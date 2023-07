Le Nothing Phone (2) avec Snapdragon 8+ Gen 1 est lancé à 599 $.

Que s’est-il passé ? Après des mois de rumeurs, de spéculations et d’un battage médiatique démesuré, la startup technologique britannique Nothing vient enfin de lancer son deuxième smartphone. Baptisé Nothing Phone (2), le nouvel appareil constitue une amélioration majeure par communiqué à son prédécesseur en termes de hardware, bien qu’il soit beaucoup plus cher.

Le Nothing Phone (2) est doté d’un écran LTPO OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 412 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz en fonction de l’utilisation. Il dispose également d’un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, d’une luminosité maximale de 1600 nits et des certifications SGS Low Blue Light et HDR10+.

L’appareil est équipé du SoC mobile phare de Qualcomm de l’année dernière, le Snapdragon 8+ Gen 1, qui comprend un processeur octa-core avec un cœur Cortex-X2 cadencé à 3,0 GHz, trois cœurs Cortex-A710 cadencés à 2,5 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 cadencés à 1,80 GHz. Il est également équipé d’un GPU Adreno 730 qui se charge de toutes les tâches de traitement graphique. Nothing propose le Phone (2) en trois déclinaisons, avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Le Nothing Phone (2) est doté d’une double caméra arrière, dont un capteur primaire Sony IMX890 de 50 mégapixels associé à un objectif f/1,88. Il est doté d’une stabilisation optique de l’image (OIS) et d’une stabilisation électronique de l’image (EIS) pour des images et des vidéos stables, prenant en charge l’enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde, 1080p à 30 ou 60 images par seconde, et HDR en direct à 4K/30 images par seconde.

Outre le capteur primaire de Sony, le Nothing Phone (2) est équipé d’un appareil photo ultra-large Samsung JN1 de 50 mégapixels avec un champ de vision de 114 degrés, une ouverture f/2.2 et un SIE. Il sert également d’appareil photo macro (4 cm). À l’avant, vous disposez d’un appareil photo de 32 mégapixels (capteur Sony IMX615) avec une ouverture f/2.45 pour les selfies et les chats vidéo.

Les options de connectivité du Nothing Phone (2) comprennent le Wi-Fi bibande 802.11 a/b/g/n/ac/6, le Wi-Fi Direct, la 5G, le Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS (L1+L5), le GLONASS (L1) et un port USB Type-C 2.0. L’appareil comprend également un lecteur optique d’empreintes digitales sous l’écran et fonctionne sous Nothing OS 2.0 basé sur Android 13. Il arbore une batterie Li-ion de 4 700 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 45 W et de la charge sans fil de 15 W.

Le téléphone (2) intègre l’interface Glyph de l’entreprise, qui utilise des bandes LED à l’arrière pour se synchroniser avec diverses applications et services sur le téléphone afin d’offrir une représentation visuelle de tout, du niveau de la batterie aux notifications de messages. Avec des applications comme Uber, il indique même le temps qu’il reste avant que votre taxi n’arrive.

Le Nothing Phone (2) est disponible en blanc et en gris foncé, à partir de 599 $ pour le modèle 8GB/128GB. La déclinaison 12GB/256GB est proposée au prix de 699 $, tandis que la version haut de gamme 12GB/512GB est disponible au prix de 799 $. Les précommandes pour le téléphone sont désormais ouvertes, la disponibilité générale étant prévue pour le 17 juillet.

