La plupart des smartwatches et des trackers de fitness sont désormais capables de réaliser un ECG et de détecter ainsi des changements de tension potentiellement dangereux au niveau du cœur. En revanche, la mesure de la pression artérielle sur une montre-bracelet est toujours considérée comme la discipline reine. En effet, une telle mesure devrait au mieux se passer d’un brassard sur le haut du bras. Pourtant, elles existent : Les montres intelligentes avec ECG et tensiomètre, qui ne permettent toutefois pas de se passer d’une consultation médicale en cas de problèmes sérieux. Ce sont néanmoins de bons outils, tout à fait précis.

Contenu :

Huawei Watch D : Bracelet servant de brassard de tension artérielle

La première smartwatch au monde dotée d’un brassard de pression artérielle adopte une approche non conventionnelle : le fabricant intègre dans le bracelet une micropompe haute performance qui gonfle le bracelet au démarrage du processus de mesure. Vous obtenez ainsi un brassard de pression artérielle au poignet à part entière et donc des résultats précis, avec un écart maximal de +-3 mmHg (millimètres de mercure ; unité de mesure de la pression artérielle) par communiqué à la pression artérielle réelle. La montre est également certifiée en tant qu’appareil de mesure médical, y compris pour l’ECG.

Mesurer la pression artérielle avec des résultats exploitables sur le plan médical – c’est possible avec la Huawei Watch D. (Photo : Huawei)

Par ailleurs, la Huawei Watch D est une smartwatch à part entière avec plus de 70 modes d’entraînement, une autonomie de batterie agréablement longue et est équipée de nombreux capteurs. Elle possède notamment un capteur de température intégré. Au total, 8 capteurs photoélectriques surveillent en permanence la fréquence cardiaque si vous le souhaitez.

Points forts de la Huawei Watch D

Autonomie de la batterie 7 jours en utilisation typique (6x par jour mesure de la pression artérielle, 5x par jour ECG) Particularités Mesure complète de la pression artérielle

Analyse de l’ECG avec gestion de la santé 24h/24 et 7j/7

Mesure de la pression artérielle avec brassard au poignet

Étanche selon IP68

Autonomie de la batterie relativement longue Compatibilité Android 6 ou version ultérieure

iOS 12 ou version ultérieure

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) : Tension artérielle uniquement après étalonnage

La mesure de la tension artérielle sur une Samsung Galaxy Watch5 ou Watch5 Pro a un inconvénient : vous avez besoin d’un tensiomètre standard avec brassard. En effet, tous les 28 jours, vous devez recalibrer votre smartwatch avec celui-ci afin d’obtenir des données toujours correctes. Le capteur de photopléthysmogramme (PPG) intégré à la montre se charge du reste.

La Galaxy Watch5 présuppose un tensiomètre classique. (Photo : Samsung)

Comme toutes les smartwatches dotées d’une fonction de mesure de la pression artérielle, la Galaxy Watch5 vous indique la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et le pouls (battements du cœur), qui est de toute façon obligatoire. La plus grande force de la montre est qu’elle ne ressemble pas du tout à un produit médical, mais à un gadget de style de vie. La smartwatch brille dans de nombreux domaines, comme l’illustre le test de la Galaxy Watch5.

Un inconvénient majeur cependantPour mesurer la pression artérielle, vous avez besoin d’un smartphone Samsung. L’application nécessaire n’est pas disponible pour les autres téléphones Android.

Points forts de la Samsung Galaxy Watch5 (Pro)

Autonomie de la batterie Jusqu’à 50 heures (Watch5)

Jusqu’à 60 heures (Watch5 Pro) Spécificités Mesure de la pression artérielle Mesure de la fréquence cardiaque

Analyse d’impédance bioélectrique (taux de graisse corporelle)

Mesure de la température de la peau

Diversité des applications grâce à WearOS Compatibilité Android 7 ou version ultérieure

Kardena Care Pro 2 : Avec détection précoce des maladies

Le fabricant affirme que le Care Pro 2 est « la montre santé la plus puissante au monde ». Kardena intègre la toute dernière technologie de capteurs multi-oxymètres de la société Osram de Ratisbonne. Pour les utilisateurs, cela indique : Des données de mesure complètes et, dans le meilleur des cas, précises. Comme pour la Samsung Galaxy Watch5, vous devez calibrer la fonction de mesure de la pression artérielle à l’aide d’un tensiomètre avec brassard au bras, après quoi la fonction est disponible.

Ici aussi, un étalonnage est nécessaire. (Photo : Kardena)

Il est intéressant de noter que la Kardena Care Pro 2 propose une détection des maladies. Elle peut détecter les hyperthyroïdies et même 13 maladies cardiaques. En cas de besoin, la smartwatch envoie les données collectées sur de longues périodes à son médecin traitant.

Par ailleurs, la Care Pro 2 possède un suivi de la température corporelle pour le cycle menstruel, le taux d’oxygène dans le sang et un contrôle du sommeil. L’électrocardiogramme ne manque pas. Ceux qui optent pour le modèle rond du Care Pro 2 peuvent par ailleurs utiliser une électrode thoracique pour mesurer en permanence le temps de propagation de l’onde de pouls.

Points forts du Kardena Care Pro 2

Autonomie de la batterie 4 à 7 jours Particularités Mesure de la pression artérielle Mesure de la fréquence cardiaque

Mesure de la température de la peau et du corps

Analyse détaillée du sommeil Compatibilité Android 6 ou version ultérieure

iOS 9.0 ou version ultérieure

Prix conseillé : Galaxy Watch 4

La Samsung Galaxy Watch4 de 2021 est toujours aussi intéressante pour les chasseurs de bonnes affaires. Elle est techniquement identique à la Galaxy Watch5, y compris en ce qui concerne les fonctions de mesure de l’ECG et de la pression artérielle. Et grâce au système d’exploitation WearOS et au support exemplaire de Samsung, elle continue à recevoir des mises à jour. Malgré son « âge », elle reste donc à recommander en 2023.

Déjà un peu vieux, mais toujours aussi recommandable. Et pas cher du tout. (Photo : Samsung)

Souvent en promotion, la Galaxy Watch4 constitue une entrée de gamme techniquement cohérente et visuellement très réussie dans le domaine des smartwatches.

Des smartwatches haut de gamme avec ECG

Si vous ne pouvez pas vous passer de la mesure de la pression artérielle sur une smartwatch, mais que vous souhaitez garder un œil sur votre pouls ou votre fréquence cardiaque, sachez que presque toutes les montres concernées disposent de capteurs correspondants.

Pour les utilisateurs exigeants, les smartwatches telles que l’Apple Watch Series 8, la Withings ScanWatch, la Google Pixel Watch ou la Fitbit Sense 2 sont réputées pour leurs résultats d’ECG cohérents et leurs statistiques complètes.

L’Apple Watch Series 8 ne peut pas mesurer la pression artérielle. (Photo : Apple)

Si vous souhaitez tout de même surveiller votre tension artérielle après coup, il vaut la peine d’utiliser un tensiomètre intelligent, par exemple celui de Qardio. Le QardioArm peut être synchronisé avec Apple Health et Samsung Health, tout en étant plus précis qu’une fonction de mesure de la pression artérielle d’une smartwatch.

Comment fonctionne la mesure de la pression artérielle sur une montre intelligente ?

Les smartwatches avec mesure de la pression artérielle utilisent généralement les capteurs conçus pour la mesure du pouls. La lumière infrarouge et la lumière rouge traversent les couches de la peau – le sang absorbe ou reflète cette lumière. On peut en déduire la pression artérielle, surtout si la mesure est prolongée ou continue.

Néanmoins, il est généralement nécessaire d’effectuer une comparaison avec un « vrai » tensiomètre à brassard, car les valeurs de tension peuvent changer au fil des ans. C’est pourquoi vous devez par exemple recalibrer 1x par mois une Galaxy Watch5. Des alternatives comme la Huawei Watch D disposent déjà d’un brassard dans le bracelet, elles peuvent donc remplacer un tensiomètre de poignet typique.

Des capteurs de haute qualité permettent aux montres intelligentes actuelles de mesurer les données de santé. (Photo : Huawei)

Le principal problème des montres intelligentes actuelles qui mesurent la pression artérielle (sans brassard) est le fait que les valeurs « mesurées » sont en réalité des calculs qui illustrent des tendances, mais ne permettent pas de détecter une éventuelle maladie avec garantie. Une smartwatch peut toutefois refléter des changements de santé et servir d’outil pour la détection précoce de maladies.

Comment fonctionne l’ECG sur une montre intelligente ?

Le capteur de lumière est également utilisé pour la mesure du pouls ou de l’ECG. Il permet d’analyser les ondes de pouls au poignet.

ECG (électrocardiographie) indique : la montre produit un électrocardiogramme qui représente l’activité électrique du cœur. Il indique le rythme cardiaque, généralement une analyse automatisée a lieu dans l’application de la smartwatch. Une smartwatch peut ainsi, entre autres, détecter une dangereuse fibrillation auriculaire et vous en informer.

Sur la photo : la Galaxy Watch4 est en train de réaliser un ECG. (Photo : Netcost)

La Société allemande de cardiologie et le Centre allemand de recherche cardiovasculaire ont constaté il y a plusieurs années que les bonnes smartwatches dotées d’une fonction ECG offraient une correspondance de 95% avec les appareils de mesure professionnels.

Les montres intelligentes sont ce que l’on appelle des ECG monocanal, qui ne donnent pas des résultats extrêmement précis, mais qui fournissent des informations tout à fait suffisantes pour la plupart des gens – notamment pour la vie quotidienne, le sport et les loisirs. D’un autre côté, les montres ne sont pas en mesure de détecter clairement des troubles de la circulation sanguine du muscle cardiaque ou même un infarctus du myocarde. Mais comme pour la tension artérielle, on dit ici aussi : La mesure de l’ECG peut aider à la détection précoce de maladies.

Conclusion : Ai-je besoin d’un ECG et d’une pression artérielle sur ma montre intelligente ?

Vous ne devriez pas attendre d’une smartwatch avec mesure de la pression artérielle et ECG qu’elle vous donne des résultats médicalement précis. Ce n’est pas sans raison que la plupart des fabricants indiquent que les mesures sont des valeurs d’orientation de produits de style de vie. Il ne s’agit donc pas d’appareils de mesure médicaux comme ceux que possède le médecin de famille ou comme ceux que l’on peut acheter séparément sous la forme d’un tensiomètre à brassard pour le bras. Mais ils vous donnent des indications et peuvent vous avertir si les résultats sont anormaux ou même inquiétants. Et cela peut être très utile.

Il n’est souvent pas nécessaire de mesurer la tension artérielle. (Photo : Netcost)

En 2023, presque toutes les quelques smartwatches disponibles avec mesure de la pression artérielle nécessitent un « vrai » appareil de mesure pour le calibrage. Ceux qui ne le souhaitent pas n’ont qu’une option : la Huawei Watch D. Personnellement, je recommande de ne pas faire dépendre l’achat d’une smartwatch uniquement de l’enregistrement de la pression artérielle, précisément parce que les valeurs ne sont que des points de repère.

Il en va autrement de l’ECG : Même s’il ne s’agit « que » d’un ECG monocanal basé sur des capteurs (infrarouges), il est prouvé que les résultats sont suffisamment bons pour être utilisés à bon escient. Je pense que l’ECG et le pouls ne devraient pas manquer sur une smartwatch, la pression artérielle est actuellement plutôt « nice to have » et non une fonction obligatoire. A l’avenir, nous devrions pouvoir compter sur une plus grande précision dans ce domaine.

