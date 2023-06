Le remaster de Quake II apparaît sur le tableau d’affichage coréen, ce qui laisse présager un remaster imminent

Quelque chose à attendre avec impatience : La commission sud-coréenne d’évaluation de l’âge répertorie fréquemment les jeux à venir avant leur annonce officielle, ce qui en réalité une sorte de révélateur officiel fiable. Une entrée récente suggère que Bethesda et Id prévoient de répéter un coup qu’ils ont fait à la QuakeCon il y a deux ans.

Un remaster non annoncé de Quake II a récemment reçu une classification « mature » en Corée du Sud. Il y a de fortes chances que Bethesda et Id Software annoncent et présentent le titre à la QuakeCon 2023, qui débutera dans un peu plus d’un mois.

Ce cycle reflète la façon dont les sociétés ont laissé échapper un remaster du Quake original à la QuakeCon 2021. Cette sortie avait également fait l’objet d’une fuite peu avant l’événement, lorsque le programme de présentation de Bethesda avait été rendu public prématurément.

L’évaluation de Quake II ne révèle aucune nouvelle information ou indice sur le contenu du remaster, mais les remasters précédents de jeux comme Doom et Quake établissent un modèle clair pour la réédition de ses classiques par Bethesda. Une réédition de Quake II apporterait probablement des améliorations significatives et du nouveau contenu au jeu de tir à la première personne de 1997.

Pour le premier remaster de Quake, Bethesda Id, MachineGames et Nightdive Entertainment ont ajouté des graphismes améliorés ainsi que le prise en charge de résolutions et de taux de rafraîchissement plus élevés, de nouveaux modes de jeu et de nouveaux niveaux. De plus, les améliorations ont été offertes gratuitement à tous ceux qui possédaient déjà la version originale sur les sites de vente en ligne, tout en permettant aux utilisateurs de continuer à jouer aux anciennes éditions.

Par ailleurs, pendant environ un an après la réédition, Bethesda a progressivement ajouté des modes de jeu supplémentaires, des fonctions d’accessibilité et une option permettant de télécharger facilement une sélection de cartes de fans classiques. Doom et Doom II ont reçu un traitement similaire, il ne serait donc pas surprenant que les possesseurs de Quake II trouvent un rafraîchissement gratuit du jeu dans leur bibliothèque Steam pendant la QuakeCon, qui se déroule du 10 au 13 août.

Une nouvelle version de Bethesda ne serait pas le premier remaster gratuit que les propriétaires de Quake II ont reçu. NVIDIA et Lightspeed Studios ont sorti Quake II RTX en 2019, ajoutant un path tracing avancé pour améliorer drastiquement et modifier fondamentalement le système d’éclairage du jeu afin de simuler de manière réaliste la lumière rebondissante. Depuis le mois dernier, cette version du jeu reçoit toujours des correctifs substantiels. Toute personne achetant une version remastérisée de Quake II sur PC aura très certainement accès à Quake II RTX.

Le moddeur Sultim Tsyrendashiev a introduit le traçage des chemins dans le jeu Quake original en octobre dernier.

