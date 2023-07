Les douanes chinoises arrêtent un contrebandier avec 420 disques SSD attachés à son corps

Facepalm : Quand les personnes qui introduisent clandestinement du hardware informatique en Chine apprendront-elles que le fait d’attacher des composants d’une offre de plusieurs milliers de dollars à son corps conduit souvent à une arrestation ? Une fois de plus, les douanes chinoises ont surpris quelqu’un en train d’essayer le même stratagème. Cette fois-ci, un trafiquant avait attaché 420 disques SSD M.2 à son torse à l’aide de ruban adhésif.

La nouvelle de la dernière tentative ratée de contrebande de hardware informatique en Asie provient d’un média chinois HKEPC (via Tom’s Hardware). Il est écrit que le contrebandier essayait d’acheminer les disques SSD de Macao à Zhuhai par le port de Gongbei.

Les 420 disques SSD M.2 auraient une offre d’environ 258 000 HK$, soit 32 984,94 $. Cela correspond à une moyenne de 78,53 $ par unité, ce qui indique qu’ils se situent probablement dans la partie supérieure de l’échelle de qualité.

Nous avons vu de nombreux communiqués similaires de contrebandiers chinois utilisant leur corps pour faire entrer du hardware dans le pays, alors pourquoi enfreindre la loi alors que les personnes se font prendre si souvent ? En évitant les droits de douane imposés par le gouvernement chinois, ces articles peuvent être vendus sur le marché gris ou sur des sites de revente pour un profit lucratif. Pour tous ceux qui se font prendre, il y en a probablement beaucoup d’autres qui parviennent à se faufiler, ce qui explique pourquoi les personnes continuent d’utiliser la même méthode.

Depuis des années, les contrebandiers tentent de faire preuve d’imagination pour faire entrer clandestinement des produits technologiques en Chine. En 2015, un homme a été arrêté avec un nombre impressionnant de 146 iPhones attachés à son corps. Une femme a tenté la même chose quelques années plus tard, réduisant le nombre d’iPhones à 102.

Il est également possible d’attacher des processeurs à son corps. Au plus fort de la pénurie de puces en 2021, deux hommes ont tenté de faire passer en contrebande 256 processeurs Intel Core i7-10700 et Core i9-10900K, d’une offre de 123 000 dollars à l’époque, en les attachant à leurs mollets et à leurs torses. Un an plus tard, un autre homme a fait la même chose en s’attachant 160 processeurs et 16 téléphones pliables, et ce n’est qu’en mars que quelqu’un a tenté l’expérience avec 239 processeurs.

La méthode du ruban adhésif ne fait pas l’unanimité. En 2022, une femme a tenté d’entrer en Chine avec plus de 200 processeurs Intel dissimulés dans un faux ventre de femme enceinte, et cette année, un homme a essayé de faire passer en douce 84 disques SSD à la douane chinoise en les fourrant dans un scooter électrique. Certaines personnes sont tout simplement paresseuses et se contentent de mentir sur le contenu des caisses qu’elles transportent, comme cet homme qui a tenté de faire passer en contrebande 30 millions de dollars HK (environ 3,8 millions de dollars) d’électronique par le point de contrôle de Man Kam To, de Hong Kong vers la Chine continentale, il y a quelques mois.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :