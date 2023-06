L’entreprise monopolistique Google accuse Microsoft de comportement monopolistique

Facepalm : Après avoir accusé Microsoft de violations des lois antitrust en Europe, Google porte maintenant la même affaire devant le gouvernement américain. Il pourrait s’agir d’un nouveau désordre juridique concernant Internet Explorer, avec une nouvelle tournure puisque Google a également été accusé à plusieurs reprises d’être une entreprise monopolistique.

Après avoir récemment fait de même en Europe, Google vient d’accuser publiquement Microsoft de comportement anticoncurrentiel sur le marché américain de l’informatique dématérialisée. Mountain View a pointé du doigt Microsoft dans une lettre envoyée à la Federal Trade Commission (FTC), qui sollicitait les commentaires de l’industrie sur les pratiques commerciales des fournisseurs de cloud computing susceptibles « d’avoir un impact sur la concurrence et la sécurité des données ».

Dans sa lettre à l’agence fédérale dont la mission principale est de faire respecter les lois antitrust aux États-Unis, Google affirme que Microsoft utilise ses produits dominants pour les marchés de l’informatique et de la productivité (Windows Server, Office) pour « verrouiller les clients ». Selon Google, Redmond fait en sorte qu’il soit difficile pour sa base d’utilisateurs d’envisager des offres d’infrastructure tierces en dehors de sa propre plateforme de nuage Azure.

Les restrictions de licence de Microsoft sont un « réseau complexe » de règles et de limitations conçues pour empêcher la diversification des activités, affirme Google, ce qui est essentiellement la même chose que ce que la société de publicité a dit aux régulateurs européens au début de l’année. Microsoft (ainsi qu’Oracle) contraint ses clients « à adopter un modèle de nuage monolithique », affirme Google, tout en limitant la liberté de choix, en augmentant les coûts pour les clients finaux et en « perturbant la croissance des écosystèmes numériques aux États-Unis et dans le monde entier ».

Par ailleurs, le groupe Internet accuse Microsoft de représenter un risque pour la sécurité nationale et la cybersécurité. Les produits Microsoft sont régulièrement compromis par des menaces avancées et dangereuses telles que SolarWinds, souligne Google, offrant ainsi aux pays ennemis une voie d’accès au cœur de l’infrastructure numérique américaine.

Microsoft a une longue et difficile histoire avec les autorités antitrust. La légendaire affaire United States v. Microsoft Corporation a contraint le fabricant de Windows à modifier partiellement ses pratiques commerciales sur le marché des navigateurs web, mais Microsoft semble aujourd’hui tenter à nouveau la voie du monopole dans le domaine du cloud computing et ailleurs. La CMA britannique a récemment bloqué l’acquisition d’Activision Blizzard en déclarant que l’entreprise de Redmond pourrait étendre son monopole sur le marché des jeux en nuage.

Selon Corey Quinn, économiste en chef de la société de conseil The Duckbill Group, tous les grands fournisseurs de services en nuage s’efforcent de rendre presque impossible le passage d’un fournisseur à l’autre, et c’est également ce que fait Google.

Google doit s’occuper de ses propres procès antitrust tout en accusant Microsoft de pratiques anticoncurrentielles. En octobre 2020, le ministère américain de la Justice, sous l’administration Trump, a accusé l’entreprise d’exploiter son monopole sur la recherche sur le web pour couper la concurrence. Par ailleurs, trois autres procédures antitrust engagées par un groupe de procureurs généraux d’État se concentrent sur les pratiques publicitaires de la firme de Mountain View.

