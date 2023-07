La ruée vers l’or est-elle terminée ? ChatGPT et d’autres IA voient leur nombre d’utilisateurs diminuer

En bref : La révolution de l’IA est-elle déjà en perte de vitesse ? Selon de nouveaux chiffres, le nombre de personnes visitant le site Web ChatGPT a baissé pour la première fois. Cela indique-t-il que l’intérêt pour les chatbots diminue, ou d’autres facteurs sont-ils à l’origine de cette baisse ?

En février dernier, on apprenait que ChatGPT était devenue l' »application » à la croissance la plus rapide de tous les temps après avoir ajouté 100 millions d’utilisateurs en seulement deux mois – bien qu’elle ait été récemment battue par Threads de Meta.

Cependant, le Washington Post rapporte que le nombre de personnes téléchargeant l’application et visitant le site web de ChatGPT a chuté le mois dernier. Selon les données de la société Internet Similarweb, le trafic mobile et de bureau a baissé de 9,7 % en juin par communiqué au mois précédent. Par ailleurs, les données de Sensor Tower montrent que les téléchargements de l’application iPhone lancée en mai n’ont cessé de diminuer depuis le pic atteint au début du mois de juin.

Les chiffres de Similarweb montrent également une baisse du nombre de visiteurs pour Microsoft Bing, Google Bard et Character.AI, ce qui suggère que la tendance s’étend au-delà de ChatGPT.

L’IA générative est devenue le mot à la mode dans l’industrie technologique en 2023. Les entreprises s’empressent de l’intégrer dans leurs produits, même si elle n’est pas adaptée, et des communiqués constants font état de pertes d’emplois et de craintes que des IA malveillantes ne détruisent l’humanité.

Malgré la volonté des entreprises d’utiliser l’IA, l’opinion publique s’insurge chaque fois qu’elle apparaît. L’annonce que la séquence d’ouverture de Secret Invasion était en partie générée par l’IA a suscité une levée de boucliers, tout comme l’utilisation de l’IA par le développeur de Myst, Cyan, dans son dernier jeu.

Il est intéressant de noter qu’une enquête réalisée en mai a montré que si la plupart des Américains ont entendu parler de ChatGPT, seuls quelques-uns l’ont utilisé.

Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette baisse. Il se pourrait que les personnes se soient lassés des hallucinations de l’IA et des fausses informations qu’elle génère apparemment à partir de rien. Une baisse de qualité qui pourrait être due à la volonté d’OpenAI de réduire les coûts de fonctionnement du bot.

Les nouvelles réglementations et règles entourant l’IA en Europe, les multiples poursuites judiciaires, les préoccupations en matière de protection de la vie privée et les vacances d’été des étudiants (qui utilisent l’outil pour rédiger leurs travaux) pourraient également expliquer la baisse du nombre d’utilisateurs. Il se pourrait même que les garde-fous mis en place par l’OpenAI aient poussé certaines personnes vers des IA alternatives non censurées.

La diminution du nombre d’utilisateurs d’IA générative n’indique pas que le secteur va disparaître, mais elle pourrait refléter un ralentissement de l’engouement pour ces outils. Et cela pourrait en fin de compte être une bonne chose pour tout le monde.

