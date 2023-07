La voiture électrique Snuggie promet de prolonger la durée de vie des batteries

En bref : Des chercheurs de l’université Jiao Tong de Shanghai, en Chine, ont mis au point une couverture thermorégulatrice destinée à améliorer les performances et la longévité des batteries lithium-ion des véhicules électriques. C’est exact, une couverture pour votre voiture.

Comme le souligne New Scientist, la plupart des véhicules électriques modernes sont équipés de systèmes de thermorégulation intégrés qui garantissent que les batteries restent à leur température de fonctionnement optimale. Cependant, le système n’est opérationnel que lorsque le véhicule est en marche, ce qui indique que vos batteries doivent braver les éléments lorsque votre voiture est arrêtée et garée.

Pour leur donner une chance, Kehang Cui et ses collègues ont mis au point une couverture thermique conçue pour aider à réguler la température d’un véhicule électrique lorsqu’il est stationné.

La couche extérieure de la couverture est composée de silice et de nitrure de bore pour réfléchir la chaleur et la lumière du soleil, tandis que la couche intérieure est composée d’aluminium pour retenir la chaleur. Lors des tests, la couverture de l’équipe a pu refroidir un véhicule électrique de huit degrés Celsius lors d’une journée chaude et le réchauffer de sept degrés Celsius pendant la nuit.

Je suis tout à fait d’accord pour entretenir correctement les batteries afin de prolonger leur durée de vie, mais je ne suis pas sûr qu’une couverture de voiture soit le meilleur moyen d’y parvenir.

Tout d’abord, est-ce que huit degrés Celsius vont vraiment faire une grande différence dans le grand ordre des choses ? Combien coûterait une couverture de voiture de la taille d’une berline, et comment empêcher quelqu’un de la voler ? De plus, n’oublions pas les tracas liés à l’obligation de l’installer chaque fois que vous garez votre voiture et de l’enlever lorsque vous êtes prêt à rouler. C’est un véritable casse-tête lorsqu’il fait très chaud ou qu’il y a une averse.

Le fait de l’enlever et de le remettre constamment va également abîmer la peinture de votre véhicule au fil du temps, tout comme la friction entre la couverture et la voiture causée par le vent qui fait pénétrer la saleté dans la couche transparente.

M. Cui a déclaré à la publication que la couverture pourrait être mise à l’échelle et faire l’objet d’une production commerciale, mais que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour évaluer les améliorations apportées par la couverture et quantifier la période de retour sur investissement.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :