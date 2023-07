Un moddeur imprime en 3D une Mini-ITX RTX 3060 Founders Edition personnalisée

WTF ! Les utilisateurs et les testeurs ont fait l’éloge des cartes graphiques de référence Founders Edition de NVIDIA pour leur apparence et leur système de refroidissement, mais la société ne les propose pas en format mini-ITX ultra-compact. Un Redditor a décidé de prendre les choses en main.

Un moddeur de GPU a récemment révélé sa tentative d’imaginer une carte GeForce Founders Edition mini-ITX théorique. Le résultat est une RTX 3060 ultra-petite à l’allure unique.

L’utilisateur Reddit « Clashmains_2 » a acheté une Gainward 3060 Pegasus et a remplacé l’intégralité de son capot par une alternative imprimée en 3D censée évoquer les designs de référence de Team Green. Certains utilisateurs préfèrent les modèles Founders Edition car leurs capots, refroidisseurs et dissipateurs sont plus élégants que la plupart des offres des partenaires constructeurs de l’AIBs (Partenaires constructeurs).

Malheureusement, les modèles de référence deviennent rapidement difficiles à trouver au prix de vente conseillé peu après leur lancement (à l’exception de la série RTX 4000, qui a souffert d’un ralentissement des ventes). NVIDIA n’aurait pas besoin de partenaires constructeurs GPU si elle pouvait répondre seule à la demande mondiale des consommateurs.

Compte tenu de la situation, il n’est pas surprenant que certains utilisateurs ambitieux construisent des modèles personnalisés comme les mods des séries GTX 1000 et RTX 3000 qui ont inspiré Clashmains. Le moddeur a utilisé un logiciel de conception assistée par ordinateur pour évoquer le style du dissipateur thermique de NVIDIA et a modifié un ventilateur Noctua de 92 mm pour l’adapter au minuscule design (form factor).

Ce premier prototype est destiné à être présenté plutôt qu’à être utilisé dans le monde réel. Il est fabriqué à partir de filament d’impression 3D PLA, qui n’est pas conçu pour résister aux températures typiques des GPU. Clashmains l’a tout de même testé, et bien que l’enveloppe ait commencé à se déformer à 60°C, la carte a maintenu des températures similaires à celles de l’enveloppe d’origine, ce qui indique que la conception est réussie.

Malgré le design relativement complexe présenté dans la capture d’écran ci-dessus, il s’agissait de la première tentative d’impression 3D du moddeur, et ce ne sera pas la dernière. Ils prévoient de réutiliser le ventilateur après avoir imprimé un autre carénage en Acrylonitrile Butadiène Styrène, qui est plus résistant mais plus difficile à imprimer. Les personnes interrogées dans la section des commentaires ont proposé d’autres suggestions de matériaux d’impression, avec des avantages et des inconvénients concernant la durabilité, la facilité d’impression et le danger des fumées toxiques.

Que la construction de boîtiers pour cartes graphiques devienne une tendance ou non, ce n’est pas la seule façon pour les utilisateurs d’améliorer les produits NVIDIA. Les moddeurs ont réussi à deux reprises à doubler les 8 Go de VRAM de la RTX 3070, ce qui s’est traduit par des gains de performance mesurables. La seconde tentative s’est traduite par un changement de mémoire physique afin de tester plus facilement comment le fait de ne disposer que de 8 Go de VRAM limite le 3070 et d’autres GPU récents de NVIDIA.

