realme annonce un accès anticipé à Android 13 pour le realme C31

Alors qu’il ne reste plus que quelques téléphones pour accéder à Android 13, realme a annoncé le programme d’accès anticipé pour un autre modèle en attente. realme étend la disponibilité de la mise à jour Android 13 au realme C31. Le programme d’accès anticipé permet aux propriétaires du realme C31 d’essayer les fonctionnalités et les améliorations du skin realme UI 4.0 basé sur Android 13 avant sa sortie officielle. Lisez la suite pour connaître plus de détails sur le programme.

realme a officiellement partagé tous les détails sur son forum communautaire. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les utilisateurs peuvent s’inscrire au programme d’accès anticipé, la version bêta fermée sera publiée plus tard en juillet. Si vous possédez le realme C31, vous pouvez rejoindre le programme. Une chose à garder à l’esprit est de s’assurer que votre téléphone fonctionne sur la version logicielle C.26, si votre téléphone est sur la build plus ancienne, alors vous devez mettre à jour votre appareil.

En termes de fonctionnalités et de changements, votre téléphone recevra la nouvelle mise à jour avec des fonctionnalités telles que la mise à jour de l’AOD, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil de coffre-fort privé, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, et plus encore. Vous pouvez également vous attendre à recevoir le nouveau correctif de sécurité mensuel.

Si vous attendez Android 13, vous pouvez rejoindre le programme d’accès anticipé. Bien que la version d’accès anticipé ne soit pas bonne pour une utilisation quotidienne. Les propriétaires de realme C31 peuvent se rendre dans Paramètres > ; Système > ; Mise à jour logicielle, puis taper sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit, sélectionner Version d’essai et entrer vos coordonnées.

Vous pouvez également vous inscrire au programme d’accès anticipé en vous rendant à l’adresse suivante lien du formulaire Google partagé par realme.

Veillez à effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil vers le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 60 %.

