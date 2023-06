Voici quelques-unes des plus grandes révélations de l’audience opposant Microsoft à la FTC

En bref : Alors que Microsoft affronte la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis dans le cadre de son offre d’acquisition d’Activision Blizzard, de nombreux détails surprenants ont été révélés concernant les relations entre Microsoft, Sony, Bethesda Game Studios, Activision Blizzard et d’autres entreprises. Il apparaît que Microsoft et Sony ont passé des années à se disputer en coulisses les droits d’exclusivité sur des titres phares.

L’exclusivité a été le principal point d’achoppement de l’opposition de Sony et de la FTC à la tentative d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Depuis que Microsoft a annoncé l’opération en janvier 2022, Sony et Microsoft se sont écharpés entre les affirmations de Sony selon lesquelles son concurrent dégraderait ou retiendrait les versions PlayStation de la franchise Call of Duty d’Activision, et les assurances contraires de Microsoft. Cependant, les témoignages recueillis lors des auditions révèlent une situation bien plus complexe.

L’une des premières révélations de l’audition pourrait mettre à mal les déclarations antérieures de Sony concernant Call of Duty. Un courriel descellé quelques minutes après le début de l’audience révèle que Jim Ryan, directeur de PlayStation, ne s’est jamais inquiété de la possibilité que la franchise devienne exclusive à la Xbox. Il a écrit qu’il pensait que le moteur de ventes test continuerait à être commercialisé sur PlayStation dans un avenir prévisible.

Alors que Microsoft a déclaré à plusieurs reprises qu’elle autoriserait Activision Blizzard à poursuivre le développement de Call of Duty sur la PlayStation 5 et les futures consoles PlayStation après l’acquisition, M. Ryan a remis en question la longévité de cet accord lors de l’audience. Dans une déposition, il a suggéré que Sony retiendrait les kits de développement PlayStation de la prochaine génération aux filiales de Microsoft.

Phil Spencer, directeur de la Xbox suggéré que cette politique a déjà empêché les studios appartenant à Microsoft de soutenir pleinement la PlayStation, mais la véracité de cette affirmation n’est peut-être pas absolue. Depuis qu’il a racheté le studio Mojang de Minecraft, Microsoft a continué à développer le titre monumentalement populaire pour des plateformes rivales comme PlayStation, Nintendo et Apple, mais Spencer a déclaré qu’il n’avait pas optimisé le jeu pour la PS5 en raison d’un manque de kits de développement adéquats.

Cependant, Minecraft n’a pas non plus de version optimisée pour les séries Xbox X et S. De plus, Minecraft Legends a été lancé en avril pour la PS5 et les consoles de la série Xbox. Le seul titre de la franchise qui favorise actuellement la Xbox est Minecraft Dungeons, qui dispose d’une version optimisée pour la série Xbox, mais qui n’est disponible que sur PS5 grâce à la version PS4 rétrocompatible. Lors de l’audition, la FTC a noté que Microsoft avait déjà envisagé d’annuler la version PlayStation de Minecraft Dungeons.

L’exclusivité des titres de Bethesda Game Studios, que Microsoft a acquis en 2020, est également devenue un sujet important dans la bataille judiciaire. La FTC a souligné l’absence d’une version PlayStation de Starfield comme preuve que les promesses de Microsoft concernant les jeux d’Activision ne sont pas dignes de confiance. Cependant, Spencer a révélé que Microsoft avait acheté Bethesda après avoir appris que Sony avait peut-être payé pour que le jeu reste une exclusivité de la PS5.

Outre Call of Duty, le titre à venir le plus important pour établir la politique de sortie multiplateforme de Microsoft est peut-être The Elder Scrolls VI de Bethesda. Lors de l’audience, Spencer a refusé de confirmer les plateformes sur lesquelles le jeu sera lancé, affirmant qu’il est trop tôt pour de tels détails car le jeu ne sortira pas avant au moins cinq ans. Les plates-formes de sortie pourraient dépendre de la réception par Microsoft d’outils de développement pour le successeur de la PS5.

Outre l’exclusivité des jeux, la domination de Microsoft sur le marché émergent des jeux en nuage constitue un autre pilier important de la bataille juridique. Le cloud est la principale raison invoquée par l’autorité britannique de la concurrence et des marchés pour refuser d’approuver l’acquisition.

Pour apaiser ces inquiétudes, Microsoft a conclu des accords pour proposer ses jeux sur d’autres services en nuage afin de prouver qu’elle ne ferait pas de Call of Duty une exclusivité du jeu en nuage Xbox. Par ailleurs, l’entreprise continue de minimiser l’importance du cloud.

Lors d’un contre-interrogatoire, Sarah Bond, responsable de Xbox Creator Experience, a déclaré que le cloud gaming était la fonctionnalité la moins populaire du service d’abonnement Game Pass de Microsoft. Certains pensent que le « cloud gaming » pourrait devenir un marché de jeux distinct, mais Mme Bond a laissé entendre qu’il s’agissait simplement d’un avantage supplémentaire dans l’espace existant des consoles. Selon elle, les abonnés utilisent principalement cette fonctionnalité pour diffuser des jeux sur une console en attendant que les versions non diffusées en continu finissent de s’installer.

La tentative la plus brutale de Microsoft de jouer au petit gars, malgré sa capacité à acheter une autre société pour 69 milliards de dollars, est probablement son aveu, lors de l’audition, qu’elle a perdu la « guerre des consoles ». Depuis leur entrée sur le marché des consoles il y a plus de 20 ans, les consoles Xbox ont généralement occupé la troisième place derrière les consoles PlayStation et Nintendo, et les récents commentaires de l’entreprise sur la course sont probablement destinés à laisser entendre que l’achat d’Activision Blizzard ne lui conférerait pas un pouvoir de marché anticoncurrentiel.

Si le tribunal accorde l’injonction demandée par la FTC, Microsoft et Activision Blizzard ne pourront pas conclure l’accord avant l’audience antitrust de la FTC, le 2 août, ce qui les obligerait à ne pas respecter la date limite du 18 juillet fixée dans le contrat d’acquisition et risquerait d’anéantir l’achat.



