Microsoft a étudié la possibilité de racheter Sega, Bungie, Niantic et IO Interactive, et a voulu "mettre Sony sur la paille"

En bref : L’audience opposant Microsoft à la FTC a révélé de nouveaux détails intéressants sur le géant de Redmond. Des documents internes montrent que Microsoft a envisagé d’acquérir Bungie, Sega et d’autres sociétés pour développer la bibliothèque Xbox/PC Game Pass. Par ailleurs, un cadre a déclaré que l’entreprise était prête à « mettre Sony en faillite » dans la lutte pour les abonnements.

Un courriel datant de 2020 (via The Verge) envoyé par Phil Spencer, chef de la division Xbox, à Satya Nadella, PDG de Microsoft, et à Amy Hood, directrice financière de Microsoft, demande l’autorisation d’approcher Sega Sammy au sujet d’une acquisition potentielle des studios de jeux de Sega.

« Nous pensons que Sega a construit un portefeuille de jeux bien équilibré à travers des segments avec un attrait géographique mondial, et qu’il nous aidera à accélérer le Xbox Game Pass à la fois sur console et hors console », a écrit Spencer.

L’idée derrière l’acquisition était d’étendre l’attrait mondial du Game Pass grâce à l’ajout de la propriété intellectuelle de Sega, en particulier en Asie.

Un document interne de Microsoft a montré que Sega était toujours une cible d’acquisition en avril 2021, tout comme Bungie (Microsoft a possédé la société entre 2000 et 2007), le géant du mobile Zynga, le développeur de Hitman IO Interactive, le créateur de Pokémon Go Niantic, et le studio Hades Supergiant Games. Microsoft s’intéressait à Bungie pour la propriété intellectuelle et la communauté Destiny, mais le studio a finalement été racheté par Sony en 2022, après que Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard. Zynga, quant à lui, a été racheté par Take-Two.

Un autre élément intéressant de l’audition concerne un courriel de Matt Booty, responsable de Microsoft Xbox Game Studios. Il souhaitait que l’entreprise ne lésine pas sur les moyens pour acquérir du contenu de jeu en 2019 afin de concurrencer Sony en matière d’abonnements. « Nous (Microsoft) sommes dans une position très unique pour pouvoir mettre Sony hors-jeu », a-t-il écrit dans un message adressé au directeur financier de Xbox, Tim Stuart.

L’e-mail fait également référence à d’autres entreprises et à leur capacité à concurrencer Game Pass. Booty a déclaré que le contenu de Microsoft était une « douve » que les autres ne pouvaient pas franchir, Sony étant le seul véritable concurrent, et Game Pass ayant une avance de deux ans et de 10 millions d’abonnés.

Microsoft fait valoir que l’e-mail date de trois ans et demi et qu’il n’a jamais essayé de mettre Sony en faillite, bien qu’il ait acquis Bethesda pour 7,5 milliards de dollars et qu’il pourrait éventuellement posséder Activision Blizzard.

