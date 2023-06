Changeur de jeu ou hype ? Évaluation des commentaires des joueurs sur les jeux générés par l’IA

Il est indéniable que l’intelligence artificielle prend le contrôle du monde à un rythme plus rapide que nous ne le pensions tous. L’IA est devenue de plus en plus courante dans divers aspects de nos vies ces dernières années. L’intelligence artificielle rend beaucoup plus facile et plus rapide l’accomplissement de nombreuses tâches ces derniers temps. Des navigateurs Internet et des moteurs de recherche aux véhicules même. L’IA rapproche vraiment l’avenir de la technologie de l’humanité.

Les capacités illimitées de l’intelligence artificielle offrent aux créateurs et aux développeurs des possibilités infinies. Par exemple, nous avons vu des personnes créer des scènes de film avec l’aide de l’IA. D’autres projets générés par l’IA comprennent des photos créatives, de la musique, des clips vidéo, etc.

Le projet le plus récent généré par l’IA est un jeu. L’équipe de Wordfinder by YourDictionary a pu créer un nouveau jeu de mots appelé Word Reef. L’équipe a créé ce jeu en cultivant l’aide d’outils d’IA. Plus précisément, ils ont utilisé ChatGPT et MidJourney. L’équipe a alors sondé l’intérêt des joueurs sans leur révéler que le jeu était généré par l’IA.

Création du jeu Word Reef généré par l’IA

Comme mentionné précédemment, ce jeu a été entièrement créé à l’aide de l’IA. Tout d’abord, ils ont utilisé ChatGPT pour générer le concept du jeu et sa description. Ensuite, ils se sont tournés vers Midjourney pour les aider à générer les images. Le résultat final est sorti avec un jeu de mots qu’ils ont intitulé « Word Reef ».

Résumé du jeu Word Reef généré par l’IA

Dans le jeu Word Reef, les joueurs créent des mots en utilisant des tuiles de lettres sur un fond de récif corallien. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu et atteignent des objectifs spécifiques, ils peuvent étendre leurs récifs en ajoutant différents types de coraux et déverrouiller des créatures marines virtuelles. Tout au long du voyage, les joueurs peuvent profiter de bonus spéciaux comme le « bulle boost » pour faciliter leur progression. Pour vous donner une idée de la représentation visuelle du jeu, ils ont généré une maquette à l’aide du programme Midjourney AI, montrant comment Word Reef pourrait apparaître sur un appareil mobile.

L’IA a prouvé ses capacités dans divers aspects du développement de jeux, y compris la conceptualisation et la conception visuelle. Bien qu’il n’ait peut-être pas encore maîtrisé certains jeux comme Wordle, l’IA, en particulier ChatGPT, a montré des performances impressionnantes face à des questions finales difficiles. En réalité, ChatGPT a surpassé les concurrents humains à cet égard, démontrant sa maîtrise du jeu. L’avantage de l’IA dans de telles compétitions est qu’elle n’a pas besoin de prix en argent, contrairement aux participants humains.

Avec les capacités démontrées de l’IA dans la conception et la lecture de jeux, la question suivante qui se pose est de savoir si elle peut générer des jeux vraiment agréables et engageants pour les joueurs humains.

Le sondage

L’équipe de Wordfinder souhaitait connaître l’intérêt potentiel du grand public pour Word Reef. Par conséquent, ils ont demandé à ceux qui ont participé à l’enquête de partager leurs opinions sur le jeu et comment il se compare à d’autres jeux similaires comme Wordle. Le hic, c’est qu’aucun des participants n’a été informé que Word Reef avait été généré par l’IA.

Étonnamment, l’IA a prouvé sa capacité à créer un jeu captivant et agréable. Selon l’enquête, une majorité écrasante de participants (82%) ont exprimé leur intérêt à télécharger le jeu appelé Word Reef. Fait intéressant, ils étaient plus enclins à croire que le jeu avait été développé par des développeurs de jeux renommés tels que Big Fish Games (40 %) ou Zynga (19 %), plutôt que d’être un produit de l’IA (13 %).

Ce qui est encore plus remarquable, c’est que les répondants ont indiqué qu’ils étaient prêts à payer en moyenne 3 $ pour télécharger Word Reef, malgré la disponibilité de nombreux jeux de mots gratuits sur le marché. Reconnaissant que les jeux de mots sont plus agréables entre amis, il n’est pas surprenant que plus des deux tiers des participants (67 %) aient déclaré qu’ils recommanderaient Word Reef à leurs amis. Cela met en évidence le potentiel du jeu à générer un bouche-à-oreille positif et à attirer une base de joueurs plus large.

Word Reef est plus agréable, éducatif et immersif

Les amateurs de jeux de mots ont été ravis de découvrir que Word Reef offrait une expérience plus agréable, éducative et immersive par rapport au jeu de mots populaire, Wordle, qui a attiré l’attention des joueurs célèbres. En réalité, les répondants à l’enquête ont exprimé des niveaux égaux de dépendance envers Word Reef et Wordle. Ces commentaires positifs suggèrent que Word Reef captive avec succès les joueurs et offre une expérience de jeu de mots satisfaisante et engageante. Cela met facilement Word Reef en concurrence directe avec d’autres homologues bien connus.

Selon les joueurs qui ont joué à Word Reef, il surpasse Wordle en termes de plaisir, d’éducation et d’immersion. Les répondants semblent avoir trouvé Word Reef plus agréable que Wordle malgré la popularité de Wordle. Ils ont tous trouvé que Word Reef était tout aussi addictif que Wordle. Cela indique que les deux jeux ont un fort attrait et retiennent l’attention des joueurs. Ces commentaires indiquent clairement que Word Reef, un jeu généré par l’IA, se démarque parmi les autres jeux populaires en tant que choix préféré.

Autres découvertes notables

Dans l’enquête, Wordfinder a également découvert d’autres découvertes intéressantes qui méritent d’être mentionnées. Ils ont découvert que :

Les joueurs qui jouent à Wordle étaient 33% plus susceptibles que les joueurs non-Wordle de payer pour télécharger Word Reef.

Les femmes étaient 12 % plus susceptibles que les hommes de jouer au jeu Word Reef.

Un nombre égal d’hommes et de femmes étaient plus susceptibles de payer pour télécharger Word Reef. (19%).

54% des joueurs de jeux de mots ont vu Wordle comme plus stratégique tandis que 46% ont vu Word Reef comme plus stratégique.

L’IA peut-elle vraiment conquérir le monde du jeu ?

Si vous, comme la majorité des joueurs de jeux de mots qui ont participé à l’enquête, vous sentez incité à télécharger Word Reef, c’est un témoignage exceptionnel des capacités impressionnantes de l’IA. Bien que Word Reef n’existe qu’en tant que concept, les résultats de l’enquête démontrent que l’IA a une compréhension approfondie de ce qui rend un jeu agréable. Même si l’IA n’a pas la capacité de s’amuser de la même manière que les humains. Actuellement, l’IA est principalement utilisée pour fournir des réponses et générer des réponses. Cependant, il existe un avenir potentiel où l’IA peut également contribuer de manière créative, élargissant son rôle au-delà du simple traitement de l’information.

