch Ultra. GPS : Un module GPS précis est particulièrement nécessaire pour les nageurs en plein air, de préférence avec une double bande et un positionnement multi-constellations. Si vous nagez principalement en piscine, un simple GPS suffit.

Un module GPS précis est particulièrement nécessaire pour les nageurs en plein air, de préférence avec une double bande et un positionnement multi-constellations. Si vous nagez principalement en piscine, un simple GPS suffit. Autonomie de batterie : Toutes les montres connectées mentionnées ici ont une autonomie de batterie plus que suffisante pour l’entraînement et la vie quotidienne. Des durées de fonctionnement d’une semaine ou plus sont appréciables. Ce qui est important, c’est combien de temps votre future montre de sport peut suivre votre entraînement et analyser les données des capteurs de manière continue. Si vous pouvez continuer à utiliser votre montre après un entraînement d’une à deux heures sans problème pendant toute la journée, c’est déjà suffisant.

Toutes les montres connectées mentionnées ici ont une autonomie de batterie plus que suffisante pour l’entraînement et la vie quotidienne. Des durées de fonctionnement d’une semaine ou plus sont appréciables. Ce qui est important, c’est combien de temps votre future montre de sport peut suivre votre entraînement et analyser les données des capteurs de manière continue. Si vous pouvez continuer à utiliser votre montre après un entraînement d’une à deux heures sans problème pendant toute la journée, c’est déjà suffisant. Plongée : Si vous voulez aussi plonger en plus de nager, nous vous recommandons des montres de sport spéciales avec des fonctions de plongée comme l’Apple Watch Ultra. Elles ont un boîtier plus robuste capable de résister à une forte pression sous l’eau.

Si vous voulez aussi plonger en plus de nager, nous vous recommandons des montres de sport spéciales avec des fonctions de plongée comme l’Apple Watch Ultra. Elles ont un boîtier plus robuste capable de résister à une forte pression sous l’eau. Etanchéité : Lors de la natation, votre montre de sport doit être étanche au moins jusqu’à 10 mètres (1 ATM), de préférence jusqu’à 50 mètres (5 ATM).

Lors de la natation, votre montre de sport doit être étanche au moins jusqu’à 10 mètres (1 ATM), de préférence jusqu’à 50 mètres (5 ATM). Certifications : Les fabricants font certifier leurs montres de sport. Les normes comprennent notamment la norme de plongée EN13319 (adaptée à la plongée sportive et aux sports nautiques à grande vitesse). Les certifications IP (IP68 ou IPX8) et la norme ISO 22810:2010 (étanche jusqu’à 50 mètres) sont plus répandues.

Les fabricants font certifier leurs montres de sport. Les normes comprennent notamment la norme de plongée EN13319 (adaptée à la plongée sportive et aux sports nautiques à grande vitesse). Les certifications IP (IP68 ou IPX8) et la norme ISO 22810:2010 (étanche jusqu’à 50 mètres) sont plus répandues. Verrrouillage sous-marin : De nombreuses montres de sport pour la natation utilisent un verrouillage sous-marin. Cela empêche l’utilisation de l’écran tactile et permet de retirer facilement l’eau après la natation. L’Apple Watch Ultra ou la Samsung Galaxy Watch5 le prennent en charge.

De nombreuses montres de sport pour la natation utilisent un verrouillage sous-marin. Cela empêche l’utilisation de l’écran tactile et permet de retirer facilement l’eau après la natation. L’Apple Watch Ultra ou la Samsung Galaxy Watch5 le prennent en charge. Autres données des capteurs : Les montres connectées ne sont pas en mesure de mesurer avec précision la fréquence cardiaque pendant la natation, et encore moins la saturation en oxygène du sang. Si vous avez besoin de données précises, la Polar Vantage V2 avec le Polar Verity Sense est recommandée. Vous fixez le capteur disponible séparément sur vos lunettes de natation. Cependant, des capteurs appropriés pour évaluer vos données de santé sont recommandés – pour la vie quotidienne et en dehors de l’eau. Dans l’eau, ils fournissent des valeurs d’orientation « seulement ».

Quelle certification IP ma montre de sport pour la natation devrait-elle avoir ?

La certification IP peut être utile lors de l’achat, mais la valeur ATM indiquée par les fabricants est plus importante. Il s’agit de l’atmosphère physique, exprimée en « bar » en Europe centrale, et correspond à la pression de l’eau. L’ATM vous garantit une protection contre l’eau jusqu’à la profondeur indiquée.

Il est important de savoir que même une certification IP67 ou IPX7 n’est pas suffisante pour la plupart des nageurs car elle garantit que la montre est protégée pendant seulement 30 minutes dans un mètre d’eau. C’est insuffisant pour un entraînement ambitieux.

Prenez donc en compte ces indications qui devraient être au minimum pour une montre de natation :

IP68 : Protégée contre la poussière et résistant à l’immersion continue jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes maximum (convient pour les piscines et les loisirs)

Protégée contre la poussière et résistant à l’immersion continue jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes maximum (convient pour les piscines et les loisirs) IPX8 : Protection contre l’immersion continue (minimum 1 m, la profondeur et la durée peuvent varier, convient pour le sport récréatif)

Protection contre l’immersion continue (minimum 1 m, la profondeur et la durée peuvent varier, convient pour le sport récréatif) 1 ATM : Résiste à une pression correspondant à 10 mètres de profondeur (natation occasionnelle)

Résiste à une pression correspondant à 10 mètres de profondeur (natation occasionnelle) 3 ATM : Résiste à une pression correspondant à 30 mètres de profondeur (natation normale, saut dans l’eau)

Résiste à une pression correspondant à 30 mètres de profondeur (natation normale, saut dans l’eau) 5 ATM : Résiste à une pression correspondant à 50 mètres de profondeur (natation, snorkeling)

Résiste à une pression correspondant à 50 mètres de profondeur (natation, snorkeling) 10 ATM : Résiste à une pression correspondant à 50 mètres de profondeur (plongée sportive, snorkeling)

Résiste à une pression correspondant à 50 mètres de profondeur (plongée sportive, snorkeling) 20 ATM : Résiste à une pression correspondant à 100 mètres de profondeur (plongée sportive)

Résiste à une pression correspondant à 100 mètres de profondeur (plongée sportive) EN13319 : Certificat de plongée, souvent mentionné avec la profondeur de plongée maximale (plongée sportive, sport professionnel)

Est-ce que je peux utiliser ma montre de sport dans l’eau salée et chlorée ?

Tous les fabricants de montres connectées ne signalent pas clairement que l’eau chlorée et salée peut endommager le boîtier et l’électronique. Cependant, certaines montres, comme l’Amazfit T-Rex 2, spécifient clairement combien de temps la montre peut être exposée à l’eau salée.

En général, pendant une séance d’entraînement normale, la plupart des montres connectées pour la natation peuvent résister au chlore et à l’eau salée. Après la natation, rincez attentivement votre montre à l’eau claire du robinet. Cela vous assurera de continuer à profiter de votre appareil à l’avenir.

En cas de doute, consultez le fabricant de votre montre de sport pour savoir si elle peut être utilisée dans de l’eau chlorée ou salée ou si cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Remarque : les certifications importantes pour les montres de natation (10 ATM ou IPX8) concernent seulement la natation en eau douce, pas l’eau chlorée ou salée.

Quelle est la différence entre une montre de sport et une smartwatch ?

Les frontières entre une montre de sport et une smartwatch sont floues, et il n’y a pas de distinction claire (ou plus). La plupart des montres de sport classiques sont aujourd’hui « intelligentes ». Cela indique que ces montres analysent intelligemment les données des capteurs et les affichent sur la montre ou sur le smartphone qui y est connecté. Elles proposent des conseils pratiques pour le comportement d’entraînement, surveillent les données de santé, calculent le niveau de stress, etc. Les smartwatches et les montres de sport actuelles offrent les mêmes fonctionnalités.

Des différences entre les smartwatches et les montres de sport se trouvent dans les écrans généralement plus petits et monochromes, qui ne sont parfois pas interactifs via un écran tactile. Cela donne aux montres de sport une apparence moins « intelligente ». De plus, elles ne disposent pas de fonctionnalités supplémentaires telles que des haut-parleurs ou un microphone (pour les appels) ou des applications supplémentaires (pour plus de fonctionnalités). En revanche, elles sont souvent dotées de batteries beaucoup plus durables.

Cependant, la tendance est à des montres de sport « intelligentes » qui ne cèdent en rien aux smartwatches en termes de fonctionnalités. Cela est démontré, entre autres, par la Polar Vantage V2 ou la Garmin Swim 2. Inversement, de plus en plus de smartwatches s’adressent également aux athlètes, comme l’Apple Watch Ultra avec son accent sur la natation et la plongée.

Conseils concernant les montres connectées pour la natation

Enfin, voici quelques conseils pour les montres connectées pour la natation :

Taille : Plus la montre est grande, meilleure est la résistance à l’eau. Si vous voulez obtenir les meilleures performances, optez pour une montre plus plate et plus petite. Par exemple, la Galaxy Watch5 en 40 mm.

Plus la montre est grande, meilleure est la résistance à l’eau. Si vous voulez obtenir les meilleures performances, optez pour une montre plus plate et plus petite. Par exemple, la Galaxy Watch5 en 40 mm. Bracelet : Pour la natation, les bracelets de sport et en silicone sont les meilleurs choix. Ils peuvent également être facilement nettoyés après la natation en eau de mer.

Pour la natation, les bracelets de sport et en silicone sont les meilleurs choix. Ils peuvent également être facilement nettoyés après la natation en eau de mer. Sports nautiques : Si une montre de sport convient à la natation et/ou à la plongée, elle vous accompagnera également lors de vos sorties en jet-ski ou en kitesurf. Vous pouvez utiliser toutes les montres de sport axées sur la natation comme une montre-bracelet normale au quotidien et pour d’autres sports – même la Garmin Swim 2.

Si une montre de sport convient à la natation et/ou à la plongée, elle vous accompagnera également lors de vos sorties en jet-ski ou en kitesurf. Vous pouvez utiliser toutes les montres de sport axées sur la natation comme une montre-bracelet normale au quotidien et pour d’autres sports – même la Garmin Swim 2. Écran : Plus la valeur ATM d’une montre de sport pour la natation est élevée, plus l’écran doit être protégé. Les montres de qualité supérieure sont équipées de verre saphir ou de Gorilla Glass pour résister aux chocs.

