La Nintendo Switch bat des records de vente au Japon

La Nintendo Switch a battu son propre record de ventes en juin au Japon, selon un récent rapport de Nikkei. La console est sur le marché depuis près de sept ans et le fait qu’elle continue de se surpasser témoigne de sa popularité auprès des joueurs.

Nintendo Switch bat le record des ventes de juin au Japon : qu’est-ce qui explique son succès continu ?

L’article cite Famitsu, indiquant que la Nintendo Switch s’est vendue à 380 000 unités au Japon au cours du mois, soit une augmentation de 68 % depuis l’année dernière. C’est un exploit impressionnant étant donné que les records de ventes mensuels sont généralement observés au cours des premières étapes du cycle de vie d’une console.

Ce qui rend le succès continu du Switch encore plus inhabituel, c’est le fait qu’il entre dans sa septième année sur le marché. C’est un exploit que peu de consoles ont réalisé. Et c’est un témoignage de la polyvalence de la console et de la qualité de ses jeux.

Stealth40k s’est rendu sur Twitter pour souligner l’importance de cette réalisation. Ils ont noté que le Switch est sur le point de franchir la barre des 30 millions au Japon et est en passe de devenir la console la plus vendue du pays l’année prochaine. C’est une réalisation remarquable, étant donné que le Switch est confronté à une concurrence acharnée. Y compris la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

La sortie récente de Nintendo peut être attribuée au succès du Switch. Le film Super Mario Bros., Tears of the Kingdom et une multitude de projets Mario annoncés lors du Juin Direct ont généré un buzz important parmi les joueurs. Ces annonces ont sans aucun doute eu un effet d’entraînement sur les chiffres de vente de la Switch. Et il sera intéressant de voir jusqu’où la console pourra aller.

Dans l’ensemble, le succès continu de la Nintendo Switch au Japon témoigne de sa popularité auprès des joueurs. Avec de nouveaux titres et projets en préparation, il est clair que le Switch a encore beaucoup à offrir. Il sera passionnant de voir ce que l’avenir réserve à cette console polyvalente et innovante.

