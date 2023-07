Gardez le contrôle : sachez quels appareils utilisent votre Wi-Fi Android

Partager la connexion Wi-Fi de votre téléphone Android est un excellent moyen d’aider vos amis et votre famille dans le besoin. Cependant, il est important d’être conscient des risques de sécurité impliqués. Si vous ne faites pas attention, quelqu’un pourrait se greffer sur votre connexion et utiliser vos données.

C’est pourquoi il est important de vérifier quels appareils ont été connectés au Wi-Fi de votre téléphone Android. Cela vous aidera à identifier les utilisateurs non autorisés qui pourraient utiliser votre connexion.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment vérifier quels appareils ont été connectés au WiFi de votre téléphone Android. Nous vous donnerons également quelques conseils pour sécuriser votre connexion Wi-Fi.

Comment vérifier quels appareils sont connectés à votre WiFi

Il existe deux façons de vérifier quels appareils utilisent le Wi-Fi de votre téléphone Android.

Méthode 1 : Utilisation de l’application Paramètres

Ouvrez le Paramètres application sur votre téléphone Android. Appuyez sur Réseau & Internet. Appuyez sur Wifi. Appuyez sur le nom de votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur Avancé. Appuyez sur Des appareils connectés.

Cela vous montrera une liste de tous les appareils qui utilisent actuellement le WiFi de votre téléphone Android.

Méthode 2 : Utilisation d’une application tierce

Il existe un certain nombre d’applications tierces qui peuvent être utilisées pour vérifier quels appareils utilisent votre WiFi. Certaines des applications les plus populaires incluent :

Fin

Analyseur Wi-Fi

Analyseur de réseau

Ces applications vous permettent de voir une liste de tous les appareils actuellement connectés à votre réseau WiFi, ainsi que leurs adresses MAC. Ces informations peuvent être utiles si vous avez besoin de résoudre un problème Wi-Fi ou si vous voulez voir si quelqu’un utilise votre réseau.

Conseils pour assurer la sécurité de votre connexion Wi-Fi

En plus de vérifier quels appareils utilisent votre Wi-Fi, il existe un certain nombre d’autres choses que vous pouvez faire pour sécuriser votre connexion Wi-Fi. Ceux-ci inclus:

Ne partagez votre mot de passe Wi-Fi qu’avec des personnes de confiance.

Utilisez un mot de passe fort difficile à deviner.

Activez la fonction de filtrage des adresses MAC sur votre routeur. Cela vous permettra de n’autoriser que des appareils spécifiques à se connecter à votre réseau.

Gardez le firmware de votre routeur à jour.

Utilisez un VPN lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics.

En suivant ces conseils, vous pouvez contribuer à sécuriser la connexion Wi-Fi de votre téléphone Android et à empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à vos données.

Ainsi, vérifier quels appareils ont été connectés au Wi-Fi de votre téléphone Android est un moyen simple de sécuriser votre réseau. En suivant les conseils de cet article, vous pouvez contribuer à protéger vos données et à empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à votre réseau.

Choses importantes à savoir

Une adresse MAC est un identifiant unique pour chaque contrôleur d’interface réseau (NIC). Cet identifiant est utilisé pour identifier les périphériques sur un réseau.

Comment puis-je trouver l’adresse MAC de mon appareil ?

L’adresse MAC de votre appareil est disponible dans le Paramètres application sur votre téléphone Android. Pour le trouver, ouvrez le Paramètres app et appuyez sur A propos du téléphone. Ensuite, faites défiler vers le bas et appuyez sur Statut. L’adresse MAC de votre appareil sera sous le Adresse MAC Wi-Fi titre.

Que dois-je faire si je vois un appareil que je ne reconnais pas connecté à mon WiFi ?

Si vous voyez un appareil que vous ne reconnaissez pas connecté à votre WiFi, vous devez le déconnecter immédiatement. Pour ce faire, ouvrez le Paramètres app et appuyez sur Réseau & Internet. Ensuite, appuyez sur Wifi et appuyez sur le nom de votre réseau WiFi. Enfin, appuyez sur le Des appareils connectés bouton et déconnectez l’appareil que vous ne reconnaissez pas.

Un VPN, ou réseau privé virtuel, est un service qui crypte votre trafic Internet et l’achemine via un serveur sécurisé. Cela rend plus difficile pour les personnes de suivre votre activité en ligne ou de voler vos données.

Pourquoi devrais-je utiliser un VPN lorsque je me connecte à des réseaux Wi-Fi publics ?

Les réseaux Wi-Fi publics ne sont souvent pas sécurisés, ce qui indique que toute personne utilisant le même réseau pourrait potentiellement voir vos données. Cela inclut vos mots de passe, numéros de carte de crédit et autres informations sensibles.

L’utilisation d’un VPN lorsque vous vous connectez à des réseaux WiFi publics peut aider à protéger vos données contre l’interception. Le VPN crypte votre trafic, le rendant illisible pour quiconque n’est pas autorisé à le voir.

Comment utiliser un VPN ?

Il existe un certain nombre de services VPN différents disponibles. Une fois que vous avez choisi un service VPN, vous devrez télécharger et installer leur logiciel. Une fois le logiciel installé, vous devrez créer un compte et vous connecter à un serveur VPN.

Ainsi, une fois que vous êtes connecté à un serveur VPN, votre trafic sera crypté et acheminé via le réseau sécurisé du VPN. Cela aidera à protéger vos données contre l’interception.

Conclusion

La sécurisation de votre connexion WiFi est importante pour la protection de vos données. En suivant les conseils de cet article, vous pouvez contribuer à protéger vos données et à empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à votre réseau.

Voici quelques conseils supplémentaires pour sécuriser votre connexion Wi-Fi :

Changez régulièrement votre mot de passe Wi-Fi.

Faites attention aux informations que vous partagez sur les réseaux WiFi publics.

Utilisez un pare-feu sur votre ordinateur ou votre routeur.

Gardez votre logiciel antivirus à jour.

