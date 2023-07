Les faux disques SSD de Samsung aux vitesses incroyablement lentes sont démasqués

Facepalm : Une fois de plus, de faux Solid State Drives de Samsung ont été découverts dans l’inventaire d’un site de ventes bien connu. Cette découverte a été faite lorsqu’un appareil très bon marché a été soumis à un test et à un test d’étalonnage, révélant à la fois ses performances scandaleusement lentes et plusieurs incohérences flagrantes.

Roman ‘der8auer’ Hartung, mieux connu pour ses exploits en matière d’overclocking extrême, a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il examine plusieurs disques SSD, dont un « Samsung 980 EVO 4 TB », répertoriés sur AliExpress.

Le premier élément qui attire l’attention sur ce SSD de 4 To est son prix de 40 euros (44 $). A titre de comparaison, le Crucial MX500 4TB coûte environ 359,99 $. L’autre élément inhabituel est que Samsung n’a pas de modèle 980 EVO.

La boîte est également loin d’être professionnelle et présente plusieurs anomalies. Si le nom de Samsung ne figure pas sur le couvercle, il apparaît sur la manette dans l’image, et le slogan de l’ancien modèle 870 EVO, ainsi que le nom de Samsung, apparaissent à l’arrière.

De plus, l’image suggère un SSD M.2 NVMe à clé unique, mais les vitesses annoncées de 5 600 Mo/s en lecture et 5 300 Mo/s en écriture sont associées à un disque M.2 SATA. Le retrait du disque montre qu’il s’agit d’un M.2 SATA.

Il y a beaucoup d’autres signes avant-coureurs : il n’y a aucune mention de Samsung sur l’appareil lui-même, les marques d’identification ont été gravées au laser sur le contrôleur, et il n’y a aucune information relative aux numéros de code Micron sur les deux puces flash NAND.

Le test du disque, qui doit être effectué à l’aide d’un adaptateur car la carte de Hartung ne prend pas en charge les disques SSD M.2 SATA, montre que le disque a une taille de 4 To. Cependant, l’utilisation de H2testw pour vérifier la capacité montre que les vitesses de lecture séquentielle chutent drastiquement à 37MB/s une fois que le SSD est rempli à 100GB. Cela indique que la vérification de l’ensemble du disque prendrait environ 24 heures. Les vitesses d’écriture séquentielle, quant à elles, atteignent le niveau choquant de 0,84 Mo/s

Certains disques externes, lorsqu’ils ont été testés, se sont révélés ne contenir qu’une microSD à l’intérieur, une astuce similaire à celle utilisée pour les disques SSD vendus par un vendeur tiers de Walmart l’année dernière. Le groupe comprenait également un faux Samsung 980 PRO 4TB (Samsung n’a pas encore sorti de version 4TB) qui présentait des problèmes similaires.

Ce n’est pas la première fois que de faux SSD Samsung sont repérés dans la nature. En début d’année, quelqu’un vendait des SSD Samsung 980 Pro de 2 To pour 127 $, qui utilisaient des versions non officielles et avaient des vitesses nettement inférieures.

