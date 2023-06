Les Sims 5 seront free-to-play selon une annonce d’emploi qui a fuité

En bref : Il s’avère que la décision d’EA de convertir Les Sims 4 en jeu gratuit l’année dernière a indiqué la direction que la société entendait donner à l’ensemble de la franchise. Une offre d’emploi divulguée détaille le modèle de monétisation prévu par EA pour le prochain volet, qui ne sortira probablement pas avant longtemps.

Electronic Arts a récemment publié, puis retiré, une offre d’emploi décrivant le prochain volet des Sims comme un jeu gratuit. La description du poste implique que la société va monétiser le prochain titre principalement ou entièrement par le biais de microtransactions.

Le poste à pourvoir est celui d’un responsable de la monétisation et du marché pour Project Rene – le nom de code du prochain titre majeur de la franchise Les Sims. Les principales responsabilités décrites impliquent la gestion d’un site marchand rempli de contenu gratuit et payant.

Les Sims 4 a débuté en 2014 en tant que jeu payant avant qu’EA ne le rende téléchargeable gratuitement en octobre dernier. En près de neuf ans de commercialisation – la plus longue période entre deux nouvelles entrées dans les 23 ans d’histoire de la franchise – le jeu a accumulé une bibliothèque considérable de packs d’extension qui restent payants. Les dizaines d’éléments DLC disponibles pour Les Sims 4 coûtent collectivement près de 800 dollars, et ce avec les fortes réductions des soldes Steam. L’offre d’emploi suggère qu’EA a été satisfait des résultats de ce changement et prévoit une monétisation plus agressive pour la suite.

Un récent livestream a également permis de jeter un premier coup d’œil sur le développement de Project Rene. La société a présenté des prototypes du pipeline artistique, du système d’animation et des éléments de socialisation du jeu, qui sont sur le point d’être considérablement améliorés par communiqué aux Sims 4.

Lorsqu’EA a annoncé Project Rene en octobre dernier, elle a déclaré vouloir créer une expérience multijoueur collaborative fonctionnant de manière transparente sur les consoles, les PC et les téléphones portables. Lors d’une démonstration, les modifications apportées à une version étaient immédiatement mises à jour sur l’autre.

Project Rene ne serait pas la première tentative d’EA de lancer une version multijoueur free-to-play des Sims. Les Sims Mobile a été sévèrement critiqué pour son système de monétisation basé sur les packs d’énergie, on peut donc supposer que le prochain jeu n’utilisera pas ce système. Les fans de la série doivent également noter que le titre ne sortira pas de sitôt, de sorte que les éléments de conception mentionnés dans la description de poste peuvent certainement changer.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :