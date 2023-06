Ces 5 systèmes de navigation pour aspirateurs-robots sont disponibles

Acheter un robot aspirateur, le déballer et l’envoyer en voyage à travers la maison sale. Cela pourrait être aussi simple que cela. En réalité, aux premiers jours de cette technologie désormais bien établie, la procédure était super simple. Aujourd’hui, les fabricants font la promotion de différents systèmes de navigation qui améliorent naturellement les choses. Nous avons examiné de plus près les systèmes d’orientation et de nettoyage de l’espace dont disposent ces petits assistants.

Contenu :

La navigation du chaos

Au début, les robots aspirateurs n’étaient pas vraiment intelligents. Cela se voyait aussi et surtout dans leur navigation dans l’espace. La navigation dite « chaotique » ne permettait aux ancêtres que de sortir de la station de charge et d’aspirer le sol au petit bonheur la chance, en « parcourant la pièce » en tous sens.

Si l’un de ces robots aspirateurs chaotiques rencontrait un obstacle, il s’arrêtait, changeait de direction et continuait à nettoyer imperturbablement. En principe, ces robots ne savent jamais où ils se trouvent dans la pièce, quelles surfaces ils ont déjà nettoyées et quelles surfaces ils doivent encore nettoyer.

Les robots aspirateurs les moins chers utilisent une navigation chaotique – et ne retrouvent parfois pas le chemin de la station de charge. (Photo : Kindel Media / Pexels)

Lorsque la batterie s’épuise, le robot retourne à la station de charge – s’il trouve et parvient à s’y rendre. La navigation Chaos est depuis longtemps dépassée et remplacée par d’autres systèmes de navigation. Mais elle n’est pas complètement abandonnée. Les modèles d’entrée de gamme très bon marché y ont recours pour faire baisser le prix de vente. L’un des avantages de ces robots aspirateurs est qu’ils sont très faciles à utiliser et que les utilisateurs peu technophiles peuvent s’en sortir.

Les inconvénients sont la lenteur du nettoyage (qui ne convient pas non plus aux grandes surfaces), la consommation d’énergie élevée et, de temps en temps, l’incapacité à retrouver le chemin de la station de charge.

Systèmes de navigation infrarouge

Techniquement, les robots aspirateurs équipés de capteurs infrarouges pour la navigation sont un peu plus avancés. En règle générale, ces modèles parcourent l’appartement en ligne droite. Si l’appareil rencontre un obstacle, il change de direction et poursuit sa route en ligne droite. Pour détecter les obstacles et les chutes, ces robots sont équipés de petits bumpers et de capteurs de chute.

Les capteurs infrarouges se cachent généralement derrière un cache. (Photo : Ron Lach / Pexels)

Les robots aspirateurs équipés de capteurs infrarouges peuvent nettoyer de grandes surfaces, car ils parcourent une pièce de manière ciblée, en suivant des trajectoires. Cependant, ils ne peuvent pas cartographier la pièce et il est donc possible que les robots infrarouges nettoient plusieurs fois les mêmes endroits. Il est également possible qu’ils ne trouvent pas leur station de recharge.

Robots aspirateurs avec navigation par caméra

Les robots aspirateurs et balayeurs avec caméra intégrée utilisent une petite astuce pour appréhender la pièce : ils scannent simplement le plafond de la pièce et en calculent les contours approximatifs.

Le reste est du réglage fin inculqué par les ingénieurs logiciels. En effet, les robots équipés d’une caméra de navigation doivent également éviter les obstacles, ce qui est généralement possible grâce à une carte intégrée que le robot peut par exemple afficher sur une application de téléphone portable.

Le iRobot Roomba Combo j7+ utilise principalement une caméra pour la navigation – vous pouvez la voir placée bien en vue à l’avant. (Photo : iRobot)

Bien que la caméra soit utile pour la navigation, elle présente aussi des inconvénients évidents pour ces robots aspirateurs. Si les conditions d’éclairage ne sont pas bonnes, l’appareil ne « voit » presque rien. Et sans détection programmée des pentes de toit, le nettoyage des combles peut échouer. De plus, le traitement des cartes n’est pas très précis en raison de la méthode de mesure.

Néanmoins, les modèles avec navigation par caméra sont bien plus avancés que les modèles avec navigation chaotique ou infrarouge.

Navigation par capteur gyroscopique

Les gyroscopes sont des capteurs de position et d’accélération dont sont équipés tous les smartphones modernes, de nombreuses voitures et même les robots aspirateurs. Les capteurs gyroscopiques permettent au robot de cartographier une image exacte de l’environnement simplement par des mouvements de rotation et de déplacement et, après quelques utilisations, de nettoyer de grandes surfaces et de revenir à la station de charge comme si de rien n’était.

Pas de caméra, pas d’infrarouge – mais des capteurs gyroscopiques pour la navigation. (Photo : Jens Mahke / Pexels)

Les aspirateurs à capteurs gyroscopiques ne rencontrent des problèmes que lorsque les roues patinent, par exemple sur des surfaces lisses, dans de petites flaques d’humidité ou sur une moquette inadaptée. Dans ce cas, la cartographie ne tient pas compte de la taille réelle de la pièce.

La navigation laser – plus précise que toutes les autres

La navigation laser est le premier des systèmes d’orientation. Elle fonctionne indépendamment des conditions d’éclairage, ne dépend pas de roues qui tournent avec précision et peut créer des cartes spatiales très détaillées et détecter les obstacles de manière excellente. Pour ce faire, ces modèles utilisent des faisceaux laser pour mesurer la distance et la vitesse.

La structure de la tour le révèle : ce robot aspirateur navigue à l’aide de rayons laser. (Photo : Cottonbro Studios / Pexels)

Vous pouvez facilement reconnaître ces robots à leur « tour », à partir de laquelle le robot envoie les rayons laser dans l’espace.

De plus, les appareils équipés de cette technologie sont souvent capables d’apprendre au fur et à mesure du nettoyage et de nettoyer de très grandes pièces de manière extrêmement efficace. Certains robots sont équipés d’une caméra à l’avant qui, en combinaison avec les lasers, détecte avec précision les plus petits obstacles – par exemple les restes indésirables d’un chien ou d’un chat.

Les avantages de la navigation laser sont donc évidents. Les inconvénients seraient le prix d’achat élevé, la hauteur légèrement plus importante due à la tour laser et le risque que le fabricant puisse reconnaître des plans extrêmement précis de votre appartement via WLAN. C’est pourquoi vous ne devriez acheter des robots aspirateurs avec navigation laser qu’auprès de fabricants dignes de confiance.

Et la meilleure technologie de navigation est…

Pas de doute, la navigation laser surpasse de loin toutes les autres méthodes d’orientation. Une navigation précise, une mesure exacte de l’espace et une bonne détection des obstacles sont les grands avantages qui compensent le prix d’achat élevé. Cependant, c’est à vous de déterminer si la hauteur de construction est compatible avec tous vos meubles.

Les robots aspirateurs et les robots nettoyeurs moins profonds sont également dotés de technologies attrayantes, telles que la navigation par caméra et par capteurs gyroscopiques. Ces robots ont peut-être des lacunes, mais ils sont moins chers et devraient pouvoir effectuer les tâches de nettoyage de manière satisfaisante.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :