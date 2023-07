Netflix ajoute la lumière magenta et l’IA pour améliorer le tournage sur fond vert en temps réel

Que s’est-il passé ? Après avoir bouleversé le marché de la diffusion en continu, Netflix semble aujourd’hui prêt à révolutionner une nouvelle fois le mode de production des contenus vidéo. L’entreprise a mis au point une nouvelle technique permettant d’utiliser la composition par chroma key dans des scénarios de production en temps quasi réel.

Communément appelé filmage sur fond vert ou sur fond bleu, le compositing par chrominance est une technique d’effets visuels utilisée pour fusionner deux ou plusieurs couches vidéo sur la base des teintes de couleur. Les acteurs au premier plan sont filmés sur un fond uniforme (généralement vert), qui est ensuite remplacé numériquement par d’autres contenus lors de la phase de post-production.

Le tournage sur fond vert est une technique de production standard dans l’industrie cinématographique et peut également être appliqué automatiquement dans des scénarios en temps réel, tels que les prévisions météorologiques ou d’autres productions télévisées. Cependant, lorsqu’elle est utilisée automatiquement, l’incrustation chromatique n’offre pas le même niveau de précision que dans la production cinématographique. Par conséquent, l’arrière-plan remplacé numériquement peut présenter des artefacts, en particulier lors de l’interaction avec des vêtements verts, des objets transparents ou des détails fins tels que des mèches de cheveux.

Magenta Green Screen (MGS), la nouvelle technologie de chroma key développée par les chercheurs de Netflix, peut apparemment apporter une réponse à tous les problèmes posés par les techniques modernes d’écran vert dans les applications en direct et en post-production. La nouvelle technologie est conçue pour enregistrer l’image couleur d’un acteur au premier plan et un « canal alpha simultané de haute qualité » à l’arrière-plan – sans nécessiter de caméra spéciale ou de techniques d’incrustation manuelles.

Dans la nouvelle technique MGS, les acteurs au premier plan sont filmés sur un fond de LED vertes lumineuses, tout en étant éclairés par des sources LED rouges et bleues. Cette configuration crée une lueur magenta sur un fond vert, qui peut être facilement et efficacement remplacée en temps réel pour afficher différentes scènes vidéo. MGS peut fournir un effet chromatique réaliste, même dans des zones difficiles telles que les bouteilles transparentes et les cheveux.

Comme beaucoup d’autres innovations technologiques récentes, MGS est équipé d’algorithmes « intelligents » basés sur l’apprentissage automatique, utilisés pour convertir les acteurs du premier plan teintés de magenta en objets en couleur. L’IA utilise comme référence des photos précédemment prises des acteurs dans leurs couleurs naturelles. Elle s’acquitte efficacement de ses tâches, même si elle n’opère pas dans des scénarios en temps réel.

Les spécialistes de la vidéo ont montré de l’intérêt pour la nouvelle technique vidéo de Netflix, même si certains soulignent que le MGS implique encore beaucoup d’étapes complexes qui pourraient ne pas être très utiles dans les productions à gros budget. Le producteur vidéo Drew Lahat a déclaré que, d’un point de vue pratique, la technique pourrait fonctionner correctement « dans un espace entièrement contrôlé », mais qu’elle devrait rivaliser avec « d’autres nouvelles techniques comme les scènes de production virtuelles » dans les applications du monde réel.

