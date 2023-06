Marvel utilise l’intelligence artificielle pour créer des génériques de séries, pour la première fois

Le générique de la nouvelle série mettant en scène Nick Fury n’a pas plu à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont critiqué ce choix, expliquant que les grandes entreprises remplacent ainsi les concepteurs et les graphistes par des machines pour réduire les coûts.

Lorsque le premier épisode de la série Marvel Secret Invasion a commencé, les téléspectateurs ont remarqué quelque chose d’étrange. Le générique de début était en réalité conçu par une intelligence artificielle. « Nous expliquions des idées, des thèmes, nous écrivions des mots, puis l’ordinateur se plantait et générait quelque chose », a expliqué Ali Selim, l’un des producteurs exécutifs de la série. La séquence montre des rendus avec un style aquarelle en métamorphose, changeant la physionomie des protagonistes de la série qui raconte l’histoire de Nick Fury, agent puis directeur du S.H.I.E.L.D.. Le style est très reconnaissable, et les fans et les téléspectateurs n’ont pas tardé à découvrir la main de l’intelligence artificielle (IA). L’initiative n’a pas été du goût de tout le monde, les utilisateurs des médias sociaux protestant, expliquant que derrière l’acronyme de l’intelligence artificielle se cachent les emplois volés aux créatifs, aux designers et aux artistes de l’industrie.

Mais ce n’est pas tout : avec Secret Invasion, nous revenons également sur le sujet du droit à l’aurore violé par les systèmes d’IA générative. « Je suis dévasté, je crois que l’intelligence artificielle est contraire à l’éthique, dangereuse et conçue uniquement pour éliminer les carrières des artistes », a tweeté Jeff Simpson, ancien employé de l’équipe de développement visuel de Secret Invasion. « J’ai passé près de six mois à travailler sur cette série et j’ai vécu une expérience extraordinaire en travaillant avec les personnes les plus incroyables que j’ai jamais rencontrées… ». Dans une interview accordée au magazine Polygon, Selim a expliqué que la décision d’intégrer l’IA dans le processus créatif découlait d’un désir d’expérimenter la nouvelle technologie : « Cela semblait exploratoire, inévitable, excitant et différent », mais il y a aussi le revers de la médaille.

La guerre contre l’intelligence artificielle

Dans un tweet, Jon Lam, artiste scénariste, a qualifié la décision de « sel dans les plaies de tous les artistes et scénaristes de la grève de la WGA ». Il faisait référence aux protestations des scénaristes américains soutenus par la Writers Guild of America. Créateurs et personnalités du showbiz protestent en effet et menacent de dévoiler la fin des séries à venir, les revendications portant notamment sur la limitation de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour protéger la profession.

« Alors Marvel a vraiment utilisé l’IA pour faire l’intro de Secret Invasion… c’est en réalité terminé », a tweeté le réalisateur Brian Long, un internaute a plutôt écrit : « J’ai adoré le premier épisode de Secret Invasion, mais l’utilisation de l’IA pour leur intro est juste dingue. Faites mieux Marvel ». « Vous pouvez engager un graphiste pour faire la même chose, mais mieux », a ajouté un autre. « Disney et Marvel ont de l’argent à l’infini. Engagez l’un de leurs artistes infiniment talentueux pour réaliser une intro épique pour Secret Invasion au lieu d’utiliser des images créées par l’IA. »

En plus du préjudice, il y a la moquerie. Il y a aussi le problème des droits d’auteur, car il semble que les programmes soient entraînés avec les œuvres d’art des artistes, sans leur consentement. Deux procès ont été intentés, et trois illustrateurs ont poursuivi les sociétés qui génèrent des images à l’aide de l’intelligence artificielle « pour représenter une catégorie de milliers de collègues affectés par l’IA générative », expliquent-ils. Il leur est reproché d’exploiter les œuvres des artistes sans reconnaître les droits d’auteur et un pourcentage des gains pour former les générateurs d’images.

