Téléchargez Google Camera 8.7 pour OnePlus Nord 3

OnePlus a finalement annoncé le smartphone attendu de la série Nord. Oui, je parle bien du OnePlus Nord 3. Les capacités photographiques de l’appareil sont l’une de ses caractéristiques les plus remarquables, avec un appareil photo principal Sony IMX890 de 50 Mpx et un ensemble d’appareils photo bien équilibré. Avec sa configuration impressionnante, le Nord 3 prend des photos décentes grâce à la nouvelle gamme d’appareils photo. Une autre bonne chose à propos du téléphone est que vous pouvez facilement télécharger une application de caméra Pixel 7 aka GCam mod port sur votre smartphone. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour OnePlus Nord 3.

Appareil photo Google pour OnePlus Nord 3 [Best GCam 8.7]

Le OnePlus Nord 3 dispose de trois caméras sur son panneau arrière, dont un objectif ultra grand angle de 8MP, une caméra macro de 2MP et une caméra primaire de 50MP. Le capteur principal est le Sony IMX890, le même que celui du OnePlus 11 et de l’Oppo Find X6 Pro. Sur le plan logiciel, le Nord 3 est équipé de l’application caméra que l’on retrouve sur les téléphones OnePlus récents. Comme prévu, le téléphone prend de belles photos détaillées à la lumière du jour et en basse lumière.

Si vous souhaitez améliorer votre jeu photographique, vous pouvez installer la dernière application Google Camera sur votre OnePlus Nord 3. Oui, il existe de nombreux mods GCam compatibles avec le dernier modèle intermédiaire de OnePlus qui prend en charge toutes les fonctionnalités utiles, notamment Night Sight, Astrophotography mode, SloMo, Beauty Mode, HDR Enhanced, Lens Blur, PhotoSphere, Playground, RAW support, Google Lens, et bien d’autres encore. Voyons maintenant comment télécharger et installer Google Camera sur le OnePlus Nord 3.

Téléchargez l’appareil photo Google pour le OnePlus Nord 3

Tout comme son prédécesseur, le Nord 2, le nouveau modèle est livré avec la prise en charge de l’API Camera2. Oui, les propriétaires de Nord 3 peuvent facilement installer l’application Google Camera sur leur appareil sans avoir à le rooter. Comme je l’ai dit précédemment, il existe un certain nombre de ports GCam compatibles avec le OnePlus Nord 3. Le dernier mod GCam de BSG, GCam 8.7, et les ports GCam 7.3 d’Urnyx05 sont compatibles avec le OnePlus Nord 3. Les liens sont ici.

Le mod GCam 8.7 ne nécessite aucune modification, mais si vous utilisez le GCam 7.3 sur votre OnePlus Nord 3, vous pouvez appliquer les paramètres ci-dessous pour de meilleurs résultats.

Note : Avant d’installer la nouvelle application Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Il ne s’agit pas d’une version stable de Google Camera, elle peut donc présenter quelques bugs.

Paramètres recommandés

For GCam_7.3.018_Urnyx05-v2.1_Wichaya_V3.1.1.apk

Tout d’abord, téléchargez ce fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom configs7. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs7. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et double-cliquez sur la zone noire vide située à côté du bouton de l’obturateur. Tapez sur les paramètres affichés, disponibles dans le popup & ; appuyez sur le bouton restaurer. Retournez dans le tiroir d’applications et ouvrez à nouveau l’application.

Pour MGC_8.7.250_A11_V6.apk et MGC_8.1.101_A9_GV1j_MGC.apk, il n’est pas nécessaire de configurer de nombreux paramètres, mais vous pouvez tout de même jouer avec les paramètres de GCam en fonction de vos besoins pour obtenir de meilleurs résultats.

Une fois que tout est fait. Commencez à capturer de superbes photos directement depuis votre OnePlus Nord 3.

Si vous avez des questions, laissez un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

