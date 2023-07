Microsoft a vendu plus de 21 millions de consoles de la série Xbox

En bref : Lors d’une récente présentation au Brésil, Microsoft a annoncé avoir vendu plus de 21 millions de consoles de la série Xbox à ce jour. Bien que Redmond n’ait pas fourni de ventilation des ventes par modèle individuel, le géant de la technologie a souligné que 48 % des joueurs de la série S de la Xbox sont de nouveaux adeptes de la plate-forme Xbox.

Les données relatives à la Xbox Series S semblent mettre en évidence l’efficacité de l’offre d’une option d’entrée de gamme en plus de la Xbox Series X. Les nouveaux venus peuvent entrer dans l’écosystème Xbox pour seulement 299 $, soit 100 $ de moins que le prix de départ de la PlayStation 5 la moins chère de Sony. Si l’expérience est concluante, cela pourrait encourager certains propriétaires à passer à la Xbox Series X, plus haut de gamme, ou à envisager la console haut de gamme de Microsoft lors de l’arrivée de la prochaine génération.

Microsoft a ajouté que les ventes combinées de la série Xbox et de la Xbox One ont dépassé les 79 millions d’unités. En faisant quelques calculs simples, cela indique que Microsoft a vendu environ 58 millions de consoles Xbox One au cours de son existence. Microsoft a lancé sa Xbox One vers la fin de l’année 2013 et en a arrêté la production à la fin de l’année 2020.

À titre de comparaison, au 31 mars 2022, Sony avait vendu 117,2 millions de consoles PlayStation 4.

Les ventes de consoles Xbox Series X|S s’élèvent à plus de 21 millions d’après Microsoft lors du BIG Festival au Brésil. Crédit à @LucasTaves pour cette information. Tout ceci fait partie d’une présentation [email protected]. pic.twitter.com/cOYtQSfwxN – John Welfare (@Welfare_JBP) 29 juin 2023

Cet aveu mérite d’être souligné, car Microsoft a cessé de rendre compte des ventes de consoles il y a quelque temps, après avoir perdu la « guerre des consoles ». Bien qu’elle ne l’ait pas reconnu directement jusqu’à récemment, cette absence de communiqué signifiait que les personnes devaient répondre aux données de recherche et à d’autres sources d’information pour faire des suppositions éclairées sur les ventes de la Xbox.

Au 31 mars 2023, Sony avait vendu environ 38,4 millions de consoles PlayStation 5. La prochaine publication des résultats de l’entreprise est prévue pour le 4 août, et il sera intéressant de voir combien de consoles supplémentaires l’entreprise a vendues au cours des trois derniers mois.

Le rare aveu de Microsoft lors de la présentation au Brésil pourrait être considéré comme une nouvelle tentative de se présenter comme un acteur de moindre importance sur le marché des consoles. Ce faisant, Microsoft pourrait avoir plus de chances de convaincre les autorités de régulation que son acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars n’entraînerait pas de pratiques anticoncurrentielles.



