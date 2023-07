Plus d’un million de diodes électroluminescentes illuminent la Sphère, l’incroyable nouvelle attraction de Las Vegas.

En bref : Il y a beaucoup à voir et à faire à Las Vegas, et en septembre de cette année, ce qui pourrait devenir la plus grande attraction de la ville ouvrira ses portes : le plus grand bâtiment sphérique du monde, équipé de diodes électroluminescentes extérieures programmables capables d’afficher des images incroyables. À l’intérieur, les visiteurs pourront assister à des concerts, des films et certains sports tout en découvrant l’écran intérieur enveloppant de 250 pieds de haut.

Mesurant un monstrueux 366 pieds de haut et 516 pieds de large, la sphère du Madison Square Garden, ou The Sphere, a une superficie extérieure de 580 000 pieds carrés. Ces chiffres sont impressionnants, mais ce qui l’est encore plus, c’est qu’elle est recouverte de 1,2 million de rondelles LED, chacune d’entre elles contenant 48 LED programmables.

Vous avez peut-être déjà vu certaines des images et des animations que l’exosphère peut créer – elle a été activée pour la première fois la semaine dernière pour célébrer le 4 juillet. Alors que l’on craignait qu’elle ne provoque des accidents de la route en distrayant les automobilistes, aucun incident de ce type n’a été signalé jusqu’à présent.

@spherevegas Un événement du 4 juillet pas comme les autres #SphereVegas ⬠Star Spangled (Bass Boosted) – SNC

La Sphère n’est pas seulement un monument à regarder. Sa fonction première est d’être un lieu de divertissement, offrant une capacité de 17 600 places assises, ou 20 000 en comptant les places debout, pour des concerts de musique et des sports tels que la boxe ou le MMA.

L’intérieur de la Sphère, qui n’a pas encore été dévoilé au public, contient un écran incurvé 16K x 16K de 250 pieds de haut. La société affirme que l’intérieur a une superficie de 160 000 pieds carrés – soit environ la surface de trois terrains de football – d’espace programmable. Les spectateurs pourront également profiter d’images à 120 images par seconde dans des formats de 18K carrés, capturées par un système de caméra spécialisé.

« L’immersion est totale lorsque vous êtes assis dans ce bol. J’aimais beaucoup l’IMAX à New York, mais ce film va le surpasser », a déclaré Rich Claffey, directeur des opérations de Sphere.

La Sphère est également censée offrir une expérience audio inégalée, grâce à plus de 160 000 haut-parleurs répartis autour du bol qui diffusent le même son à tous les sièges, où qu’ils se trouvent. La société promet également que les clients qui parlent d’autres langues verront les mêmes images mais entendront le son dans leur langue maternelle, sans écouteurs ni threads.

Par ailleurs, jusqu’à 10 000 sièges seront équipés de la technologie 4D, y compris le retour haptique, des effets environnementaux tels que la simulation d’une brise, des changements de température et même des odeurs différentes.

La Sphère proposera des projections exclusives de Postcard from Earth de Darren Aronofsky qui utilisera la technologie de l’écran intérieur en offrant aux spectateurs une visite immersive de notre planète.

L’attraction, dont les coûts seraient passés de 1,2 milliard de dollars à 1,7 milliard de dollars en 2019, puis à 2,3 milliards de dollars en mai prochain, devrait ouvrir ses portes le 29 septembre avec le premier des 25 concerts de U2 qui se dérouleront jusqu’à la mi-décembre. U2:UV Achtung Baby Live at Sphere » est consacré à l’album Achtung Baby de 1991. Si vous souhaitez être l’un des premiers à découvrir la Sphère, les billets sont disponibles à partir de 140 $.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :