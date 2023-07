Un vélo de course électrique puissant, pas cher en promotion, c’est maintenant ! GOGOBEST R2

Le monde du cyclisme sur route est en pleine évolution, et le vélo de course électrique GOGOBEST R2 en est le parfait exemple. Avec son moteur de 250 watts spécifiquement conçu pour la route, ce vélo électrique combine vitesse et efficacité, tout en offrant une expérience d’entraînement complète.

Le GOGOBEST R2 : un vélo de route électrique aux caractéristiques impressionnantes

Le GOGOBEST R2 est un vélo de route électrique doté d’un moteur de 250 watts, conçu spécialement pour le cyclisme sur route. Il est particulièrement apprécié des cyclistes qui cherchent à augmenter leur vitesse et leur efficacité, sans sacrifier l’intensité de leur entraînement.

Ce qui distingue le GOGOBEST R2, c’est sans doute ses spécificités techniques :

Moteur de 250W : Le moteur du GOGOBEST R2 a la capacité d’offrir une puissance rapide, ce qui amplifie le couple et améliore le taux de conversion de l’énergie. Cela se traduit par une consommation d’énergie réduite et une augmentation de l’autonomie, de la performance de vitesse et de la capacité d’escalade. Si vous roulez hors agglomération vous pouvez d’ailleurs débrider ce vélo pour atteindre vitesse 41 km/h, (à n’utiliser que pour vos tests, la loi française impose 25 km/h maximum)

: Le moteur du GOGOBEST R2 a la capacité d’offrir une puissance rapide, ce qui amplifie le couple et améliore le taux de conversion de l’énergie. Cela se traduit par une consommation d’énergie réduite et une augmentation de l’autonomie, de la performance de vitesse et de la capacité d’escalade. Si vous roulez hors agglomération vous pouvez d’ailleurs débrider ce vélo pour atteindre vitesse 41 km/h, (à n’utiliser que pour vos tests, la loi française impose 25 km/h maximum) Batterie Lithium 36V 9.6Ah : Cette puissante batterie est entièrement dissimulée à l’intérieur du cadre du vélo, lui conférant une résistance à l’eau et à la poussière. En mode assistance, elle permet d’atteindre une autonomie de 80KM.

: Cette puissante batterie est entièrement dissimulée à l’intérieur du cadre du vélo, lui conférant une résistance à l’eau et à la poussière. En mode assistance, elle permet d’atteindre une autonomie de 80KM. Cadre en alliage d’aluminium : Le cadre du GOGOBEST R2 est réalisé en alliage d’aluminium 6061, sélectionné avec soin pour sa résistance supérieure à la corrosion et à la rouille après un traitement thermique T4T6. Cela garantit sa solidité et sa stabilité, même dans des conditions d’utilisation intensives.

Le GOGOBEST R2 : un vélo de course électrique qui se distingue par ses fonctionnalités

Au-delà de ses caractéristiques techniques, le GOGOBEST R2 offre une série de fonctionnalités qui le rendent unique sur le marché des vélos de route électriques :

Pneus : Les pneus de 700*32mm offrent un confort et une stabilité remarquables, idéaux pour les routes, les autoroutes et les voies pavées. Ils permettent une accélération rapide et une faible résistance, prolongeant ainsi leur durée de vie et rendant la conduite plus rapide et moins fatigante.

: Les pneus de 700*32mm offrent un confort et une stabilité remarquables, idéaux pour les routes, les autoroutes et les voies pavées. Ils permettent une accélération rapide et une faible résistance, prolongeant ainsi leur durée de vie et rendant la conduite plus rapide et moins fatigante. Frein à disque mécanique : Le frein à disque mécanique du GOGOBEST R2, avec un système double avant et arrière, offre une dissipation rapide de la chaleur et une coupure automatique de l’alimentation. En cas de freinage d’urgence, il assure une efficacité et une fluidité optimales.

: Le frein à disque mécanique du GOGOBEST R2, avec un système double avant et arrière, offre une dissipation rapide de la chaleur et une coupure automatique de l’alimentation. En cas de freinage d’urgence, il assure une efficacité et une fluidité optimales. Vitesses Shimano à 7 niveaux : Le système de changement de vitesse Shimano à 7 niveaux améliore considérablement le plaisir de la conduite. Avec une positionnement SIS et une durabilité à 7 vitesses, il offre une grande flexibilité et une grande précision dans le choix des vitesses.

: Le système de changement de vitesse Shimano à 7 niveaux améliore considérablement le plaisir de la conduite. Avec une positionnement SIS et une durabilité à 7 vitesses, il offre une grande flexibilité et une grande précision dans le choix des vitesses. Béquille : Grâce à l’utilisation de doubles supports, le vélo est facile à garer sur le bord de la route et offre une bonne stabilité.

: Grâce à l’utilisation de doubles supports, le vélo est facile à garer sur le bord de la route et offre une bonne stabilité. Écran LCD intelligent : L’écran LCD haute définition affiche en temps réel la vitesse, la puissance, le kilométrage, la position de la vitesse, le temps de conduite et l’état du vélo.

: L’écran LCD haute définition affiche en temps réel la vitesse, la puissance, le kilométrage, la position de la vitesse, le temps de conduite et l’état du vélo. Design du guidon : Le design du guidon, inspiré des vélos de route, permet au cycliste d’adopter une position de conduite plus agressive, permettant d’atteindre une vitesse plus élevée pour le même effort, en accord avec l’ergonomie du cyclisme sportif.

Ce vélo de course électrique GOGOBEST R2 est un véritable chef-d’œuvre de technologie et de performance, qui offre aux passionnés de cyclisme sur route une expérience de conduite inégalée. Avec son moteur puissant, sa batterie longue durée, son cadre robuste et ses fonctionnalités supplémentaires, le GOGOBEST R2 redéfinit les standards du cyclisme sur route.

