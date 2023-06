NVIDIA met en garde contre le renforcement des restrictions à l’exportation de puces d’IA vers la Chine, qui risque d’entraîner des pertes permanentes pour l’industrie américaine

Remise en contexte : NVIDIA a réagi aux informations selon lesquelles les États-Unis envisagent d’étendre leurs restrictions sur l’exportation de puces d’IA vers la Chine, une mesure qui aurait un impact sur un plus grand nombre de produits très demandés de Team Green. L’entreprise affirme que cette mesure nuirait à sa croissance future, mais qu’il n’y aurait pas d' »impact financier immédiat ».

Le cours de l’action de NVIDIA a chuté hier à la suite d’un communiqué selon lequel le gouvernement américain envisage de renforcer ses contrôles sur les exportations de puces d’IA vers la Chine afin d’éviter qu’elles ne soient utilisées pour des applications militaires.

La mise à jour des restrictions de l’année dernière indiquerait que NVIDIA devrait obtenir une licence pour vendre ses puces d’intelligence artificielle, y compris les A800 et H800, à la Chine. Ces deux puces sont des versions moins puissantes d’autres puces et ont été créées par NVIDIA pour se conformer à la règle selon laquelle les taux de transfert de données de puce à puce doivent être inférieurs à 600 GBps.

La capitalisation boursière de NVIDIA est actuellement supérieure à 1 000 milliards de dollars grâce à ses produits d’intelligence artificielle. La demande pour ces puces est énorme en Chine, avec Tencent, Alibaba et Baidu qui ont passé des commandes supplémentaires cette année, tandis que ByteDance aurait commandé pour 1 milliard de dollars de GPU.

S’exprimant hier lors d’une conférence financière, Colette Kress, directrice financière de NVIDIA, a minimisé l’effet de la nouvelle restriction à l’exportation sur l’entreprise, du moins à court terme.

« Nous avons connaissance d’informations selon lesquelles le ministère américain du commerce envisage de nouvelles mesures de contrôle susceptibles de restreindre les exportations de l’A800 et de nos produits H800 vers la Chine », a déclaré M. Kress. « Cependant, étant donné la forte demande pour nos produits dans le monde entier, nous ne pensons pas que de telles restrictions supplémentaires, si elles étaient adoptées, auraient un impact hardware immédiat sur nos résultats financiers. »

M. Kress a toutefois prévenu que les restrictions interdisant la vente des GPU pour centres de données de NVIDIA à la Chine entraîneraient « une perte permanente d’opportunités pour l’industrie américaine de rivaliser et d’être leader sur l’un des plus grands marchés du monde, et auraient un impact sur nos activités et nos résultats financiers futurs ».

Kress a ajouté qu’entre 20 et 25 % du chiffre d’affaires de NVIDIA dans le domaine des centres de données, qui s’est élevé à 4,28 milliards de dollars au dernier trimestre, provient de la Chine, bien que cela comprenne des puces autres que celles utilisées à des fins d’IA.

Les actions de NVIDIA étaient en baisse de 3,2 % mercredi, avant de remonter légèrement, mais elles ont tout de même terminé en baisse de 1,8 %. Les actions des entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle ont subi des pertes plus importantes.

La Chine s’est fermement opposée aux sanctions à l’exportation imposées par les États-Unis. En juillet, le pays asiatique a interdit la vente de puces Micron en raison de ce qu’il affirme être des risques de sécurité majeurs pour sa chaîne d’approvisionnement en infrastructures tests, mais beaucoup pensent qu’il ne s’agit là que de mesures de rétorsion.

Au début du mois, nous avons appris que des universités et des entreprises chinoises se tournaient vers des revendeurs clandestins pour se procurer des puces d’IA NVIDIA à usage restreint, et qu’elles payaient le prix fort pour mettre la main dessus.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :