NVIDIA pourrait s’opposer à Raytheon après le changement de nom du géant de la défense en RTX

Dans le contexte : La quasi-totalité des lecteurs de ce site ne pensent qu’à NVIDIA et à ses cartes GeForce les plus récentes lorsqu’ils entendent les lettres RTX. Cependant, si vous êtes un fan des entreprises de défense, vous saurez probablement que la RTX est également le nouveau nom de Raytheon Technologies, ce qui pourrait poser des problèmes à Jensen Huang et à ses collègues.

Raytheon Technologies a annoncé lundi qu’elle changeait de nom pour adopter les trois lettres RTX – elle dispose également d’un site web RTX.com. Ce n’est pas tout à fait inhabituel puisque l’action de la société se négocie sous le symbole RTX depuis qu’elle a fusionné avec le fabricant d’aérospatiale United Technologies Corp en 2020.

NVIDIA a introduit pour la première fois le nom RTX, qui indique les capacités de ray tracing d’une carte, avec le lancement de ses cartes basées sur Turing en 2018. La société a dévoilé les GeForce RTX 2080 et RTX 2080 Ti le 20 août 2018, lors de la conférence Gamescom, et a donc eu le nom en premier.

NVIDIA n’est peut-être pas pressé de se battre avec RTX, du moins pas encore, malgré sa capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars qui éclipse les 149 milliards de dollars de l’entreprise de défense, très probablement parce que les deux industries sont si éloignées l’une de l’autre qu’il est peu probable que les personnes fassent l’amalgame. Le géant de la technologie note que Raytheon Technologies/RTX utilise ses GPU dans des simulations pour concevoir et tester des capteurs tests avant qu’ils ne volent, de sorte que l’entrepreneur aurait probablement été au courant de l’utilisation de RTX par l’équipe verte.

Il est intéressant de noter, comme le souligne PC Gamer, que NVIDIA possède une marque déposée pour « RTX », mais celle-ci a actuellement le statut « Opposition en attente », ce qui indique qu’une ou plusieurs entreprises s’opposent à ce que la société l’utilise et que le bureau enquête sur la question. Il en est ainsi depuis 2020, date à laquelle Raytheon Technologies a commencé à utiliser le nom RTX pour ses actions, il est donc possible que les deux soient liés.

Certaines entreprises technologiques protègent farouchement les noms qui leur sont associés et aiment engager des poursuites contre quiconque ose porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle. L’acte d’agression le plus récent de Cupertino consiste à essayer d’obtenir des marques déposées pour des images de vraies pommes. En 2020, l’entreprise a également intenté une action en justice contre la petite entreprise de développement d’applications et de remise en forme Super Healthy Kids, au motif que le logo utilisé dans son application de recettes Prepear – une poire – s’inspirait de celui d’Apple.

