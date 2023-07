Framework détaille la mémoire, le stockage et les autres options du nouveau modèle 16 pouces

En bref : Framework a récemment publié la première mise à jour de sa série d’ordinateurs portables modulaires de 13 pouces après avoir annoncé l’arrivée d’une déclinaison de 16 pouces. Alors que la société a progressivement révélé des informations sur le hardware du modèle plus grand, les détails concernant la caractéristique unique d’un GPU dédié interchangeable sont toujours en attente.

Après avoir annoncé l’ajout d’un modèle de 16 pouces à sa série d’ordinateurs portables modulaires, Framework a fourni des informations détaillées sur divers aspects du système, notamment l’écran, l’adaptateur d’alimentation, le châssis et les options de mémoire. La société prévoit de révéler plus de détails sur les caractéristiques matérielles restantes dans les mois à venir.

L’ordinateur portable Framework de 16 pouces sera doté d’un écran LCD mat de 2 600 x 1 600 au format 16:10, avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 165 Hz. La dalle semi-personnalisée de BOE présente une gamme de couleurs DCI-P3 de 100 %, un temps de montée et de descente de 9 ms et un communiqué de contraste de 1 500:1 pour une luminosité de 500 nits.

Selon la société, ces caractéristiques offrent un meilleur équilibre entre les jeux, la création de contenu et la productivité générale que le modèle original de 13 pouces.

Par ailleurs, Framework a souligné la facilité de remplacement de l’écran pour le modèle 16 pouces. Bien que le Framework 16 ne soit pas équipé d’un écran tactile dans un premier temps, la facilité de remplacement offre aux utilisateurs la possibilité de passer à un écran tactile à l’avenir.

En termes de puissance, le modèle 16 pouces surpasse l’adaptateur 60W du Framework 13 avec un adaptateur 180W qui utilise le même connecteur IEC C5. Les clients auront également la possibilité de personnaliser l’ordinateur portable modulaire avec un adaptateur USB PD 3.1 de 240W (au lieu de la brique USB-C standard), probablement pour obtenir plus de performances de la carte graphique dédiée. D’autres détails sur la batterie seront révélés par Framework en temps voulu.

La version 16 pouces de l’ordinateur portable Framework, comme son homologue équipé de Ryzen, dispose de deux prises SO-DIMM qui prennent en charge la RAM DDR5-5600 semi-personnalisée. Chaque socket peut accueillir jusqu’à 32 Go, ce qui permet au système d’atteindre une capacité maximale de 64 Go. Framework propose des modules de 8, 16 et 32 Go.

En ce qui concerne le stockage, le Framework 16 offre deux sockets PCIe 4.0 M.2 : un socket 2280 pouvant accueillir jusqu’à 8 To de stockage, et un socket 2230 supportant jusqu’à 2 To. Les modèles pré-intégrés sont expédiés avec le SN810 de Western Digital, qui affiche des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 6,6 Go/s.

La société a précédemment confirmé que les clients auront la possibilité d’utiliser certaines baies d’extension de l’ordinateur portable pour des prises M.2. supplémentaires, ce qui portera la capacité de stockage maximale à 16 To. Framework vend également des cartes d’extension USB-C de 256 Go et 1 To, qui offrent des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 1 Go/s.

Les détails concernant les connecteurs, le clavier et le système de baies d’extension sont encore à venir. Nous savons déjà que le clavier prendra en charge plusieurs nombres de touches, plusieurs langues et d’autres fonctions. Les baies d’extension permettront l’échange de GPU – un graal pour les ordinateurs portables de jeu – et la société espère que les fournisseurs de GPU et les partenaires constructeurs soutiendront cette fonction ambitieuse. Cependant, les baies pourraient également accueillir d’autres composants internes.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :