La mise à jour de Meta Quest 2 débloque des performances CPU et GPU supplémentaires

En bref : Meta a tenu sa promesse de lancer une mise à jour qui donne un coup de fouet aux Quest 2 et Quest Pro, et les utilisateurs n’ont eu qu’à attendre quelques semaines pour qu’elle arrive. La mise à jour Meta Quest V55 concerne spécifiquement le CPU et le GPU des deux wearables. Lors des tests, Meta a constaté une augmentation de 26 % des performances du CPU sur les deux casques avec la V55 installée, ainsi qu’une augmentation de 19 % des performances du GPU sur le Quest 2 et une augmentation de 11 % du GPU sur le Quest Pro. Pas mal pour une simple mise à jour logicielle, non ?

Meta a déclaré qu’à mesure que les développeurs tirent parti de cette puissance accrue, les utilisateurs peuvent s’attendre à un gameplay plus fluide, à une interface utilisateur plus réactive et à un contenu plus riche. Meta a également activé la mise à l’échelle dynamique de la résolution (DRS) pour les deux casques afin que les applications et les jeux puissent tirer parti de l’augmentation de la densité de pixels sans baisse de la fréquence d’images.

Au début du mois, Meta a également baissé le prix de son Quest 2 en prévision du lancement du Quest 3 cet automne. Le Quest 2 est désormais vendu à 299,99 $ pour la déclinaison 128 Go et à 349,99 $ pour le modèle 256 Go. Ces prix étaient de 399,99 $ et 429,99 $, respectivement, avant la baisse de prix.

Les mises à jour logicielles de Meta sont déployées progressivement afin de minimiser les problèmes généralisés, alors ne vous inquiétez pas si elles n’apparaissent pas immédiatement. Elles finiront par arriver… un jour ou l’autre.

Les personnes intéressées par ce qui se fait de mieux et de plus récent devraient attendre le Quest 3. Meta a déclaré qu’il serait expédié avec son écran de plus haute résolution à ce jour et qu’il serait équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon de nouvelle génération capable de fournir des performances graphiques deux fois supérieures à celles de la puce du Quest 2.

Meta a également revu les manettes Touch Plus pour les rendre plus épurées et ergonomiques. Les anneaux de suivi extérieurs ont disparu, ce qui devrait donner aux manettes l’impression d’être une extension plus naturelle de vos mains. Le nouveau design intègre également les haptiques de Touch Pro pour renforcer l’immersion.

La sortie du Quest 3 est prévue pour cet automne à partir de 499,99 $ avec 128 Go de stockage.

