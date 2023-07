Comment obtenir les widgets RAM, CPU et GPU dans Windows 11

Windows 11 est un système d’exploitation en constante évolution qui ne cesse de s’améliorer. De nombreuses mises à jour avec un grand nombre de fonctionnalités sont testées et ensuite mises à la disposition du grand public. Avec Windows 11, nous avons pu voir de nombreux Widgets utiles. En réalité, il existe un écran entièrement dédié à l’affichage de tous les widgets sur votre système Windows 11.

Bien que la plupart des widgets aient un rapport avec les actualités ou les applications Microsoft, saviez-vous que vous pouviez également ajouter des widgets intéressants au panneau des widgets, tels que les widgets RAM, GPU et CPU, à l’écran des widgets ? Si vous souhaitez ajouter ce type de widgets à votre PC Windows 11, vous êtes au bon endroit.

Les widgets RAM, CPU et GPU peuvent être considérés comme des widgets importants car ils affichent des informations vitales qui peuvent vous être très utiles. Ils sont d’autant plus utiles si vous utilisez un PC sous Windows 11 pour des tâches gourmandes en ressources. Si vous aimez l’idée d’avoir de tels widgets, vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessous pour les ajouter à votre PC Windows 11.

Ajouter des widgets RAM, CPU et GPU à Windows 11

Par défaut, il n’y a pas beaucoup de widgets intéressants à ajouter à votre écran Widgets. Vous verrez occasionnellement des widgets relatifs au marché, aux photos et à d’autres sujets d’actualité. Pour obtenir les widgets permettant de surveiller la RAM, le CPU et le GPU, voici ce que vous devez faire.

Tout d’abord, vous devez lancer le Microsoft Store sur votre PC Windows 11. Cliquez sur la barre de recherche au centre de l’application et tapez Dev Home. Vous devriez voir une application qui dit Dev Home (Preview). Cliquez sur l’application pour l’installer sur votre PC Windows 11. Lancez l’application pour la première fois afin d’installer automatiquement certains composants.

Sélectionnez les widgets

Maintenant que l’application Dev Home est installée, il est temps d’ajouter les widgets à votre PC Windows 11.

Tout d’abord, vous devez appuyer sur les touches Windows et W de votre clavier pour lancer l’écran Widgets sur votre bureau.

Maintenant que vous avez l’écran Widgets sur votre bureau, cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit qui dit Ajouter des Widgets.

Sélectionnez les widgets CPU, GPU et Mémoire.

Ces widgets seront immédiatement ajoutés à l’écran Widget.

Vous pouvez également ajouter le widget Réseau à l’écran des widgets.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement ajouter les widgets RAM, CPU, GPU et même votre réseau à l’écran des widgets sur votre PC Windows 11. Nous espérons que ce guide vous a aidé en vous montrant comment ajouter des widgets. L’ajout de ces widgets est simple et facile. Il vous faudra moins de 2 minutes pour non seulement configurer mais aussi ajouter les widgets immédiatement.

Si vous avez des questions ou des interrogations, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

