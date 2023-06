Fuite de la PS5 portable de Sony : Microsoft révèle des détails surprenants

Axios Gaming a déclaré que Microsoft avait partagé des informations sur la prochaine console portable PS5 de Sony. Un journaliste, Stephen Totilo, a trouvé des informations en examinant le hardware soumis à la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. Dans le rapport, Microsoft a attaqué la FTC pour avoir ignoré la compatibilité des ordinateurs de poche Xbox et Nintendo Switch. Microsoft a également révélé que Sony avait l’intention de sortir la PS5 portable plus tard cette année, avec un prix cible inférieur à 300 dollars.

Le prototype d’ordinateur de poche de Sony, Project Q, possède un impressionnant écran de 8 pouces et prend en charge le streaming en 1080p à 60 images par seconde. Cela indique que les utilisateurs pourront diffuser et jouer à des jeux PS5 sur l’appareil portable via Wi-Fi. Cela leur fera supposer qu’ils possèdent un système PS5, car il possède tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.

Qualcomm et Sony ont annoncé un partenariat à long terme. Ils discutent de processeurs personnalisés. L’accord est prometteur et pourrait s’étendre aux appareils de jeu portables. L’alliance représente une opportunité passionnante pour les deux d’élargir leurs offres et de répondre à la demande croissante de hardware personnalisé dans l’industrie du jeu.

PS5 Portable apportera un nouveau souffle à l’industrie du jeu

Le hardware divulgué donne un aperçu du point de vue de Microsoft sur le secteur des jeux portables et de son point de vue sur la sortie prochaine de l’ordinateur de poche PS5 de Sony. Les joueurs attendent sa sortie officielle, car cela devrait changer le jeu.

Soit dit en passant, la PlayStation Vita, le dernier système de jeu portable de Sony, a été lancée en 2012 avec des tests mitigées. Plutôt que de développer une nouvelle console portable, Sony a choisi de se concentrer sur la fourniture d’expériences portables via Remote Play. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de diffuser des jeux depuis une console plus puissante vers un appareil plus petit. Sony porte le jeu à distance à un nouveau niveau avec Project Q. L’appareil, qui a été dévoilé par le PDG de PlayStation Jim Ryan lors d’un événement virtuel le 24 mai, ressemble à un contrôleur DualSense divisé en deux avec un écran de tablette au milieu. Ryan a déclaré que Sony avait l’intention de publier Project Q plus tard cette année.

