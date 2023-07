Une fuite massive révèle les principaux détails d’Intel Meteor Lake

Remise en contexte : Intel n’a pas encore annoncé officiellement sa gamme de processeurs Meteor Lake (MTL), mais les fabricants ont déjà présenté des appareils alimentés par ces puces lors de grands salons professionnels. Un excellent exemple est celui de MSI, qui a dévoilé son ordinateur portable Prestige 16 alimenté par Meteor Lake au Computex 2023. Aujourd’hui, certains détails tests sur la famille MTL ont été révélés sur une chaîne YouTube populaire.

Une vidéo postée sur la chaîne YouTube ‘Moore’s Law Is Dead’ détaille plusieurs éléments clés des gammes MTL-U, MTL-P et MTL-H. En commençant par la MTL-U, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une gamme économe en énergie destinée aux ultrabooks fins et légers. Curieusement, le communiqué montre une slide mentionnant les puces » Core i3 « , » Core i7 » et » Core i9 » plutôt que le nouveau schéma de dénomination » Core Ultra » qu’Intel a annoncé récemment.

Bien que les informations de MLID puissent être légèrement dépassées, elles peuvent encore être largement exactes compte tenu de la réputation de la chaîne. Selon la vidéo, les puces MTL-U les plus abordables pourraient inclure un processeur Core i3 à 5 cœurs (1 cœur Performance + 4 cœurs Efficient) avec une puce graphique intégrée dotée de 3 cœurs Xe. En milieu de gamme, il y aura un processeur Core i7 à 9 cœurs (1 cœur P + 8 cœurs E) avec un iGPU doté de 4 cœurs Xe. Toutes ces puces sont censées avoir un TDP PL1 de 7W.

Le haut de gamme de la gamme MTL-U comprendra un processeur Core i7 à 12 cœurs avec 4 cœurs Performance et 8 cœurs Efficient, associé à un iGPU doté de 7/8 cœurs Xe. Ces processeurs devraient avoir une limite de 15W PL1 TDP.

Quant à la ligne MTL-P, elle inclurait un SKU Core i5 avec jusqu’à 10 cœurs (2 cœurs P + 8 cœurs E) et un iGPU à 4/7 cœurs Xe. La série comprendra également un Core i7 à 14 cœurs (6 cœurs P + 8 cœurs E) avec un iGPU doté de 8 cœurs Xe.

La gamme Meteor Lake-H promet d’être la plus puissante du lot, avec une limite de puissance PL1 de 45 W. En entrée de gamme, elle devrait proposer des puces Core i5 à 12 cœurs, tandis que le milieu de gamme pourrait inclure des puces Core i7 à 14 cœurs. En entrée de gamme, elle devrait comporter des processeurs Core i5 dotés de 12 cœurs, tandis que les offres de milieu de gamme pourraient inclure des processeurs Core i7 avec jusqu’à 14 cœurs. Le haut de gamme devrait intégrer des processeurs Core i9, également dotés de 14 cœurs. Toutes ces puces devraient être dotées d’iGPU similaires avec 8 cœurs Xe.

Enfin, la vidéo a également montré une slide qui suggère que l’iGPU Xe de MTL pourrait avoir 33 % de cœurs graphiques en plus que l’Iris Xe dans les puces Raptor Lake. Cela pourrait signifier qu’ils auront 128 unités d’exécution (EU), alors que les Iris Xe des puces Raptor Lake n’en ont qu’environ 96. Quoi qu’il en soit, bien que les détails susmentionnés puissent être exacts, ils n’ont pas encore été corroborés par des sources officielles, alors prenez-les avec une pincée de sel pour l’instant.

