Elon Musk lance xAI, une nouvelle entreprise d’IA à la recherche du "véritable nature de l’univers"

Que s’est-il passé ? Elon Musk, le cofondateur d’OpenAI qui s’est éloigné du créateur de ChatGPT en 2018, a révélé une nouvelle société d’intelligence artificielle appelée xAI qui a pour noble objectif de comprendre la « vraie nature de l’univers. » Il s’agit de la sixième entreprise sous le contrôle de Musk.

xAI a vu le jour en mars lorsque Jared Birchall, qui dirige le family office de Musk, a créé une entreprise du même nom dans le Nevada, écrit Bloomberg. En avril, des communiqués indiquaient que Musk essayait d’obtenir des fonds auprès des investisseurs de Tesla et de SpaceX pour une nouvelle entreprise d’IA. Nous avons également entendu dire qu’il avait acheté des milliers de GPU à NVIDIA pour les utiliser dans le domaine de l’IA.

Musk a déclaré à Tucker Carlson en avril qu’il allait lancer « quelque chose que j’appelle TruthGPT ». Le milliardaire l’a décrit comme une « IA qui recherche la vérité au maximum » et qui « se soucie de comprendre l’univers ».

Annonce de la création de @xAI pour comprendre la réalité – Elon Musk (@elonmusk) 12 juillet 2023

L’équipe xAI, qui sera dirigée par Musk, comprend une série de grands noms du secteur de l’intelligence artificielle, notamment d’anciens employés d’OpenAI, de DeepMind, de Microsoft Research, de Google Research et de Tesla. Musk a cofondé OpenAI en 2015, mais l’a quittée en 2018 en raison d’un conflit d’intérêts avec Tesla.

L’équipe comprendra également des talents issus d’institutions académiques telles que l’Université de Toronto. Le site web de xAI indique qu’il recrute encore du personnel pour l’entreprise, appelant des ingénieurs et des chercheurs expérimentés à rejoindre son bureau de la Bay Area, à San Francisco.

Musk s’est montré particulièrement test à l’égard d’OpenAI, la qualifiant de « contrôlée par Microsoft » après que le fabricant de Windows a investi environ 13 milliards de dollars dans l’entreprise. Il a également critiqué les mesures de protection mises en place par OpenAI sur ChatGPT. « Le danger d’apprendre à l’IA à se comporter de manière irrévérencieuse – en d’autres termes, à mentir – est mortel », a tweeté M. Musk en décembre.

Au-delà de l’hyperbole, nous ne savons pas grand-chose d’autre sur xAI, qui, bien qu’indépendante de X Corp, travaillera en étroite collaboration avec Twitter, Tesla et d’autres entreprises. Attendez-vous à en savoir plus le 14 juillet, date à laquelle l’équipe organisera une discussion sur Twitter Spaces pour présenter le personnel et répondre aux questions.

Musk s’est déjà exprimé sur les dangers de l’IA par le passé, appelant à une réglementation de l’IA avancée et à une interdiction de l’utilisation de cette technologie dans les armes. Il a également menacé de poursuivre Microsoft pour utilisation illégale des données de Twitter, faisant probablement référence à l’utilisation par OpenAI de ces données pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle. M. Musk a récemment annoncé un plafonnement du nombre de messages que les utilisateurs peuvent consulter quotidiennement sur un compte Twitter, afin d’empêcher le grattage massif de données.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :