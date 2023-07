Google Chat introduit la fonctionnalité de lien hypertexte pour améliorer la convivialité

Google Chat, un outil de communication qui a gagné en popularité auprès des utilisateurs, présente certaines limitations qui ont entravé sa convivialité. L’un des inconvénients les plus importants est l’impossibilité d’ajouter un lien hypertexte à un mot. Forcer les utilisateurs à saisir l’intégralité de l’URL ou à la copier-coller. Cela peut donner l’impression que la conversation n’est pas professionnelle, surtout si l’URL est trop longue.

Google Chat améliore sa convivialité avec une nouvelle fonctionnalité de lien hypertexte

Cependant, Google a finalement décidé de remédier à cette limitation et d’introduire une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme de chat. Dans un article récent sur le blog officiel de l’équipe Google, les utilisateurs peuvent désormais créer des liens hypertexte à la fois sur le Web et sur Android lors de la rédaction ou de la modification d’un message dans Google Chat. Cette nouvelle fonctionnalité améliorera considérablement la convivialité et la commodité de Google Chat.

Pour créer un lien hypertexte, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône de lien dans la barre d’outils de mise en forme du texte et saisir l’URL. Cette nouvelle fonctionnalité fera sans aucun doute gagner du temps et des efforts aux utilisateurs lors du partage de liens et améliorera la qualité de la communication.

Google rappelle également aux utilisateurs que les internautes peuvent utiliser le raccourci clavier familier (⌘+K sur MacOS et Ctrl+K sur ChromeOS et Windows) pour créer des hyperliens. Ce raccourci clavier améliorera sans aucun doute la rapidité et la commodité de l’ajout d’hyperliens aux messages.

La nouvelle fonctionnalité a déjà commencé à être déployée. Mais cela peut prendre jusqu’à 15 jours avant qu’il n’atteigne tous les utilisateurs dans le monde. La fonctionnalité est disponible pour tous les clients et utilisateurs de Google Workspace disposant de comptes Google personnels.

En conclusion, la nouvelle fonctionnalité de lien hypertexte de Google Chat est une amélioration bienvenue qui améliorera la convivialité et la commodité de la plate-forme pour les utilisateurs. Cela rendra les conversations plus professionnelles et fera gagner du temps et des efforts aux utilisateurs lors du partage de liens. Ce changement rendra certainement Google Chat plus compétitif sur le marché encombré des outils de communication et attirera probablement plus d’utilisateurs sur la plate-forme.

