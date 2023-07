Fairphone 5 : les scores et les principales caractéristiques de Geekbench dévoilés

Près de deux ans se sont écoulés depuis que Fairphone, le fabricant néerlandais de smartphones, a annoncé le Fairphone 4. Actuellement, ils semblent se préparer au lancement de son successeur, le Fairphone 5, tel qu’il a été repéré sur la base de données de référence Geekbench sous le nom de code FP5. Fairphone est connu pour son engagement à minimiser l’utilisation de minerais de conflit afin d’atteindre une durabilité environnementale maximale.

La liste Geekbench fournit quelques caractéristiques clés du prochain Fairphone 5. Examinons les scores de référence du Fairphone 5 Geekbench et ses caractéristiques.

Le Fairphone 5, identifié comme FP5, a fait son apparition sur la base de données de référence Geekbench. Il a obtenu un score de 1131 points lors de la manche monocœur du test de référence Geekbench 6. Dans le tour multicœur, il a enregistré un score de 2985 points.

La liste Geekbench 6 pour le Fairphone 5 révèle qu’il sera exécuté par un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon nommé « lahaina ». Le SoC du Fairphone 5 comportera une configuration 1 + 3 + 4 cœurs, atteignant une fréquence de pointe de 2,71 GHz. Il disposera également d’un GPU Adreno 643 pour gérer les tâches liées aux graphiques.

Bien qu’il soit supposé que le Fairphone 5 pourrait utiliser le Qualcomm Snapdragon 782G, nous ne pouvons pas le confirmer uniquement sur la base de la liste Geekbench. Il est important de noter que les listes Geekbench peuvent être falsifiées. Cependant, nous pouvons anticiper l’apparition prochaine du smartphone sur d’autres sites Web de certification, fournissant plus d’informations sur le SoC.

De plus, la liste Geekbench révèle que le Fairphone 5 sera fourni avec 8 Go de RAM. Fairphone propose actuellement le Fairphone 4 dans des configurations de mémoire de 6 Go et 8 Go, il est donc probable que le Fairphone 5 offrira également d’autres options de mémoire. Prêt à l’emploi, le Fairphone 5 sera fourni avec la dernière version d’Android, Android 13.

Fairphone a récemment mis à jour le Fairphone 3, sorti en 2020, vers Android 13. La société offre une garantie de 5 ans pour le Fairphone 4 et promet un support logiciel à long terme. Nous pouvons nous attendre au même niveau d’engagement pour le prochain Fairphone 5.

