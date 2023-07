Sommes-nous en train d’atteindre les limites du silicium fabriqué localement ?

Le mois dernier, l’industrie chinoise des semi-conducteurs a annoncé une grande nouvelle : Oppo a annoncé qu’elle se séparait en grande partie de sa division Zeku. Cette histoire n’a peut-être pas reçu beaucoup d’attention aux États-Unis, mais nous pensons qu’elle est importante et qu’elle mérite d’être mentionnée dans le contexte plus large des entreprises non spécialisées dans les puces qui conçoivent leurs propres puces. Nous discutons depuis longtemps de ce sujet, car de plus en plus d’entreprises tentent l’exploit. La décision d’Oppo marque-t-elle un tournant ? Verrons-nous d’autres entreprises abandonner ces projets ?

Tout d’abord, un peu de contexte. Pour diverses raisons, le paysage économique de la dernière décennie a permis aux grands consommateurs de puces d’entrer sur le marché de la conception de puces. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer l’unité centrale de la série M d’Apple et l’accélérateur d’intelligence artificielle TPU de Google, mais il y en a beaucoup d’autres.

Cette tendance s’étend au-delà des grandes entreprises technologiques, à des entreprises comme John Deere et le fabricant de points d’accès Wi-Fi TP Link. Notre thèse est que les entreprises n’entreprennent cette démarche que lorsque la puce apporte une forme d’avantage stratégique ; concevoir une puce uniquement pour réaliser des économies mineures n’est pas une proposition rentable. Google, par exemple, économise des milliards en dépenses d’investissement grâce à ses puces, tandis que les puces d’Apple améliorent les performances des appareils, ce qui se traduit par des dizaines de milliards de ventes supplémentaires.

Liste des entreprises qui conçoivent leurs propres puces

Alibaba Microsoft Amazon NTT DoCoMo Apple Oppo Baidu Samsung Danse des octets Seagate China Mobile SK Telecom Cisco Tencent Facebook Tesla Ford Lien TP Fujitsu Vivo Google Western Digital Hitachi Xiaomi John Deere ZTE Korea Telecom

Cela nous amène à Oppo, une entreprise qui se trouve dans la position délicate de concurrencer Apple. Apple possède son propre processeur d’applications (AP) pour ses téléphones, ce qui lui confère un avantage concurrentiel important. Cet avantage se fait au détriment d’Oppo et de ses concurrents. Par conséquent, les raisons de concevoir leur propre puce sont valables, mais quelque part, quelque chose a mal tourné.

Les communiqués de la presse chinoise indiquent qu’Oppo n’a pas obtenu les résultats escomptés, malgré l’énorme coût de son projet. D’après ce que nous pouvons comprendre, Oppo ne concevait pas un AP complet, mais se concentrait sur un sous-système, probablement autour de l’imagerie, qu’elle jugeait test. Malgré un investissement substantiel dans sa puce, Oppo n’a pas obtenu de réponse significative du marché et a perdu des parts de marché au profit d’Apple et de ses concurrents nationaux.

Nous pensons qu’Oppo n’a pas complètement abandonné le projet, mais qu’il a certainement revu ses ambitions à la baisse. De plus, Oppo dispose d’une politique d’assurance intégrée dans ses plans. Oppo appartient au groupe BBK, qui possède également Vivo, RealMe et une poignée d’autres marques. Bien que ces entreprises soient apparemment indépendantes, elles partagent des ressources d’ingénierie pour les questions techniques. La dynamique interne du groupe est pour le moins spéculative, mais si Vivo réussit à concevoir sa propre puce, Oppo pourrait probablement s’approvisionner auprès d’elle, moyennant un certain coût.

En résumé, si la situation d’Oppo met en lumière un ensemble spécifique de circonstances qui ne conduiront peut-être pas d’autres entreprises à abandonner leurs efforts de développement de puces, elle met en évidence les limites de ce modèle. La conception d’une puce reste coûteuse et il n’y a probablement que quelques centaines d’entreprises dans le monde qui peuvent se le permettre. Plus important encore, le cas d’Oppo souligne le rôle essentiel des logiciels.

En termes simples, Apple contrôle son logiciel, ce qui n’est pas le cas d’Oppo, qui utilise Android. Par conséquent, de nombreux avantages qu’Apple tire de ses puces de la série A ne sont pas disponibles pour Oppo. Cet obstacle, plus que tout autre, a probablement gêné Oppo. Ce problème se posera également pour d’autres fabricants de téléphones, mais il est moins important pour la plupart des entreprises figurant sur la liste ci-dessus.

Oppo a largement renoncé à concevoir ses propres puces, mais il a dû faire face à un ensemble de défis très spécifiques qui ne s’appliquent pas à la plupart de ceux qui cherchent à mettre en œuvre leurs propres semi-conducteurs. Ainsi, même si nous pensons qu’il y a des limites à la conception de puces, il est probable qu’il y ait encore de la place pour d’autres.

