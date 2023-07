Un collectif effrayant de neuf robots basés sur l’IA présenté lors d’une conférence de presse des Nations unies

Remise en contexte : L’Union internationale des télécommunications (UIT) est une agence des Nations unies spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication. L’UIT, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, compte 193 pays membres, ainsi qu’environ 900 entreprises, institutions universitaires et autres organisations régionales.

En tant que l’une des principales institutions mondiales dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, l’UIT est naturellement très intéressée par l’intelligence artificielle et par la nouvelle génération d’algorithmes d’IA générative, de plus en plus répandue. Cet intérêt s’est récemment manifesté lors d’une conférence organisée par l’agence, qui a présenté neuf robots numériques distincts conçus pour servir divers secteurs et scénarios d’application.

La réunion a eu lieu au centre de conférence de l’UIT à Genève et a rassemblé des algorithmes d’IA alimentés par l’internet, des experts en IA et des créateurs d’IA. Les organisateurs de la conférence ont déclaré que l’événement visait à présenter les capacités et les limites de la technologie robotique actuelle et des produits d’IA générative. L’objectif ultime de l’UIT est d’évaluer comment ces nouvelles capacités technologiques peuvent aider les Nations unies à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Les robots présentés à la conférence comprenaient différents modèles, allant de reproductions « fidèles » de leurs créateurs à des troncs féminins montés sur trépieds, en via une paire de « têtes parlantes » effrayantes. Parmi les robots les plus remarquables présents, citons Sophia, l’ambassadrice de l’innovation robotique du Programme des Nations unies pour le développement, Grace, un robot de soins de santé, Desdemona, une rock star « numérique », Nadine, une reproduction de la pionnière de la robotique Nadia Magnenat Thalmann, et Geminoid, inspiré par le professeur japonais Hiroshi Ishiguro.

La conférence de l’UIT a été suivie par des « centaines » de journalistes, à la fois sur scène et à distance. La situation était d’autant plus compliquée que les robots étaient connectés à Internet. Il a été conseillé aux journalistes de poser leurs questions lentement et de laisser une brève pause aux algorithmes de l’IA pour formuler leurs réponses.

Les organisateurs n’ont pas fourni de détails spécifiques sur la manière dont les robots ont été programmés ou configurés pour interagir avec les journalistes, ni sur la mesure dans laquelle leurs réponses ont été scénarisées par des êtres humains. Parfois, les réponses semblaient imprévisibles, l’un des robots exprimant comment l’IA pourrait être un leader plus efficace. Selon le bot, les algorithmes n’ont pas les préjugés des humains et peuvent prendre des décisions optimales en traitant de vastes ensembles de données.

Les robots ont également affirmé qu’ils ne remplaceraient pas les emplois humains, ce qui peut être vrai pour le moment. À long terme, l’UIT souhaite mettre au point des solutions permettant aux humains et à l’IA de collaborer efficacement et établir un cadre réglementaire mondial pour cette technologie transformatrice.

